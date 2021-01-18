新冠肺炎．最新｜增107宗確診　峰華邨曉峰樓12樓以下13室全撤離

新冠肺炎疫情再度反彈，截至今日凌晨，單日新增107宗確診個案，創一個月新高，輸入個案佔5宗。不過，有5宗個案仍未聯絡到，即未送院治理。而本地個案中，有42宗感染源頭不明，初步陽性個案則暫錄得逾50宗。 而本港今日亦新增一宗死亡個案，即疫情爆發至今已累計有163人不治。 疫苗顧問專家委員會今日（18日）下午舉行會議，委員會召集人劉澤星教授指，委員會審視BioNtech的安全、效能及質素後，全票通過認可香港使用疫苗的預防效果，大於其風險，稍後會將建議交予食物及衞生局局長考慮。

【19:35】環保署表示，綜合廢物管理設施(即石鼓洲超級焚化爐)第一期工程承建商的一名工程師，於昨日(17日)確診。該名工程師在石鼓洲外海的填海工地上班，負責處理海堤混凝土預製件的運送及安裝，工作前需進行體溫探測，亦有佩戴口罩，最近並無外遊。環保署在1月8日曾為該工程的相關人員安排病毒檢測，該名工程師的檢測結果為陰性。

工程承建商已為受感染工程師的工作及活動範圍進行全面清潔及消毒，並安排所有與該工程相關的人員（包括分判商及工程監督）於今日接受病毒檢測。

【18:30】港大微生物學系講座教授袁國勇到峰華邨曉峰樓視察。一同出席的衞生防護中心總監黃加慶指，該樓有3個中層的13號室，都有住戶感染，故擔心樓宇結構有問題。

環保署代表指，今日視察了兩個單位，都發現坐廁有喉管改動，特別審查小組會再檢查相關單位的情況。

袁國勇指出，最開始有病徵是1213室，其後已有1113室及913室住戶染疫，並發現12樓有「橫向」傳染，即同層另有兩個單位有住戶中招，相信是透過環境污染。

他指，1213及以下的樓層單位住戶都要撤離。袁國勇指，現階段似乎是「由上而下」有傳播，而同層1215單位，則相信是透過環境污染中招。袁國勇指，大廈不少單位已賣出，維修責任在業主，房屋署並不會負責，故現時見到有喉管情況不理想，是預料中事。至於部份單位切除了坐廁氣喉，由於喉管已「入牆」，故未知悉情況。

袁國勇又指，1213單位有4人染疫，相信病毒量很高，有垂直傳播風險。

【17:50】劉澤星指，今日開會的最大目的，是要討論疫苗的好處是否大於壞處，今天是12名委員全票通過認可BioNTech疫苗的好處大於風險。他又指，會繼續要求復星提交更多不良反應的數據與資料，包括挪威的死亡個案及以色列的面癱個案。

劉澤星與另一名成員許樹昌同樣指，疫苗預計2月底到港，屆時必定會接種。

【17:40】劉澤星指，今日委員會有討論過疫苗是否引起不同的不良反應，故需要更多資料，希望復星提交，亦會嘗試向挪威索取相關的不良反應報告。

新冠肺炎疫苗｜專家委員會支持引入BioNTech疫苗 2月底始到港

【17:30】疫苗顧問專家委員會今日（18日）下午舉行會議，委員會召集人劉澤星教授於會議後會見傳媒。

劉澤星指，今天會議審視BioNtech的安全、效能及質素。他指，委員會審視後，認可香港使用疫苗的預防效果，大於其風險，稍後會將建議交予食物及衞生局局長考慮，亦會向公眾公開，文件會上載至食衞局網站。

他又指，委員會關注接種疫苗後或有不良反應，以及如何監察等，而衞生署轄下設新委員會，即新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，如接收到不良反應或臨床安全評估會，會即時審核，而該委員會的成員主要由大學醫學院及醫管局專科醫生擔任，當中包括傳染病科、血液科、 腦科、免疫科等，希望確保到疫苗持續安全性有效度和品質保證。

劉又透露，會要求引入疫苗的復星，繼續提交臨床數據、報告、生產品質證明文件等，如果委員會其後認為，接種疫苗的風險大於利益，會通知食衞局局長跟進，甚至叫停建議接種。

【17:20】何理明透露，基督教聯合那打素作為NGO，會協助個案追蹤中心，暫已派4人幫手，幫借調來的紀律部隊人員聯絡患者及緊密接觸者。他又指，該些人員會知道尼泊爾人士的宗教背景、由於掌握更多資料、少數族裔對他們的信任度會較高。

