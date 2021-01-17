張建宗指公務員宣誓聲明非一紙文書　集體展示忠誠和承擔

政務司司長張建宗今日（17日）在網誌表示，香港高質素及獨立的司法制度彌足珍貴，任何干涉法院行使獨立審判權的行為或言論都不能接受，認為市民不應以任何方式向法官或法院施壓，甚或作出人身攻擊，以免影響本地和國際社會對香港的法治和司法獨立的信心。 他又指，公務員是管治團隊的重要組成部份，絕對有責任擁護《基本法》和落實「一國兩制」，簽署宣誓聲明不單是誓詞或一紙文書，而是集體展示忠誠和承擔。

張建宗表示，公務員簽署宣誓聲明不單是誓詞或一紙文書，而是集體展示忠誠和承擔。（資料圖片／高仲明攝）

張建宗在文中指，2019年發生一連串嚴重暴力事件，但香港的法治基礎仍然穩固，並於多個指標反映，例如「世界正義工程」最新公布的《2020年法治指數》，香港繼續在東亞及太平洋地區位列第五，並在世界排名16，排名比美國高，認為清晰肯定香港對維護法治的堅持。



特區政府會竭盡所能 堅定不移捍衞司法獨立

他表示，特區政府會竭盡所能，繼續堅定不移地捍衞司法獨立，維護及尊重法治精神，並擔當《基本法》的維護者和法治的捍衞者。他又指，隨着《香港國安法》實施，扭轉了圖謀「港獨」和嚴重暴力的亂局，讓香港恢復穩定，社會回復正常。

公務員宣誓或簽署集體展示忠誠和承擔

特區政府1月15日向各政策局及部門發出通告，公布為2020年7月1日之前受聘的公務員訂立宣誓或簽署聲明的要求。所有在該日前受聘的現職公務員，須簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責。特區政府又為2020年7月1日或之後入職的公務員引入宣誓或簽署聲明的安排，並作為聘用條件的一部分，至今共有超過四千名自2020年7月1日起加入特區政府的公務員簽署聲明。

張建宗認為，公務員是特區政府管治團隊的重要組成部份，絕對有責任擁護《基本法》和落實「一國兩制」，宣誓或簽署聲明集體展示了公務員隊伍擁護《基本法》和效忠香港特區的忠誠和承擔。

確保疫苗符合安全、效能和質素要求

此外，港府已透過預先採購協議購入三款來自不同技術平台的疫苗，各採購750萬劑，在每人需接種兩劑的情況下，採購量足夠覆蓋全港人口1.5倍，讓市民免費接種，並會先處理優先群組。

張建宗表示，會以科學實證為根據，公開透明為原則，透過不同渠道向市民提供疫苗最新信息，並公布專家意見。他又指，鑑於坊間流傳不同的疫苗資訊，部分不盡不實，甚或存有虛假和誤導信息，呼籲市民切勿輕信未經核實的網上資訊，特區政府在有需要時會立刻即時澄清和闢謠，以正視聽。