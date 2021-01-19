新冠肺炎．最新｜昨錄逾50宗初步確診　政府料公布延長防疫措施

新冠肺炎疫情再度反彈，截至昨日凌晨，單日新增107宗確診個案，創一個月新高，輸入個案佔5宗。不過，有5宗個案仍未聯絡到，即未送院治理。而本地個案中，有42宗感染源頭不明，初步陽性個案則暫錄得逾50宗。本港亦累計有163人不治。
疫苗顧問專家委員會昨日開會，全票通過認可香港使用BioNTech疫苗的預防效果，高於其風險，現有待食物及衞生局局長正式拍板。
【01:05】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增7間食肆上榜，九龍區佔4間、九龍城及油尖旺各佔兩間，而新界區2間同樣位於元朗，而港島亦佔1間餐廳。
該批餐廳包括︰油尖旺砵蘭街35號的燒味工房、祥發大廈地下八記美食；九龍城聯成大廈的麵．睦月、大利大廈的檀香山茶餐廳；元朗嘉湖新北江商場的金裝燉奶佬餐廳、吉祥樓譚仔三哥米線；以及東區寶城閣珍寶海南雞專門店。
此外，燒味工房在Facebook發表帖文表示，於上周六（16日）曾舉辦活動關懷長者，影片中可看到店舖人山人海，有大批市民排隊取飯。
【00:05】據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，油尖旺區再有42宗確診個案，繼續領先18區，其次分別為東區及九龍城，各出現10宗確診個案，區內的太古城海天閣，黃埔花園3期及11期均失守。深水埗區的美孚新邨2期、觀塘區麗港城亦有個案。
▼1月18日新增曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單▼
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