張竹君透露，新增5名確診患者未能聯絡到，「似乎都係嚟自油麻地」。

【17:08】張竹君透露，目前有逾50宗初步確診個案。她又指，很難解釋為何近日才在少數族裔群組出現大爆發，「如果嗰個區一直無病毒，可能一直有活動都無問題，但如果個區已有爆發，一堆人聚集就好易傳播。」

至於是否要加強措施，張竹君指相信政府會採取可行的措施。

+ 3 + 3 + 3

【17:05】張竹君指，油麻地一帶的社區爆發，源於將藍隧道群組、中九龍幹線群組，他們大部份於在擠迫環境居住，並形成了一個緊密的小社區，由於一起居於劏房、或到樓下公園聚會，加上又可能一起晚飯、吸煙，而且亦喜歡到訪其他人屋企甚至過夜，都會形成傳播鏈。

何理明補充，近日已聯絡NGO、少數族裔的領袖等幫忙宣傳。

政府承認早前與尼泊爾確診者溝通不順 最近一次講座用廣東話進行

【16:45】庾慧玲指，今日再有一名病人不治，即疫情至今已有163人不治。最新的死者是一名86歲有長期病患的女病人（個案編號：9031），於一月三日因發燒入住伊利沙伯醫院接受治療，其後確診感染，情況一直轉差並於今天中午離世。

此外，截至今早9時，過去24小時有28名病人康復出院，至今累計8786人出院。現時仍有578名確診病人分別在醫管局24間醫院及亞博館留醫，當中41人危殆，27人情況嚴重，510人情況穩定。

庾慧玲指，由於在油尖旺區找到很多確診者，醫管局已進入高度戒備狀態，並承認九龍區例如伊利沙作醫院、廣華醫院，有好大服務需求壓力，建議市民如果沒有病徵，但又想檢測，可到社區檢測中心、普通科門診等，避免去急症室。

庾慧玲指，伊利沙伯醫院有一名支援服務部的病人服務助理染疫，該名員工於1月16日感到喉痛、咳，當天沒有上班，翌日到急症室求診，經檢測後今日證實初步陽性，目前情況穩定。該名員工主要負責外圍清潔，期間沒有做高風險程序，工作時亦有佩戴合適裝備，沒有病人列入緊密接觸者。由於曾有5名員工一同用膳，屬於緊密接觸者，全部要隔離檢疫14日。

而北區醫院一名在深切治療部工作的內科醫生，亦於今天初步診確診，該醫生昨日發燒、肚痾，到急症室求醫，目前已接受隔離治療，情況穩定。該醫生於深切治療部工作時，會照顧確診病人，他於1月17日最後一天上班，當值時有佩戴合適裝備，醫管局會安排深切治療部、內科病房等，為有需要病人、職員檢測、並持續做醫學監測。翻查資料，該名醫生早於1月5日曾為一名確診病人插喉，但當時有穿戴合適裝備。他的一家同住家人亦於醫院工作。

柴灣峰華邨曉峰樓爆疫 共5單位8人確診 張竹君憂出現垂直傳播

【16:40】何理明就表示，一直有透過不同方式向外宣傳疫情訊息，目前有用的訊息已翻譯了9種語言，包括尼泊爾語、印度語、巴基斯坦的烏爾都語等。

何理明指，因應油尖旺區的疫情，早於1月15日已發電郵給予本港所有外國領事，尤其是尼泊爾、印度領事等，曾用電話聯絡講解最新情況。他指，1月15日在民政事務總署協助下，曾在油尖旺多元文化中心舉辦講座，而衞生防護中心、非政府組織近日亦製作了尼泊爾語及烏爾都語的介紹短片，作出不同呼籲，並透過社交媒體發放訊息。他又承認，近日由於個案大增，初期啟德個案指揮追蹤中心發現與尼泊爾裔人士溝通有困難，現已聯絡一個非政府組織支援，更指周末起已有改善。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲，以及衞生防護中心健康促進處主任何理明一同出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君表示，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增107宗確診個案，編號由9559至9665。其中有5人仍在聯絡中，有55個案經臨時檢測中心找到，油麻地區已佔28宗。

而輸入個案有5宗，102宗本地個案中，有55宗個案有關連，餘下42宗未有感染源頭，當中20宗居於油尖旺區。另油尖旺區內，今日新增7幢大廈列入強制檢測名單，包括上海街184-186號、上海街170至174號恆福大廈、新填地街18號、廟街163號、炮台街28至34號廟街230至236號肇慶大廈、廣東道542號。

