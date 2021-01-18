新冠肺炎．最新｜疫苗顧問專家委員會　通過建議本港使用BioNTech

新冠肺炎疫情再度反彈，截至今日凌晨，單日新增107宗確診個案，創一個月新高，輸入個案佔5宗。不過，有5宗個案仍未聯絡到，即未送院治理。而本地個案中，有42宗感染源頭不明，初步陽性個案則暫錄得逾50宗。 而本港今日亦新增一宗死亡個案，即疫情爆發至今已累計有163人不治。 疫苗顧問專家委員會今日（18日）下午舉行會議，委員會召集人劉澤星教授指，委員會審視BioNtech的安全、效能及質素後，全票通過認可香港使用疫苗的預防效果，大於其風險，稍後會將建議交予食物及衞生局局長考慮。

【17:50】劉澤星指，今日開會的最大目的，是要討論疫苗的好處是否大於壞處，今天是12名委員全票通過認可BioNTech疫苗的好處大於風險。他又指，會繼續要求復星提交更多不良反應的數據與資料，包括挪威的死亡個案及以色列的面癱個案。

【17:40】劉澤星指，今日委員會有討論過疫苗是否引起不同的不良反應，故需要更多資料，希望復星提交，亦會嘗試向挪威索取相關的不良反應報告。

【17:30】疫苗顧問專家委員會今日（18日）下午舉行會議，委員會召集人劉澤星教授於會議後會見傳媒。

劉澤星指，今天會議審視BioNtech的安全、效能及質素。他指，委員會審視後，認可香港使用疫苗的預防效果，大於其風險，稍後會將建議交予食物及衞生局局長考慮，亦會向公眾公開，文件會上載至食衞局網站。

他又指，委員會關注接種疫苗後或有不良反應，以及如何監察等，而衞生署轄下設新委員會，即新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，如接收到不良反應或臨床安全評估會，會即時審核，而該委員會的成員主要由大學醫學院及醫管局專科醫生擔任，當中包括傳染病科、血液科、 腦科、免疫科等，希望確保到疫苗持續安全性有效度和品質保證。

劉又透露，會要求引入疫苗的復星，繼續提交臨床數據、報告、生產品質證明文件等，如果委員會其後認為，接種疫苗的風險大於利益，會通知食衞局局長跟進，甚至叫停建議接種。

【17:20】何理明透露，基督教聯合那打素作為NGO，會協助個案追蹤中心，暫已派4人幫手，幫借調來的紀律部隊人員聯絡患者及緊密接觸者。他又指，該些人員會知道尼泊爾人士的宗教背景、由於掌握更多資料、少數族裔對他們的信任度會較高。

張竹君透露，新增5名確診患者未能聯絡到，「似乎都係嚟自油麻地」。

【17:08】張竹君透露，目前有逾50宗初步確診個案。她又指，很難解釋為何近日才在少數族裔群組出現大爆發，「如果嗰個區一直無病毒，可能一直有活動都無問題，但如果個區已有爆發，一堆人聚集就好易傳播。」

至於是否要加強措施，張竹君指相信政府會採取可行的措施。

【17:05】張竹君指，油麻地一帶的社區爆發，源於將藍隧道群組、中九龍幹線群組，他們大部份於在擠迫環境居住，並形成了一個緊密的小社區，由於一起居於劏房、或到樓下公園聚會，加上又可能一起晚飯、吸煙，而且亦喜歡到訪其他人屋企甚至過夜，都會形成傳播鏈。

何理明補充，近日已聯絡NGO、少數族裔的領袖等幫忙宣傳。

【16:45】庾慧玲指，今日再有一名病人不治，即疫情至今已有163人不治。此外，截至今早9時，過去24小時有28名病人康復出院，至今累計8786人出院。現時仍有578名確診病人分別在醫管局24間醫院及亞博館留醫，當中41人危殆，27人情況嚴重，510人情況穩定。

