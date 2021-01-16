新冠肺炎・最新｜增50宗確診15宗無源頭　廟街疫區增兩廈強制檢測

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，截至今日凌晨，單日新增50宗確診，其中1宗輸入個案，49宗本地個案中，有15宗源頭不明，另外有30宗初步確診。 「廟街疫區」持續爆疫，衞生署向油麻地新填地街20、22、24及26號發出隔離令；區內20幢大廈因在兩周內有居民確診，全幢居民今起三日內強制檢測，政府亦呼籲區內非強檢大廈名單內的居民，自願前住檢測，同樣都是免費。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，截至今日凌晨，單日新增50宗確診，其中1宗巴基斯坦輸入個案，49宗本地個案中15宗源頭不明。

仁石樓09室增至4個單位共9人確診，亦有一宗08室高層單位確診，08、09室喉管不相通，當局在環境樣本中找不到病毒。

中九龍隧道群組，增4宗確診，群組共增至30人感染。將軍澳藍田隧道新增2宗確診，群組增至42人感染。

新填地街20至26號雙號唐樓，今日無新增確診。廟街疫區內，初步新增兩幢大廈需要強制檢測：新填地23街港基大廈、廣東道602-615號，詳情由政府稍後公布。疫區中，源頭不明新確診個案有5人，其他有源頭的都有不少；職業分別為售貨、無業、尼泊爾籍的家庭主婦、外傭；有中國籍、外籍人士確診。

張竹君表示，社交距離放寬都要謹慎，因為數字未能回落。

醫管局總行政經理何婉霞公布，瑪麗醫院一名73歲男病人離世，全港累計165人病逝。

▼廟街疫區強制檢測範圍及大廈名單▼

【15:00】油麻地及佐敦一帶新冠肺炎疫情繼續擴展，政府昨晚（15日）向新填地街20至26號發出強制隔離令，另外又擴大油尖旺區的強制檢疫名單，至今有20座大廈納入名單，又加設流動採樣站。



今日（16日）官涌體育館的採樣站首日營運，未開門前曾有20多人排隊；衞生署亦在廣東道設施4架流動採樣車，有區議員在場即席呼籲街坊前往檢測。民政署在兩個地點安排少數族裔工作人員協助，有來檢測的尼泊爾人指，從英文新聞得知有免疫檢測，又對區內爆疫感擔心。

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▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

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【13:44】消息透露，本港今天新增約50宗確診個案。

【12:55】挪威有23人接種德國BioNTech的新冠疫苗後死亡，當中13人經解剖後發現死因或與疫苗有關。香港疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫院管理局前行政總裁梁栢賢表示，近日小組拍板決定成立一個新的委員會，去處理港人接種疫苗後嚴重不良反應及死亡個案。



該「臨床專家委員會」將會評估情況是否與注射疫苗有關，涵蓋範疇包括孕婦流產、吉巴氏症、死亡等情況，如專家認為事故與疫苗有關，或可即時叫停接種計劃。此外，香港大學內科學系臨床教授孔繁毅稱，計劃在每個市民接種疫苗後，都邀請他們填寫日誌，紀錄接種後的反應。

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【09:45】港府向不同藥廠訂購疫苗，當中中國科興生物早前發表了在不同國家的有效率數據，但仍未公布完整報告，包括說明副作用等資料。香港疫苗顧問專家委員會成員、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今天（16日）在電台節目表示，推測科興可以在短期內公布完整的報告，而當報告面世後，顧問專家委員會可以在一、兩周內完成審批。他認為，雖然現時科興在巴西的測試只有50.38%有效率，但需視乎完整的報告才能判斷港府是否應該繼續購買，因為需同時平衡副作用等問題。

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【09:27】新冠肺炎情影響本港已有一年，港府現時計劃安排於農曆新年後為市民接種疫苗。政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（16日）在電台節目《政經星期六》指，港府購買的3種新冠疫苗是否適合接種，需視乎廠方提供由研發至臨床的三期數據、安全、有效性及質素作決定。

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檢疫令適用於爆疫的廟街疫區小區，一有居民確診，全幢需檢疫。（香港01製圖）

昨日總覽：新冠肺炎．1.15｜廟街疫區20大廈強檢 衞生署相隔11年再發隔離令

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廟街疫區｜確診大廈將強制檢測 區議員指未及時檢測現屬亡羊補牢

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確診大廈｜患者住址全覽 將軍澳4患者居君傲灣 叠翠軒 景桃樓

【00:55】新冠肺炎疫情未息，衞生署周五（15日）公布新增38宗個案，政府晚上更新確診者住所及行蹤資料，將軍澳區一日內有4人確診，涉及三屋苑，將軍澳景林邨景桃樓一名兩歲確診男童，報稱曾在區內的君傲灣2座居住；叠翠軒2座亦有新增個案。

若以港九新界劃分，14宗源頭不明個案中，一半來自九龍區，新界佔四宗、港島區則佔三宗。港島區無源頭個案分別來自柴灣悅翠苑、鰂魚涌康怡花園N座，以及柴灣峰華邨曉峰樓；曉峰樓累計已有兩名無源頭個案，且屬同層的同號數單位，故周五（15日）被列強檢名單。

確診餐廳｜11間食肆 西環讚記廚房東薈城一本日式蛋包飯上榜

【23:30】新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（15日）公布新增38宗確診個案。衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增11間餐廳有患者足迹。

根據最新資料，一名住在「廟街疫區」新填地街26號唐樓的女病人，除了曾到訪佐敦百誠大廈的大家樂外，亦曾訪麗港城、旺角富運商業中心。另外，一名住在觀塘安泰邨的女病人，亦曾去過南丫島大園村餐廳Lamma Grill。

石蔭邨仁石樓17樓09號室的外牆喉管「生草」。（羅君豪攝）

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▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

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▼1月15日，石蔭邨仁石樓居民到流動採樣中心進行強制檢測▼