新冠肺炎｜新增107宗創一個月新高 5名患者未能聯絡得到

張竹君指，分析了到由1月4日至今的661宗本地個，發現有160宗居於油麻地，在指定檢測區內居住的有120人。而九龍城、元朗、深水埗等都有個案。她又承認，661宗個案中，有約四分之一都是南亞裔人士，主要是尼泊爾人、部份是印度人等。

張竹君又指，柴灣峰華邨曉峰樓本身已列入強制檢測大廈，今日再新增2個單位有人確診，即合共已有5個單位受影響，而有3個單位屬於「13號單位」，牽涉8名病人，由於擔心在縱向傳播，故稍後會安排專家到場視察。

【15:49】衞生署今日表示，署方轄下的荃灣政府合署牙科診所一名員工初步確診2019冠狀病毒病。基於公共衞生考慮，該診所已即時關閉，以進行徹底清潔和消毒。診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。

衞署荃灣牙科診所員工初確 診所即時關閉 職員將聯絡已預約市民

九巴表示，已安排清潔工進行徹底清潔及消毒。（九巴提供）

【15:31】九巴表示，今天接獲一名車長通知，其新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，目前已獲衞生署安排治療，情況穩定。該名車長在1月14日已休假，至今沒有駕駛職務。為保障員工及乘客的健康及安全，九巴指已安排相關的巴士及車廠設施進行徹底清潔及消毒。

九巴翻查該車長在確診前的執勤紀錄和曾到過的工作場所，他駕駛過61M、252及259E共3條路線，公司已即時安排所有相關的巴士進行消毒。該車長在執勤期間一直有佩戴口罩，加上沒有在車長休息室逗留，亦沒有與同事共膳，但為審慎起見，九巴已安排清潔及消毒有關設施，並會協助追蹤有否被界定為密切接觸的員工。

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【15:02】消息指，北區醫院一名內科醫生初步確診，他在內科病房工作期間沒有接觸確診者，但近日轉到深切治療部工作時則有接觸新冠肺炎確診病人。他的妻子是內科病房護士，工作時沒有接觸確診病人。

新冠肺炎｜聶德權：去年底起機場揪38確診 等檢測結果時間短一半

【14:39】公務員事務局局長聶德權表示，因政府收緊檢疫期至21日禁英及南非來港，估計短期內來港人數稍為下降，調低需要房間數目至一萬間。

新一輪酒店已準備，將有36間酒店參加此計劃，合約期同樣為60天，由2月20日至4月20日。在36間指定酒店當中，有32間屬首批指定酒店，另外新加入有4間。在首批指定酒店當中，有4間酒店退出計劃，所以數字維持36間酒店，房間數目有一萬間。

另外，因應市場對不同房價酒店有不同要求，政府決定增加房價較低酒店，500元或以下由7間增至11間，房間數目增一倍至超過2800間，佔第二輪酒店提供房間總數27%，比第一輪增1000間。

【13:50】消息指，現時港府與本港36間指定檢疫酒店合作，安排回港人士作為21日的強制定點檢疫，經過一個多月運作後，將會有最新安排，現時與酒店方面傾討後，因應來港的人士數量減少，指定房間數量將由本來的12000間減少至10000間，此外，由於當中以高價錢的房間需求較少，當中減少的大約2000所房間，大部份為中高價錢房間，而高星級的酒店，仍為減少提供房間予有間計劃。

另外，因應來港人士的實際選擇、需求，檢疫酒店亦會「執位」，當中有較中高價錢的較高星級酒店會酒少房間數量或退出，然而，較平民及相宜的酒店將加入計劃中。

現時，由於來港人士強制檢疫的日數增加至21日，推高酒店入住率由原本的4成到現時的6成，因應需要的房間數字減少後，入住率將會有所提高。

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【13:17】消息：本港今增逾100宗確診。

【11:12】新冠肺炎肆虐，不少公立醫院需把內科及其他專科病房轉為隔離病房，昨天雖然只有不足800人入院，但仍「迫爆」不少公立醫院，全港有13間公院的內科佔用率超過100%，當中4間更加高於120%，而「最爆」的是大埔那打素醫院內科，其佔用率高達129%。

公立醫院病房迫爆情況。（資料圖片）

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【11:07】政府擬於下月起推出新型冠狀病毒疫苗接種計劃，但挪威有近30名長者在接種美國輝瑞藥廠與德國BioNTech研製的疫苗後死亡，引起社會關注。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，未有證據顯示疫苗有安全隱患，呼籲外界冷靜看待數據，不要嚇自己。