庾慧玲指，由於在油尖旺區找到很多確診者，醫管局已進入高度戒備狀態，並承認九龍區例如伊利沙作醫院、廣華醫院，有好大服務需求壓力，建議市民如果沒有病徵，但又想檢測，可到社區檢測中心、普通科門診等，避免去急症室。

庾慧玲指，伊利沙伯醫院有一名支援服務部的病人服務助理染疫，該名員工於1月16日感到喉痛、咳，當天沒有上班，翌日到急症室求診，經檢測後今日證實初步陽性，目前情況穩定。該名員工主要負責外圍清潔，期間沒有做高風險程序，工作時亦有佩戴合適裝備，沒有病人列入緊密接觸者。由於曾有5名員工一同用膳，屬於緊密接觸者，全部要隔離檢疫14日。

而北區醫院一名在深切治療部工作的內科醫生，亦於今天初步診確診，該醫生昨日發燒、肚痾，到急症室求醫，目前已接受隔離治療，情況穩定。該醫生於深切治療部工作時，會照顧確診病人，他於1月17日最後一天上班，當值時有佩戴合適裝備，醫管局會安排深切治療部、內科病房等，為有需要病人、職員檢測、並持續做醫學監測。翻查資料，該名醫生早於1月5日曾為一名確診病人插喉，但當時有穿戴合適裝備。他的一家同住家人亦於醫院工作。

【16:40】何理明就表示，一直有透過不同方式向外宣傳疫情訊息，目前有用的訊息已翻譯了9種語言，包括尼泊爾語、印度語、巴基斯坦的烏爾都語等。

何理明指，因應油尖旺區的疫情，早於1月15日已發電郵給予本港所有外國領事，尤其是尼泊爾、印度領事等，曾用電話聯絡講解最新情況。他指，1月15日在民政事務總署協助下，曾在油尖旺多元文化中心舉辦講座，而衞生防護中心、非政府組織近日亦製作了尼泊爾語及烏爾都語的介紹短片，作出不同呼籲，並透過社交媒體發放訊息。他又承認，近日由於個案大增，初期啟德個案指揮追蹤中心發現與尼泊爾裔人士溝通有困難，現已聯絡一個非政府組織支援，更指周末起已有改善。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲，以及衞生防護中心健康促進處主任何理明一同出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君表示，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增107宗確診個案，編號由9559至9665。其中有5人仍在聯絡中，有55個案經臨時檢測中心找到，油麻地區已佔28宗。

而輸入個案有5宗，102宗本地個案中，有55宗個案有關連，餘下42宗未有感染源頭，當中20宗居於油尖旺區。另油尖旺區內，今日新增7幢大廈列入強制檢測名單，包括上海街184-186號、上海街170至174號恆福大廈、新填地街18號、廟街163號、炮台街28至34號廟街230至236號肇慶大廈、廣東道542號。

新冠肺炎｜新增107宗創一個月新高 5名患者未能聯絡得到

張竹君指，分析了到由1月4日至今的661宗本地個，發現有160宗居於油麻地，在指定檢測區內居住的有120人。而九龍城、元朗、深水埗等都有個案。她又承認，661宗個案中，有約四分之一都是南亞裔人士，主要是尼泊爾人、部份是印度人等。

張竹君又指，柴灣峰華邨曉峰樓本身已列入強制檢測大廈，今日再新增2個單位有人確診，即合共已有5個單位受影響，而有3個單位屬於「13號單位」，牽涉8名病人，由於擔心在縱向傳播，故稍後會安排專家到場視察。

【15:49】衞生署今日表示，署方轄下的荃灣政府合署牙科診所一名員工初步確診2019冠狀病毒病。基於公共衞生考慮，該診所已即時關閉，以進行徹底清潔和消毒。診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。

