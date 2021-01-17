新冠肺炎・最新｜疫情未降逾30初步確診　將增多幢大廈強制檢測

新冠肺炎疫情反覆，截至昨日凌晨，單日新增50宗確診，其中1宗輸入，49宗本地個案中，15宗源頭不明，初步陽性個案則有30多宗。 廟街疫區強制檢測大廈名單持續增加，昨日新增兩幢，預料今日會再多四幢，九龍其他地區亦將會多兩幢大廈需要強檢。

▼廟街疫區強制檢測範圍及大廈名單▼

【00:00】九龍區或有6幢大廈將被列強制檢測，當中4幢在政府劃定爆疫高風險「指定範圍」內，包括油麻地金威廣場、吳松街金寶大廈、新填地街45A號、佐敦統一大廈B座；而單日增兩宗無源頭的土瓜灣益民大廈，以及累計兩宗源頭不明個案的油麻地瑜德大廈，亦有機會被列強檢。

確診大廈｜九龍增六廈或將強制檢測 何文田靜文樓患者曾住酒店

衞生防護中心公布確診者最新行蹤名單，新增7間餐廳有患者足迹。當中一名居於海怡半島怡韻閣的26歲男子，曾赴南區四間餐廳，包括海怡西商場的「元氣壽司」及香港仔中心5期的「譚仔三哥米線」等。另外，青衣救護站爆疫，至少五名救護員確診。其中一名37歲男救護員則曾到訪彩雲商場2期的「意樂餐廳」。早前曾有確診者到訪過的深水埗「添好運點心專門店」，亦再增一名確診者到過。

確診食肆｜增7餐廳 海怡半島確診男曾赴南區4餐廳 包括元氣壽司

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

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