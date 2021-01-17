強制檢測大廈｜廟街疫區增7大廈上榜　旺角富榮花園等3樓宇爆疫

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（17日）公布新增確診個案55宗，初步確診個案更超80宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，油麻地及佐敦一帶疫區新增4宗個案，有4幢大廈須接受強制檢測；而本港其他地方則3幢大廈須接受強制檢測，分別位於深井、紅磡、旺角。但張竹君指，現時公布的為初步資料，須待落實後才可確定。

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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近日，油麻地至近佐敦一帶出現大範圍爆發，政府劃分小區強制檢測並收緊門檻。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日再新增4宗個案位於油麻地及佐敦一帶疫區，故有4幢大廈須接受強制檢測，包括位於南京街的懷高大廈、炮台街常安大廈、旺角渡船街18號、廟街157至159號。該批大廈各有1個單位及1人受影響，但張竹君指名單需再確定。

張透露，4幢大廈的新確診者，其中1名為暫時無業的建築工人、洗手間清潔工人、於該區居住的店主。她並特別提到，雖然清潔工人居住於不同的大廈，但他們同樣清潔相關的洗手間。

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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張竹君續指，本港今日亦新增3幢大廈須接受強制檢測，包括深井麗都花園2座，有兩個單位分別有2人確診；紅磡溫思勞街62-73號安泰大廈亦有兩個單位確診，分別有3人及1人確診；旺角富榮花園2座亦有兩個單位，各自有1人確診。

張亦指，昨日宣布須接受強制檢測大廈亦有4幢，包括白加士街98號金威廣場、新填地街45A-59、上海街111號統一大廈B座、吳松街金寶大廈。她表示，現時公布的為初步資料，須待落實後才可確定。

旺角富榮花園第2座爆疫，居民須強制檢測。（資料圖片／余俊亮攝）

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