衞署荃灣牙科診所員工初確 診所即時關閉 職員將聯絡已預約市民

九巴表示，已安排清潔工進行徹底清潔及消毒。（九巴提供）

【15:31】九巴表示，今天接獲一名車長通知，其新型冠狀病毒檢測結果呈陽性，目前已獲衞生署安排治療，情況穩定。該名車長在1月14日已休假，至今沒有駕駛職務。為保障員工及乘客的健康及安全，九巴指已安排相關的巴士及車廠設施進行徹底清潔及消毒。

九巴翻查該車長在確診前的執勤紀錄和曾到過的工作場所，他駕駛過61M、252及259E共3條路線，公司已即時安排所有相關的巴士進行消毒。該車長在執勤期間一直有佩戴口罩，加上沒有在車長休息室逗留，亦沒有與同事共膳，但為審慎起見，九巴已安排清潔及消毒有關設施，並會協助追蹤有否被界定為密切接觸的員工。

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【15:02】消息指，北區醫院一名內科醫生初步確診，他在內科病房工作期間沒有接觸確診者，但近日轉到深切治療部工作時則有接觸新冠肺炎確診病人。他的妻子是內科病房護士，工作時沒有接觸確診病人。

新冠肺炎｜聶德權：去年底起機場揪38確診 等檢測結果時間短一半

【14:39】公務員事務局局長聶德權表示，因政府收緊檢疫期至21日禁英及南非來港，估計短期內來港人數稍為下降，調低需要房間數目至一萬間。

新一輪酒店已準備，將有36間酒店參加此計劃，合約期同樣為60天，由2月20日至4月20日。在36間指定酒店當中，有32間屬首批指定酒店，另外新加入有4間。在首批指定酒店當中，有4間酒店退出計劃，所以數字維持36間酒店，房間數目有一萬間。

另外，因應市場對不同房價酒店有不同要求，政府決定增加房價較低酒店，500元或以下由7間增至11間，房間數目增一倍至超過2800間，佔第二輪酒店提供房間總數27%，比第一輪增1000間。

【13:50】消息指，現時港府與本港36間指定檢疫酒店合作，安排回港人士作為21日的強制定點檢疫，經過一個多月運作後，將會有最新安排，現時與酒店方面傾討後，因應來港的人士數量減少，指定房間數量將由本來的12000間減少至10000間，此外，由於當中以高價錢的房間需求較少，當中減少的大約2000所房間，大部份為中高價錢房間，而高星級的酒店，仍為減少提供房間予有間計劃。

另外，因應來港人士的實際選擇、需求，檢疫酒店亦會「執位」，當中有較中高價錢的較高星級酒店會酒少房間數量或退出，然而，較平民及相宜的酒店將加入計劃中。

現時，由於來港人士強制檢疫的日數增加至21日，推高酒店入住率由原本的4成到現時的6成，因應需要的房間數字減少後，入住率將會有所提高。

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【13:17】消息：本港今增逾100宗確診。

【11:12】新冠肺炎肆虐，不少公立醫院需把內科及其他專科病房轉為隔離病房，昨天雖然只有不足800人入院，但仍「迫爆」不少公立醫院，全港有13間公院的內科佔用率超過100%，當中4間更加高於120%，而「最爆」的是大埔那打素醫院內科，其佔用率高達129%。

公立醫院病房迫爆情況。（資料圖片）

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【11:07】政府擬於下月起推出新型冠狀病毒疫苗接種計劃，但挪威有近30名長者在接種美國輝瑞藥廠與德國BioNTech研製的疫苗後死亡，引起社會關注。港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，未有證據顯示疫苗有安全隱患，呼籲外界冷靜看待數據，不要嚇自己。

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【10:48】九龍西立法會議員、民建聯的鄭泳舜今天（18日）在電台節目表示，現時「廟街疫區」內接受了強制檢測的市民實際上大概只佔總數的五至六成，提倡政府多宣傳檢測的重要性及違法的後果，亦應延長檢測期多三天。



