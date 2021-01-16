新冠肺炎．最新｜廟街疫區20大廈居民今起強檢　昨初步確診逾40宗

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，衞生署昨日公布新增38宗確診個案，至今累計達9,453宗。疫情反覆，昨初步確診逾40宗，連讀續第二日回升。 「廟街疫區」持續爆疫，衞生署向油麻地新填地街20、22、24及26號發出隔離令；區內20幢大廈因在兩周內有居民確診，全幢居民今起三日內強制檢測，政府亦呼籲區內非強檢大廈名單內的居民，自願前住檢測，同樣都是免費。

檢疫令適用於爆疫的廟街疫區小區，一有居民確診，全幢需檢疫。（香港01製圖）

昨日總覽：新冠肺炎．1.15｜廟街疫區20大廈強檢 衞生署相隔11年再發隔離令強制檢測大廈｜廟街疫區20大廈爆疫 居民3日內須檢測（附名單）衞生署向新填地街唐樓發隔離令 2009年豬流感封酒店後首次廟街疫區｜近兩周區內26樓宇有居民中招 料住戶須強檢（附表）廟街疫區｜疫情通告僅用中英文 少數族裔稱難明 近半人難知疫情廟街疫區｜確診大廈將強制檢測 區議員指未及時檢測現屬亡羊補牢

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確診大廈｜患者住址全覽 將軍澳4患者居君傲灣 叠翠軒 景桃樓

【00:55】新冠肺炎疫情未息，衞生署周五（15日）公布新增38宗個案，政府晚上更新確診者住所及行蹤資料，將軍澳區一日內有4人確診，涉及三屋苑，將軍澳景林邨景桃樓一名兩歲確診男童，報稱曾在區內的君傲灣2座居住；叠翠軒2座亦有新增個案。

若以港九新界劃分，14宗源頭不明個案中，一半來自九龍區，新界佔四宗、港島區則佔三宗。港島區無源頭個案分別來自柴灣悅翠苑、鰂魚涌康怡花園N座，以及柴灣峰華邨曉峰樓；曉峰樓累計已有兩名無源頭個案，且屬同層的同號數單位，故周五（15日）被列強檢名單。

確診餐廳｜11間食肆 西環讚記廚房東薈城一本日式蛋包飯上榜

【23:30】新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（15日）公布新增38宗確診個案。衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增11間餐廳有患者足迹。

根據最新資料，一名住在「廟街疫區」新填地街26號唐樓的女病人，除了曾到訪佐敦百誠大廈的大家樂外，亦曾訪麗港城、旺角富運商業中心。另外，一名住在觀塘安泰邨的女病人，亦曾去過南丫島大園村餐廳Lamma Grill。

石蔭邨仁石樓17樓09號室的外牆喉管「生草」。（羅君豪攝）

新冠肺炎｜增38個案 廟街疫區爆疫 張竹君問記者：你建議應點做石蔭邨仁石樓喉管長蕨類 「樹博士」詹志勇：風吹種子到滲漏喉管廟街疫區｜有舊樓糞渠亂駁開放式水斗 倡修例規管用密封式設計強制檢測大廈｜碧街15至27A上榜 喉管疑生草 地產指單位多劏房天氣凍來貨變少 蔬菜漲價菜芯貴近3成 有款貴菜每斤賣80元

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

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▼1月15日，石蔭邨仁石樓居民到流動採樣中心進行強制檢測▼