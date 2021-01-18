海洋公園│政府將提供非經常撥款16.7億　還款推至2059年

商務及經濟發展局局長邱騰華、海洋公園公司董事局主席劉鳴煒和旅遊事務專員黃智祖將中午十二時主持記者會，介紹海洋公園的擬議未來路向。

政府將為海洋公園提供非經常撥款16.7億元，還款可推遲至2059年。(余俊亮攝)

【13:10】問及山下園區例如餐廳小食比市價高，日後有無定位平民還是中高？以及幾多少人入場才能自負盈虧，劉鳴煒指，公園優勢 ， 山下園區好大，可以提供不同市場，可以對中高檔餐飲，亦有不少地方做普羅大眾，「無話只做邊個群組，亦不想靠定價吸引市民」希望靠空間及日後山下園區表演吸引大家。

邱騰華指，過去43年，公園大部分時間可以自負盈虧，面對近10年借貸及擴充，遇上近2、3年入場減少，若減輕負債，營運上可以早日復甦，借貸帶利息今日來看不低的5%，合理形式來看，希望海洋公園可以恢復自負盈虧，尤其是未來最吸引是市民入去，水上樂園，例如年輕人、家庭，全天候設施，帶動人流比較多，不受制與門票，帶來收入不單是門票，可透過合作。



【13:02】劉鳴煒指對新方案有信心，因營運成本及風險大減，山下園區會有外面夥伴，山上園區有一半外面夥伴，減少營運開支及成本；旅遊事務專員黃智祖每年2.8億元為專項專款提供2.8億；而逾16億元因公園仍有挑戰，復甦要過程，以及視乎私人機構有否參與，因此有需要提供「等佢哋有個底」。



劉鳴煒轉變需要時間，任何轉變需要時間；而水上樂園人手需要400多人，會優先請現時公園職員，相反會增加就業機會。

【12:55】劉鳴煒水上樂園暑期開幕，將招聘新人手，然後園區內亦會有人手改動；因應現時疫情影響，十分期望公園可以重開。邱騰華海洋公園一路為香港GDP 帶來正面影響，EBITDA 亦是正常，故有需要保留及繼續讓其營運，公眾認為老化及不再吸引，轉型提供更多新元素，提供更好體現，故資助度過艱難時刻，市民希望公園更好管理，市民平日買一張門票玩一個下午。

商務及經濟發展局局長邱騰華(左)及海洋公園公司董事局主席劉鳴煒(右)交代海洋公園未來路向。(資料圖片/余俊亮攝)

【12:35】至於如何選擇夥伴，劉鳴煒指，可以加條件，加入保育及教育元素，且不應只在園內出現，可以帶入校園等地區，提供不少機會讓市民參觀；第三者營運集中在山下園區。



【12:40】就政府去年為海洋公園向立法會財務委員會申請約54億元撥款，政府又再建議撥款，邱騰華指，去到今年底會用完，他指雖然疫情下開支上雖有好多減省，但基本開支如保育，不會因為不開門而不運作，年中已幾乎用光，公園僅開129日，在限聚令下亦不能開100%，公眾娛樂地方是50%；管理問題隔疏人流，向前看，疫情始終過去，9月當有空間啟動，防疫管理，入場有防疫，改變營運後，一些地方保育教育政府應該幫，逐年去做，過重債務利息負擔，合理情況下應免除。



【12:30】邱騰華指，海洋公園保育及教育從來都自己負擔，但當連入場亦未能吸納應有收入，公共服務，有時限方式，未來4年按年每年2.8億，有時限性資助。劉鳴煒指，引入其他伙伴因為回應市民想要的消費及娛樂的靈活性，「市民想玩咩就咩，有市民只想入來睇動物或玩機動遊戲。」劉鳴煒指，對新營運模式有信心。



【12:25】旅遊事務專員黃智祖建議海洋公園集中教育及保育，由22/23年開始建議4年每年提供多2.8億元，4年共11.2億元，短時間內轉型前出現現金短缺情況，考慮未來預期反彈或起伏等不明朗因素，需要提供空間及支持，就政府貸款（去年申請立法會財委會延遲1年至今年9月）修正貸款條件，7月免息，推遲至2028年9月，延長至2059年，公園營運預期好，可要求提早還款；另外，由於要提供資金營運，過去一年大部分時間關門，對營運是挑戰，政府將提供非經常資助16.7億元。



【12:20】劉鳴煒指，公園教育及保育會深入學校及深入屋企，成為保育及研究學者重要伙伴，現有幫漁護處照顧鯨豚及海龜；希望出錢出力改善生態區。而水上樂園冀今年暑假疫情許可後投入服務，冀帶開心快樂予市民。



【12:15】山下園區日後港鐵出口至深水灣海邊，會成免費入場零售餐飲消閒地區，並由不同伙伴營運；山上園區會收費，並設新閘口，設吊車站，山上按景點收費，遊人戴上電子手電或QRcode，而舊設施需要退休，將引入第三者夥伴經營，核心主題區有動物展品及少量機動遊戲，公園自己營運下去。第三者負責歷奇及保育設施。

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【12:10】劉鳴煒指，過去大半年，公園真誠深入聆聽公眾期望及意見，大部分希望回歸初心，保育及教育，體現好玩及刺激，作為港人重要地標，希望自負盈虧，夏天及秋天曾嘗試瑜伽、露營等，公園未來創新的思維，公園不只是主題公園，希望成為吸引廣泛市民經常去的目的。



【12:05】 冀海洋公園部份園區可以市民免費享用，改變大家買入場券一年去一次半次的情況，部份園區亦會改判，部份設施會自主，自負盈虧。而重新發展後，會著重南區「躍動港島南」計劃，成為重要一環，園內外發展，水上旅遊及其他區域有機會發展景點，希望支持該計劃。公園需要時間及資源改動，政府要幫助，公園去年僅129日開放，困難下仍有其他開支，財政上一筆過撥款重整後自負盈虧。



【12:00】邱騰華指，申請撥款後，沒有停止收集意見，不同持份者深入討論，包括立法會、區議會、旅遊界別策略小組、會議展覽餐飲旅遊規劃園景等，教育保育倡議體育康樂活動團體有提供意見，樂見主動交流，希望公園繼續運作。

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