另外，油尖旺區議員、民主派的陳嘉朗表示，當局目前未能掌握住戶名單，多只能拍門尋人，但衞生署及民政署均不會主動通知區議員確診個案，即使較熟悉當區情況的區議員願意協助，也出現滯後情況。

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【10:36】油麻地佐敦「強檢小區」疫情持續嚴峻，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在港台節目《千禧年代》表示，當區傳播仍活躍，擔心當傳播鏈未截斷，不少居民仍如常跨區工作，屆時不再是「小區」，將擴展至多區傳播，由油尖旺蔓延至大角咀、深水埗等。他建議，從事高危行業如餐飲業及地盤，政府可考慮實施禁足令。

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【09:49】油麻地佐敦「強檢小區」由去年12月底至昨日，累計有近百宗確診個案。呼吸系統科專科醫生梁子超在商台節目《在晴朗的一天出發》分析，當區爆疫由三大高危因素引起，包括出現大型建築地盤群組、建築工人不少是少數族裔，以及區內大量三無大廈和劏房。他認為，單靠一次檢測截斷傳播鏈不設實際，建議為出現確診個案的高危大廈居民，每3至5日再做檢測。

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【09:10】新冠肺炎疫情肆虐，港府將油麻地彌敦道、甘肅街、渡船街及佐敦道內大廈列為「指定範圍」，當大廈有一宗個案都要強制檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今天（18日）表示，除了確診大廈的居民外，政府應該要求「廟街疫區」內所有居民、商戶接受強制檢測，方可盡快掌握整區的情況。



他建議政府延長第一次檢測期限至五天，也應延長每天檢測承辦商的服務時間，以便利市民檢測，在兩周內亦應為居民提供兩至三次檢測。



另外，他認為深水埗、土瓜灣、觀塘區亦有不少單幢式唐樓，屬於「三無大廈」，亦或有喉管問題，政府應考慮定期為這些區域的居民提供檢測，降低強制檢測的門檻。

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▼1月17日 善信到荃灣圓玄學院「還太歲」▼

+ 10 + 10 + 10

【01:45】衞生防護中心公布單日新增確診個案55宗，其中51宗本地個案中，有16宗為源頭不明，九龍區佔7宗，新界佔5宗、港島區則佔4宗。

其中，紅磡安泰大廈、深井麗都花園2座再新增1宗無源頭個案，被列為須強制檢測大廈。而早前被列作須強制檢測大廈的紅磡寶石戲院大廈A座、柴灣峰華邨曉峰樓，疫情爆發仍未停止，亦再新增1宗無源頭個案。

確診大廈｜強制檢測大廈續爆疫 寶石戲院大廈兩星期累計15人中招

▼1月16日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

+ 22 + 22 + 22

【01:20】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增6間食肆上榜，包括柴灣興華廣場大快活、元朗朗屏商場麥當勞。另有一名曾到高等法院的確診者，曾到上環信德中心的粉色記憶，以及中環著名大牌檔勝香園。

另外，新增的確診者中，包括食環署外判清潔工人，曾清潔多個油尖旺區的公廁，包括炮台街公廁、加士居道公廁、佐敦道公廁、街巿街公廁、上海街／窩打老道公廁，以及油麻地街巿公廁。

確診食肆｜增6餐廳上榜 患者曾到中環勝香園、朗屏麥當勞

【00:40】聖徳肋撒醫院（俗稱法國醫院）公布，一名心臟病患者日前因胃痛向私家醫生求醫，其後獲安排原訂於周二（19日）入院，但周日（17日）因胃痛及心胸不適，提早到聖德肋撒醫院門診部會見該名主診醫生，及後由心臟專科醫生診斷為心臟衰竭，安排入住深切治療部隔離病房，並接受新冠肺炎病毒測試，及後證實初步確診。院方隨即通知衛生防護中心，同日轉往東區尤德醫院，上述一名主診醫生須隔離檢疫。

聖德肋撒醫院心臟病患者初步確診 主診醫生須隔離檢疫

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

+ 13 + 13 + 13

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