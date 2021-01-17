確診大廈｜九龍增六廈或將強制檢測　何文田靜文樓患者曾住酒店

新冠肺炎疫情反覆，截至周六（16日）凌晨，單日新增50宗確診，49宗本地中，有15宗源頭不明。其中一名源頭不明的24歲女確診者，住在早前被列強制檢測大廈的何文田邨靜文樓，為大樓第8名確診者，最近曾入住葵涌的「悅品酒店．荃灣」。 若以港九新界劃分餘下14宗源頭不明個案，九龍區佔7宗，新界佔6宗、港島區則佔1宗。 九龍區或有6幢大廈將被列強制檢測，當中4幢在政府劃定爆疫高風險「指定範圍」內，包括油麻地金威廣場、吳松街金寶大廈、新填地街45A號、佐敦統一大廈B座；而單日增兩宗無源頭的土瓜灣益民大廈，以及累計兩宗源頭不明個案的油麻地瑜德大廈，亦有機會被列強檢。

何文田邨靜文樓24歲女住戶確診 曾住「悅品酒店 ．荃灣」

新增的15宗源頭不明個案中，有一名無外遊紀錄的24歲女確診者（個案編號：9489），報稱住在曾被列入強制檢測名單的何文田邨靜文樓，成為靜文樓近期第8名確診者。她早在1月5日不適，最近曾入住葵涌的「悅品酒店 ．荃灣」。

一名24歲何文田邨靜文樓女住戶（個案編號：9489）確診，她近期曾入住「葵涌悅品酒店 ．荃灣」，（資料圖片）

其餘14宗源頭不明個案中，九龍區佔7宗、新界佔6宗，港島區則只僅錄1宗，涉及一名住在筲箕灣耀東邨耀福樓的60歲男子（個案編號：9497），他在1月13日發病，大廈首名確診者。

九龍區現7宗無源頭確診 或有六幢大廈將被列強制檢測

九龍區九龍區1月16日錄得7宗源頭不明個案，有4宗出自近日爆疫的油麻地，其中油麻地瑜德大廈有一名50歲男子（個案編號：9475），在1月13日發病，為近期大廈第三名確診者，亦是第二名源頭不明個案。雖然瑜德大廈不在政府劃出的「指定區域」（東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道），但由於同幢大廈有兩宗源頭不明個案，料大廈將被納入強檢名單。

▼廟街疫區強制檢測範圍及大廈名單▼

油尖旺「指定區域」有四幢大廈現源頭不明確診

另外，油麻地金威廣場、吳松街金寶大廈、新填地街45A號，以及佐敦統一大廈B座亦錄得新增個案，由於四幢大廈均位於政府劃出的「指定區域」，料亦會被列入強檢名單。

吳松街金寶大廈28歲女（個案編號：9501），1月8日發病；油麻地新填地街45A號41歲男（個案編號：9491），1月14日發病；金威廣場70歲男子（個案編號：9458），在1月15日發病；三人均是大廈近期首名確診者。至於佐敦統一大廈B座則有一名29歲女（個案編號：9500）確診，她在上周四（14日）不適。

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

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土瓜灣益民大廈錄單日兩宗源頭不明個案

至於土瓜灣益民大廈，雖然與近日爆疫的油麻地及佐敦一帶有一定距離，但1月16日卻錄得兩宗源頭不明個案，分別是在上周三（13日）發病的34歲男（個案編號：9485）；以及在上周四（14日）發病的60歲女子（個案編號：9498）。

一名34歲男確診者（個案編號：9481），報稱住在元朗欖口村及天水圍天恒邨恒翠樓，1月7日發病，1月16日確診。（資料圖片）

新界錄6宗源頭不明個案 一半與元朗圍村相關

新界區方面，1月16日有6宗源頭不明個案，其中3宗與元朗圍村有關，包括一名47歲男（個案編號：9490）報稱住元朗公庵路，他在1月9日發病；元朗新田東鎮圍亦有一名45歲男（個案編號：9499）確診，他事先無病徵。 另有一名34歲男子（個案編號：9481），報稱住在元朗欖口村及天水圍天恒邨恒翠樓，1月7日發病。

此外，大埔錦山村亦有一名45歲女（個案編號：9496）確診，她在1月13日發病；粉嶺榮輝中心1座亦有一名45歲男子（個案編號：9470）確診，他早在1月8日不適，為大廈近期首名確診者。

▼1月16日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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石蔭邨仁石樓單日增4個案 1宗源頭不明

至於出現多宗確診、09室單位住戶須撤離的葵涌石蔭邨仁石樓，今日新增4宗確診，當中1宗為源頭不明個案，涉及一名57歲無病徵男子（個案編號：9484），同幢大廈相關個案共有11宗，10人為住戶。非住戶為一名早前確診的石硤尾白田邨10座33歲女住戶（個案編號：9056），她在1月4日不適，1月6日確診，屬源頭不明個案。