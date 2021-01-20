專訪｜曾浩輝退休8年出山助政府推新冠疫苗　自嘲倉底貨過食用期

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-20 08:00

打過經典戰役、曾經官拜衞生防護中心總監，2012年僅45歲的曾浩輝急流勇退，開始逍遥的退休生活。離開政府8年，去年（2020年）底出山同時擔任政府疫苗顧問及接種計劃專責小組成員，他不認同現任官員無法建立公眾信心，要靠自己說服市民接種新冠疫苗，自嘲是「倉底貨」、「肯定過咗最佳食用日期」，坦言不會再加入「熱廚房」，爽朗地說「我退休生活好愉快」。

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自離開官場後，曾浩輝消失在鎂光燈前，偶然才會傳出他的消息，但都是花邊新聞，例如笑自己炒燶股票、全職為父母買歌劇門票、追求女伴等。直至2014年他擔任香港醫學專科學院的社會醫學學院副院長，現時為院長。

新冠病毒去年肆虐本港，衞生署邀請曾浩輝再次亮相，伙拍藝人鄭裕玲（DoDo姐）拍攝廣告呼籲有病徵市民及早求醫。「好榮幸同DoDo姐合作，唯一唔好嘅就係佢身材太好，我太肥。」至年底他更獲邀出任政府疫苗顧問專家委員會及疫苗接種計劃專責工作小組成員，是唯一一位專家同時參與審核及推廣疫苗的工作。

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他近日亦頻頻受訪，在電視、電台、報章、網媒，解說新冠疫苗最新發展。「政府有人打電話畀我，依家籌備緊打針啦，有個疫苗接種，睇到我以前呢方面做過下，有啲經驗希望可以返嚟做返個顧問。」他指並非由特首林鄭月娥出面，僅稱對方是政府中人。

是否官員無法建立公眾信心？曾浩輝：我係倉底貨 唔覺有咩巴閉

現屆官員抗疫表現屢受批評，加上公眾不信任政府，有意見稱曾浩輝「回巢」可為政府形象加分，被問到是否官員無法建立公眾信心，要靠自己說服市民接種疫苗。他否認，「唔覺得自己有咩咁巴閉，我諗我以前搞豬流感針個時間啱啱我係總監啦，一手一腳湊起佢，有啲地方可以返嚟幫一幫咁啦。」

他引述朋友所言，「『曾醫生你返嚟喇，終於出到秘密武器喇』，我覺得我唔係秘密武器，我係一個倉底貨，肯定過咗最佳食用日期㗎喇，希望唔好變壞咁解，盡少少力啦，唔係無我唔得。」50多歲的曾浩輝正值「知命之年」，了解自己人生路向、天命何處，他斷言無打算再投身政府工作，爽朗笑說「退休生活好愉快」。無官一身輕是他逍遙遊的寫照。

曾任職衞生署20年，曾浩輝無意再做加入「熱廚房」，繼續享受退休生活。（廖雁雄攝）

曾浩輝1998年獲衞生署舉薦到美國疾病控制及預防中心（CDC）加州分部受訓兩年，他指自己是最後一位到CDC學習的衞生署幸運兒，當地強項是調查棘手的新式傳染病爆發，迅速發現其傳播方式，「沙士嗰陣時淘大花園嗰啲，比較特別嘅情景，從來未有人試過嗰啲，美國學嘅嘢係有個作用」，但香港的傳染病實戰經驗更豐富，接觸者追蹤能力不比美國弱。

其實衞生防護中心都有派員到世界衞生組織短期實習，以及邀請歐美專家到港分享經驗，曾浩輝同意安排人員遠赴海外兩年有困難，所以自已在任總監時都無積極參與，但「（新冠肺炎）疫情過咗之後都值得去考慮嘅，起碼有一個承傳，每一邊技巧都有啲人去到跟。」

衞生署回覆，近年平均每年安排約12至15人次到海外接受傳染病培訓，涉及的培訓開支按培訓地點及課程長短而各有不同，但受疫情影響，去年未能安排員工直接前往海外培訓，部分改為網上進行。