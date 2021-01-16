新冠肺炎｜龍運傳削後勤部門多人被裁　九巴：屬內部調節提升效率

新冠肺炎疫情持續反覆一年，市民減少出行，公共運輸業收入大減。早前新巴城巴要求員工自願申放無薪假，龍運巴士近日亦傳出裁員消息。工聯會汽車交通運輸業總工會第一副主席張子琦指，早前得悉有不多於10名龍運後勤員工被解僱，而龍運內部一個監察及評核車長表現的部門亦遭裁撤。張表示，暫不清楚九巴及龍運，會否有更大規模重組裁員行動。

九巴及龍運回覆指，一般而言，九巴和龍運不同部門會按恒常機制，檢視職位架構及進行績效管理，旨在提升效率，強調任何部門內部調節，均不會對乘客服務及車務運作帶來負面影響。

張子琦指，得悉龍運巴士有少量後勤員工被解僱。（資料圖片）

張子琦指，涉事的車長表現管理部門，主要負責評核車長表現，看車長能否「升級跳point」等，工會曾就今次事件向龍運管理層查詢，並引述對方回覆指「冇咩大不了」，指相關工作會繼續，「（佢哋話新）部門唔係呢個名，車長嗰個（部門）始終都有」。張指，工會未掌握是否有員工因而遭解僱。

據《香港01》取得消息，受相關部門調整影響，原部門多名文員需遣散，至少一名車務主任離職，另有數名有巴士牌的助理主任，獲安排調職返回前線出任車長。另有消息指，本周初九巴不同車廠及龍運，亦有數名後勤文職員工先後被解僱。

張子琦說，早前工會得悉相繼有後勤同事被解僱，暫時人數不多於10人，但憂慮在疫情下，巴士公司會計劃縮減成本節流，「咁落去會影響到班次運作」。張指，龍運主要營運機場線，疫情下基本上客運需求處於低位，認為政府責無旁貸，應幫助巴士公司度過難關，「而家佢哋（政府）就乜嘢都唔理，又要維持班次服務」。

工會引述新巴城巴將推八項措施，其中包括每月推出1至2天強制無薪假、取消節日額外津貼及工作少於8小時將按時薪計算薪酬。（資料圖片）

新巴、城巴早前亦有意推節流措施，包括強制要求員工放無薪假，及要求車長開工不足8小時以時薪出糧等。最終因工會及員工激烈反對，資方決定暫緩推行無薪假計劃，並將時薪出糧安排改為自願性質，但節日額外津貼則會被取消。

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