新冠肺炎・最新｜增55宗確診逾80宗初步陽性　大部份來自油尖旺區

新冠肺炎疫情反覆，截至今日凌晨，單日新增55宗確診，輸入個案佔4宗，本地個案中，16宗源頭不明，初步陽性個案則暫錄得逾80宗，張竹君坦言不少個案都來自油麻地臨時檢測中心。 廟街疫區強制檢測大廈名單持續增加，今日再多四幢，另再多3幢大廈列入強制檢測名單，分別是深井麗都花園2座、紅磡溫思勞街安泰大廈以及旺角富榮花園2座。

溫暖護老院有院友確診，近80名院友及員工要檢疫隔離。(馬煒傑攝)

【17:00】張竹君說，是否要求油麻地社區的居民「禁足」，要視乎香港實際情況，「如果要禁足令，可能檢測一次都未必夠。」

她又承認，有3名食環署的清潔工確診，但難料他們是在工作場所感染還是因有其他接觸而中招。

【16:45】張竹君指，雖然不能完全掌握今日逾80宗的初步確診個案資料，但據她了解不少個案都來自油麻地臨時檢測中心，相信不少是當區居民，「搵到多個案都係預期之內，數字係多咗啲，但都希望當區居民多做檢測，睇下可以點截斷傳播鏈。」

張竹君又指，屋宇署將檢查區內大廈的喉管狀況。

她又說，油麻地小區檢測範圍內，料再多4幢大廈要強制檢測，分別是白加士街98號的金威廣場、新填地街45A至59號、上海街111號統一大廈B座、吳松街金寶大廈。而今日的未明源頭個案，背景各有不同，分別是建築工人、清潔工、外傭、在快餐店工作、文職、保案、學生等。

廟街疫區增4個案4廈須強制檢測 深井、紅磡、旺角亦各添1廈強檢

▼1月17日 善信到荃灣圓玄學院「還太歲」▼

+ 10 + 10 + 10

【16:38】何婉霞表示，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報64宗個案，再多34名病人康復出院，至今累計8758病人出院。截至今早9時，有552名確診病人分別在醫管局24間醫院及亞博館留醫。其中有42人危殆，28人情況嚴重，482人情況穩定。

何又說，明愛醫院舒緩病房一名護士，本身居所在強制檢測大廈範圍，1月16日接受檢測後證實初步陽性。何婉霞指，該護士的工作不用接觸確診者，最後上班日期是1月15日，經審慎考慮及醫管局感染控制組接觸追蹤，找到一名曾一同用膳交談的另名一護士，以及一名病人服務助理，列為密切接觸者要隔離檢疫。何婉霞強調，該患者在工作時有合適保護裝備，無病人列緊密接觸，醫院已安排徹底清潔，密切監察員工及病人健康情況。

何婉霞其後補充，該名護士是居於油麻地區內。

深水埗溫暖護老院一院友確診 80名同層院友、工作人員送檢疫

位於欽州街的溫暖護老院有一名院友確診。（網上圖片）

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生出席疫情記者會，交代最新況。

張竹君指，截至凌晨，過去24小時本港新增55宗個案，有4宗輸入個案，本地個案中有16宗未有源頭。

其中，將軍澳/藍田隧道群組再錄得4宗個案，中九龍幹線地盤亦有3宗個案。而今日暫錄得逾80宗初步確診個案。

而欽州街的溫暖護老院，有一宗確診個案，個案編號是#9554，該長者於1月14日咳嗽，其後安排檢測，患者一直都在院舍居住，主要在房間內活動，可以自己照顧自己，當局考慮到院舍情況，決定安排65名同層居住院友及15名員工都要隔離檢疫。該院舍已安排測試，所有工作人員暫時全部陰性，一半院友都已經接受測試，張竹君指院舍可能有機會在隱形傳播，故要全部送去檢疫中心。

今日增55宗確診 初步確診80多宗 不少來自油尖旺區

張竹君透露，在油尖旺指定區域內，錄得4宗個案，故有4幢大廈要接受強制檢測，分別是在南京街的懷高大廈、炮台街的常安大廈、旺角渡船街18號、廟街157-159號，各個單位都各自有一個單位有一名人士確診。她又指，翻查資料後，發現12月底至今，已在該個指定區域內錄得約99宗個案。

此外，今日亦有3幢大廈分別有2個單位有確診個案，分別是深井麗都花園2座，2個單位各有2中招；紅磡溫思勞街安泰大廈一個單位一人確診，另一單位有3人確診。而旺角富榮花園2座，2個單位各有一人確診。

「廟街疫區」金寶大廈新填地45A號用漏斗式渠 喉管長草頂層生樹

【16:05】新冠肺炎疫情肆虐，港府將油麻地彌敦道、甘肅街、渡船街及佐敦道內大廈列為「指定範圍」，當大廈有一宗個案都要強制檢。「廟街疫區」內的油麻地金威廣場、吳松街金寶大廈、新填地街45A號、佐敦統一大廈B座昨（17日）分別新增一名患者，料今日被列入強制檢測大廈名單。

《香港01》記者今早到場視察，金寶大廈及新填地街45A號外牆喉管縱橫交錯，喉管設計與爆疫的新填地街20至26號相近，同樣屬「漏斗式」接駁，部份喉管疑因滲漏雜草叢生；新填地街45A號頂層更長有樹木，沿着喉管生長，根莖順着外牆延伸，大廈外牆頓變「園景」。

廟街金威大廈接連確診 知情者指患者家人未送檢 已外出工作

【15:11】新冠肺炎疫情持續，廟街再有大廈出現確診個案，位於「指定範圍」內的油麻地金威廣場、吳松街金寶大廈、新填地街45A號、佐敦統一大廈B座分別各有一名患者染疫，有可能被列入強制檢測大廈名單。