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【10:48】九龍西立法會議員、民建聯的鄭泳舜今天（18日）在電台節目表示，現時「廟街疫區」內接受了強制檢測的市民實際上大概只佔總數的五至六成，提倡政府多宣傳檢測的重要性及違法的後果，亦應延長檢測期多三天。



另外，油尖旺區議員、民主派的陳嘉朗表示，當局目前未能掌握住戶名單，多只能拍門尋人，但衞生署及民政署均不會主動通知區議員確診個案，即使較熟悉當區情況的區議員願意協助，也出現滯後情況。

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【10:36】油麻地佐敦「強檢小區」疫情持續嚴峻，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在港台節目《千禧年代》表示，當區傳播仍活躍，擔心當傳播鏈未截斷，不少居民仍如常跨區工作，屆時不再是「小區」，將擴展至多區傳播，由油尖旺蔓延至大角咀、深水埗等。他建議，從事高危行業如餐飲業及地盤，政府可考慮實施禁足令。

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【09:49】油麻地佐敦「強檢小區」由去年12月底至昨日，累計有近百宗確診個案。呼吸系統科專科醫生梁子超在商台節目《在晴朗的一天出發》分析，當區爆疫由三大高危因素引起，包括出現大型建築地盤群組、建築工人不少是少數族裔，以及區內大量三無大廈和劏房。他認為，單靠一次檢測截斷傳播鏈不設實際，建議為出現確診個案的高危大廈居民，每3至5日再做檢測。

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【09:10】新冠肺炎疫情肆虐，港府將油麻地彌敦道、甘肅街、渡船街及佐敦道內大廈列為「指定範圍」，當大廈有一宗個案都要強制檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今天（18日）表示，除了確診大廈的居民外，政府應該要求「廟街疫區」內所有居民、商戶接受強制檢測，方可盡快掌握整區的情況。



他建議政府延長第一次檢測期限至五天，也應延長每天檢測承辦商的服務時間，以便利市民檢測，在兩周內亦應為居民提供兩至三次檢測。



另外，他認為深水埗、土瓜灣、觀塘區亦有不少單幢式唐樓，屬於「三無大廈」，亦或有喉管問題，政府應考慮定期為這些區域的居民提供檢測，降低強制檢測的門檻。

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▼1月17日 善信到荃灣圓玄學院「還太歲」▼

+ 10 + 10 + 10

【01:45】衞生防護中心公布單日新增確診個案55宗，其中51宗本地個案中，有16宗為源頭不明，九龍區佔7宗，新界佔5宗、港島區則佔4宗。

其中，紅磡安泰大廈、深井麗都花園2座再新增1宗無源頭個案，被列為須強制檢測大廈。而早前被列作須強制檢測大廈的紅磡寶石戲院大廈A座、柴灣峰華邨曉峰樓，疫情爆發仍未停止，亦再新增1宗無源頭個案。

確診大廈｜強制檢測大廈續爆疫 寶石戲院大廈兩星期累計15人中招

▼1月16日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

+ 22 + 22 + 22

【01:20】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增6間食肆上榜，包括柴灣興華廣場大快活、元朗朗屏商場麥當勞。另有一名曾到高等法院的確診者，曾到上環信德中心的粉色記憶，以及中環著名大牌檔勝香園。

另外，新增的確診者中，包括食環署外判清潔工人，曾清潔多個油尖旺區的公廁，包括炮台街公廁、加士居道公廁、佐敦道公廁、街巿街公廁、上海街／窩打老道公廁，以及油麻地街巿公廁。

確診食肆｜增6餐廳上榜 患者曾到中環勝香園、朗屏麥當勞

【00:40】聖徳肋撒醫院（俗稱法國醫院）公布，一名心臟病患者日前因胃痛向私家醫生求醫，其後獲安排原訂於周二（19日）入院，但周日（17日）因胃痛及心胸不適，提早到聖德肋撒醫院門診部會見該名主診醫生，及後由心臟專科醫生診斷為心臟衰竭，安排入住深切治療部隔離病房，並接受新冠肺炎病毒測試，及後證實初步確診。院方隨即通知衛生防護中心，同日轉往東區尤德醫院，上述一名主診醫生須隔離檢疫。

聖德肋撒醫院心臟病患者初步確診 主診醫生須隔離檢疫

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

+ 4 + 4 + 4

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

+ 13 + 13 + 13

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