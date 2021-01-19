新冠肺炎．最新｜昨錄逾50宗初步確診　政府料公布延長防疫措施

新冠肺炎疫情再度反彈，截至昨日凌晨，單日新增107宗確診個案，創一個月新高，輸入個案佔5宗。不過，有5宗個案仍未聯絡到，即未送院治理。而本地個案中，有42宗感染源頭不明，初步陽性個案則暫錄得逾50宗。本港亦累計有163人不治。

疫苗顧問專家委員會昨日開會，全票通過認可香港使用BioNTech疫苗的預防效果，高於其風險，現有待食物及衞生局局長正式拍板。