新冠肺炎．最新｜消息：年宵擬原址舉辦　公務員WFH延長至下周三

撰文： 鄭翠碧 陳淑霞 張嘉敏 鍾妍 麥凱茵 孔繁栩 歐陽德浩 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-19 12:21

新冠肺炎疫情再度反彈，截至昨日凌晨，單日新增107宗確診個案，創一個月新高，輸入個案佔5宗。不過，有5宗個案仍未聯絡到，即未送院治理。而本地個案中，有42宗感染源頭不明，初步陽性個案則暫錄得逾50宗。本港亦累計有163人不治。 特首林鄭月娥表示，現有社交距離措施將會延長，但牛年年宵花市將以特別安排方式復辦。她又預告，港府將有多項加強檢測措施，包括在現有廟街疫區的指定區域檢測區內，再加設核心區，相關樓宇須全民強制檢測；至於深水埗亦將劃設本港第二個指定檢疫區域，只要指定區域內樓宇有一宗確診，全幢樓宇居民要強制檢測。她續指，若污水監察連續3天有樣本呈陽性，即使大廈沒有確診個案，也會要求強制檢測。

林鄭月娥表示，當局會推出多項加強檢測措施，社交距離措施料將延長，但預告年宵花市可復辦。（盧翊銘攝）

【12:06】政府發言人宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至1月27日。除提供緊急和必須公共服務及參與抗疫人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，1月27日前再檢視情況。

【11:21】一眾花農不滿年宵取消，擔心血本無歸，亦拒絕食環署提出改以屋邨擺檔建議，食環署亦曾探討以康文署場地作替代方案。據了解，經多番考量後，署方傾向繼續於原址照辦年宵市場，暫擬將開放時間劃一縮短至晚上9時，以及探討限制人流可行性。翻查資料顯示，過往多區年宵開放至凌晨，部分會24小時開放。不過，本港疫情反覆，昨日疫情重回近月高位，錄得過百宗確診個案，未知會否再有變卦。消息指，最終方案仍有待審視疫情發展再作敲定，將盡快公布。

▼2020年維園年宵情況▼

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【10:02】林鄭月娥表示，原本1月20日到期的社交距離措施將會延長。她強調，聽到業界訴求，相關政策局會與個別業界商討重開安排，而當局對牛年年宵花市亦會有特別安排，與花農商討後會對外公布。

【09:55】特首林鄭月娥表示，當局會加大切斷傳播鏈工作加強檢測，會對可疑樓宇重覆檢測，並針對高危群組重覆檢測，若發現樓宇有高風險單位，會主動要求撤離檢疫。至於接受強制檢測樓宇門檻已下降，即使昨日檢測個案上升，重返三位數水平。但她解釋，當加大強制檢測量，個案亦會上升，呼籲市民不需恐慌。

她指，當局需盡量盡快加大檢測，油麻地指定檢疫區內，會再劃出核心區，要求有關樓宇居民全部接受檢測，料涉幾十幢大樓；至於核心區以外大廈，維持現有要求。若污水監察連續3天有樣本呈陽性，即使大廈沒有確診個診也會要求強制檢測，她預告，今日將有兩幢大廈要納入強制檢測名單。當局亦會在深水埗劃設第二個指定範圍強制檢測區。

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【01:05】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增7間食肆上榜，九龍區佔4間、九龍城及油尖旺各佔兩間，而新界區2間同樣位於元朗，而港島亦佔1間餐廳。

該批餐廳包括︰油尖旺砵蘭街35號的燒味工房、祥發大廈地下八記美食；九龍城聯成大廈的麵．睦月、大利大廈的檀香山茶餐廳；元朗嘉湖新北江商場的金裝燉奶佬餐廳、吉祥樓譚仔三哥米線；以及東區寶城閣珍寶海南雞專門店。

此外，燒味工房在Facebook發表帖文表示，於上周六（16日）曾舉辦活動關懷長者，影片中可看到店舖人山人海，有大批市民排隊取飯。

確診食肆｜增7餐廳上榜 砵蘭街燒味工房上周曾辦派飯活動

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確診大廈｜多區錄10宗確診 太古城、黃埔花園、麗港城再失守

【00:05】據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，油尖旺區再有42宗確診個案，繼續領先18區，其次分別為東區及九龍城，各出現10宗確診個案，區內的太古城海天閣，黃埔花園3期及11期均失守。深水埗區的美孚新邨2期、觀塘區麗港城亦有個案。

▼1月18日新增曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單▼

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昨日總覽：

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