《香港01》記者今早到場視察，有知情居民透露，金威廣場上月已有一名確診者，但衞生署未有將家人送往檢疫，患者家人其後確診，今次確診者的家人同樣未被送往檢疫，一家人昨晚及今晨已外出工作。知情者又稱，大廈至今未有聘請消毒公司消毒，僅由保安員及清潔工人簡單清洗，擔心大廈出現大爆發。

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

+ 4 + 4 + 4

近農曆年尾逾百市民圓玄學院排隊還太歲 答謝疫情下保佑身體健康【14:30】不少市民趁臨近農曆年尾，到荃灣圓玄學院「還太歲」有不少市民準備了水果、花生等祭品上山還太歲，現場大約有二百人多排隊。有市民表示感謝過去一年疫情下保佑身體健康，平平安安；亦有市民指每次年頭年尾都會上山「一拜一還」，已經成為習慣。



【14:20】據了解，今日再增超過50宗確診個案，較生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨公布半日初步確診多出約20宗。

指天椒售價急升 料新年菜價倍升 菜販解構疫情寒潮如何推高菜價

【14:08】近日天氣轉冷，新界甚至有菜園出現植物結霜現象，內地部分地區亦開始下雪，令蔬菜供應下降，菜價近期呈上升趨勢。有菜販指出，不少人打邊爐必備食材指天椒，售價急升，「幾廿年都未試過咁貴」，預計新年期間菜價，一般會由現在的18元一斤，上漲至30元一斤；也有雞檔檔主表示，臨近新年，活雞來貨價已開始上漲，預料本月月底時，現售160元一隻的活雞，價格可上漲至200元一隻，加幅達25%。

+ 2 + 2 + 2

市建局助隔氣管「自動補水器」投產 最快年中為2000住戶安裝

【12:16】定時注水至U形隔氣彎管成為阻止病毒入侵家居的防線之一，早前香港專業教育學院的師生團隊研發一款自動補水器，減低因住戶忘記注水入排水渠的隔氣彎管令渠管乾涸，增加病毒進入單位的風險，並在「煥然壹居」兩個空置單位實地測試。



市區重建局行政總監韋志成今日（17日）在網誌表示，因應近日舊式樓宇和涉及劏房的單位接連爆發疫情，市建局決定先行將自動補水器裝置的基本版投入生產，預計今年年中為市建局四幢安置大廈以及重建項目已收購物業內共約2,000住戶先行安裝。

專訪｜BioNTech新冠疫苗先到港 曾浩輝將接種 待臨床報告購科興

【12:00】港府訂購的其中兩款新冠肺炎疫苗，復星與德國藥廠BioNTech及內地科興疫苗料下月（2月）抵港。表明會身先士卒打針的政府顧問專家委員會成員曾浩輝指出，會接種最快到達的疫苗，估計已公布第三期臨床數據的BioNTech最早到港，自己會注射該款疫苗，至於巴西宣稱防發病率僅達五成的科興疫苗，就要視乎其第三期臨床報告才決定引入與否，形容現時外界資訊「好鬼亂」，「講啲唔講啲，其實就唔係咁易做一個判斷。」

新冠肺炎｜陳茂波：最新失業率勢破16年高位 勞工市場處加壓狀態

【11:40】新冠肺炎疫情持續，衝擊各行各業。財政司司長陳茂波今日（17日）發表網誌指，目前情況仍非常嚴峻，第四波疫情衝擊下，即將公布的失業率勢將升破近期的16年高位，本地勞工市場正處加壓狀態。

他指，新一份財政預算案將及早部署，投資未來，好好把握危機中轉型升級的契機，把香港的經濟結構順勢推上更高台階。

財政司司長陳茂波。（李澤彤攝）

▼廟街疫區強制檢測範圍及大廈名單▼

確診大廈｜九龍增六廈或將強制檢測 何文田靜文樓患者曾住酒店

【00:00】九龍區或有6幢大廈將被列強制檢測，當中4幢在政府劃定爆疫高風險「指定範圍」內，包括油麻地金威廣場、吳松街金寶大廈、新填地街45A號、佐敦統一大廈B座；而單日增兩宗無源頭的土瓜灣益民大廈，以及累計兩宗源頭不明個案的油麻地瑜德大廈，亦有機會被列強檢。

確診食肆｜增7餐廳 海怡半島確診男曾赴南區4餐廳 包括元氣壽司

衞生防護中心公布確診者最新行蹤名單，新增7間餐廳有患者足迹。當中一名居於海怡半島怡韻閣的26歲男子，曾赴南區四間餐廳，包括海怡西商場的「元氣壽司」及香港仔中心5期的「譚仔三哥米線」等。另外，青衣救護站爆疫，至少五名救護員確診。其中一名37歲男救護員則曾到訪彩雲商場2期的「意樂餐廳」。早前曾有確診者到訪過的深水埗「添好運點心專門店」，亦再增一名確診者到過。

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

+ 13 + 13 + 13

昨日總覽：

新填地街唐樓隔離令 患者憂出院無家可歸 污水駁糞渠未勒令修葺

限聚令｜業界冀新年前放寬限聚 張竹君：疫情反覆放寬將再反彈

今反彈至50宗個案 葵涌石蔭邨仁石樓增09室單位染疫 共9人確診

買年花市民迫爆花墟 自備防疫鏡市民：迫到拿不出來 應人潮管制

今15無源頭個案 三分一來自佐敦油麻地小區 初步增兩幢大廈強檢

新冠疫苗｜政府將增設臨床專家委員會 審視接種後嚴重及死亡個案

新冠疫苗｜專家委員會劉澤星：下周一開會 難估計農曆年後可接種