專訪｜曾浩輝評政府抗疫跟期望有落差　等候檢疫婦離世不應出現

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-20 08:00

新型冠狀病毒在2020年攻陷全球，眾人保持距離、社會停擺。踏入新一年亦無改變，港人尚未能「除罩相見」。回想去年1月23日，香港錄得首名由武漢抵港的確診患者，全城陷入恐慌、瘋搶口罩，到終於有本地爆發，輪迴四波疫情令近萬人冠上患者編號、奪去160多條性命。《香港01》會一連多集，回顧香港過去一年疫情，不忘前事，走出抗疫陰霾。 第一集邀來衞生防護中心前總監曾浩輝接受專訪。港府抗疫工作屢受批評，由最初拒絕封關、海員換更漏洞掀爆發、無「清零」決心，各陣營都大聲疾呼。曾參與沙士等多場疫戰的曾浩輝，評價港府今次抗疫表現屬中上水平，惟跟市民期望有落差，尤其是等候檢疫時間過長，大圍美林邨62歲女士等待多日被發現倒斃在家。他對事件感到難過，直言不應該出現，相信衞生防護中心有力處理一般傳染病，但世紀疫症要跨部門合作，「發現到呢啲問題，就即刻有一個機制去改，好多時都係錯誤中學習。」 【一周年系列報道之一】

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「比起沙士嗰陣時，今次無論措施規模、影響範圍、時間，超過03年好多。」曾浩輝1992年加入衞生署，跟病毒、細菌交手無數，而令他最為人熟悉的戰役，莫過於2003年沙士及2009年人類豬流感。

沙士時他經新加坡衞生部門提示，帶隊到旺角京華國際酒店（2006年易名為九龍維景酒店）調查，最終鎖定酒店9樓就是沙士爆發源頭，獲外界讚揚為「神童輝」，表揚其追蹤傳染病的能力。昔日的衞生防護中心以調查快見稱，但過去一年就被批評追蹤落後甚至癱瘓。

咁多隱形患者你又點去串連佢哋？追蹤人手須超過沙士

曾浩輝解釋沙士患者呼吸道徵狀明顯，大部分都要入院治理，甚少隱形個案，容易發現傳播鏈，而新冠病毒狡猾又隱蔽，「好多時惹咗都未必知，咁多隱形患者你又點去串連佢哋一齊呢?」，認為病毒性質是追蹤調查的關鍵因素，不能夠以源頭不明個案比例，判斷防護中心接觸者追蹤能力的高低，而且今次疫情是「前所未有」，所需人手遠超沙士，「一般情況我相信防護中心處理到，唔係呢啲咁嘅世紀疫症」，要紀律部隊配合，而警方早前都有協助追蹤複雜的個案。

不過去年（2020年 )12月9日，大圍美林邨一名62歲女士獲衞生署通知要檢疫並在家等候、10日向家人透露開始鼻塞但無大礙、11日失去聯絡、12日家人向警方求助，破門入屋後發現女士一病不起，遺體送到富山殮房抽取鼻咽樣本證實確診新冠病毒。事後多方炮轟衞生署，食物及衞生局局長陳肇始亦公開指，署方人手不足要「出聲」。

曾浩輝對事件感到難過，認為不應該出現相關情況，但他已離開政府不得悉有問題的地方，「發現到呢啲問題，就即刻有一個機制去改，好多時都係錯誤中學習。」政府之後才動員「清龍」，並承諾發出檢疫令24小時內，安排有關接觸者到檢疫中心。由入境處及海關等部門組成的啟德個案追蹤指揮中心，直到本月（1月）才出現，加快追蹤及安排密切接觸者進入隔離營。

另一個跟市民期望有落差的例子，為衞生署一度提出每日疫情記者會移師至網上。曾浩輝理解，「你諗下防護中心有一個爆發嘅話咁點算呢?張竹君都要拎咗去隔離營，點搞啊無咗個軍師」，但應該先了解市民期望及與新聞工作者溝通，最後都找到折衷方法，物色大型場地舉行記者會。他認為香港抗疫表現屬於中上水平，較內地、澳門、台灣及新西蘭遜色，但亦明顯優勝過日本、南韓、歐美等地。

唔係好搞得清楚，點解呢啲垂直傳播硬係我哋發現最多

2003年淘大花園爆發，已經知道病毒可以經喉管傳播，17年已過，多幢大廈仍然有垂直傳染問題。曾浩輝稱香港樓宇多，喉管問題屬浩大工程，亦已超出自己在任的工作及知識範圍，「諗住沙士已經係一個好特殊嘅例子，況且全世界亦都未有香港咁嘅情況發生。我都唔係好搞得清楚，點解呢啲垂直傳播硬係我哋發現得最多，外國就好似無乜㗎呢。」

張竹君將430記者會發揚光大

曾浩輝抗疫經驗豐富，他如何傳授經驗予下一代?「唔係好似武功咁樣打通晒任督二脈，好多時都係透過日常生活，處理疫症交流經驗、分享」。他表示部分制度沿用至今，2003年時會分區處理疫症，香港及九龍的團隊各自工作，但發現患者會跨區活動，資料分散對控疫費時失事，於是成立中央統籌的「War Room」（心戰室），全港個案分布便一覽無遺，「張竹君日日都伏喺呢個心戰室入面指揮疫情」，「430（記者會）都係由陳馮富珍開始先嘅，而家就嚟到張竹君發揚光大啦。」