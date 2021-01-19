疫區檢測｜佐敦數十大廈將納強制檢測　深水埗成全港第二個疫區

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-19 15:19

本港新冠肺炎疫情反覆，行政長官林鄭月娥今天早上（19日）透露，食物及衞生局會在佐敦強制檢測區域再劃一個核心區，料數十幢大廈住戶須強制檢測；而深水埗亦會劃設本港第二個指定檢測區域。據了解，深水埗區將會劃出指定區域，部分大廈的居民需強制檢測，部分居民就可自願檢測，檢測承辦商會由明天起提供服務。 深水埗區議員李庭豐透露，楓樹街運動場昨日傍晚有工作人員搭起印有「新冠肺炎快速抗原檢測」字樣的帳篷，亦陸續有防疫物資運往運動場，現場人員估計檢測站硬件已備，最快今日可投入運作，惟他指出，區內近日並無大量或密集式新增個案，不少居民都對政府突然加設檢測站感到費解，他至今並無收到政府通知。 身兼政府專家顧問的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌接受《香港01》訪問時表示，昨日專家會議集中商討油尖旺區情況，認為因部份樓宇或已受污，不適合推禁足令，但並無談及深水埗情況，估計可能是深水埗區內舊樓劏房林立，喉管及環境或有傳播風險有關，不排除是渠務署或建築署等政府部門有其他考慮。

過去兩周深水埗區約49人確診 低於油尖旺、九龍城、元朗區

林鄭月娥今早透露，食衞局稍後公布在油麻地佐敦檢測區域會再劃一個核心區，數十幢大廈住戶須檢測，而核心區外的大廈若有一宗確診，居民便須強制檢測；另外，深水埗亦會劃設本港第二個指定檢測區域，只要指定區域內樓宇有一宗確診，全幢樓宇居民要強制檢測。污水樣本驗出新冠病毒的大廈，即使沒有患者，全幢居民都須強制檢測。

翻查衞生署防護中心1月18日更新的確診大廈名單資料，過去兩周約有49名確診者報稱住在深水埗區內，當中7人來自美孚新邨、12人來自早前被列強檢名單的寶熙苑榮熙閣。對比起油尖旺區的167人、九龍城的72人，以及元朗區的69人，住在深水埗區確診者數目較少。

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區議員李庭豐：楓樹街運動場工作人員估計檢測站最快今日可啟用

深水埗區議員（南昌南）李庭豐接受《香港01》訪問時透露，昨日傍晚（18日）留意到因疫情被封鎖停用的楓樹街運動場，有工作人員正搭建印有「新冠肺炎快速抗原檢測」的帳篷，亦有人以貨車運送大批口罩到現場，現場有民政事務處人員被稱只是收指示到場，未知檢測站何時運作。

李庭豐指，據工作人員透露，昨晚已大致完成檢測站的硬件，估計最快今日（19日）可投入運作，但至今未收到政府人員就檢測站的任何消息。他說，理解油尖旺區有多幢大廈爆疫而要強檢，惟深水埗區近日並無大量或密集式新增個案，不少居民都對政府突然加設檢測站感到費解，而政府至今並未向他們提供任何相關資訊或消息。

李庭豐又表示，深水埗在第四波初期是有個案的，但近一周已有回落跡象，過去三日只有兩宗（寶熙苑榮熙閣及美孚新邨2期），即使社區形態與深水埗相似，有唐樓、劏房，多長者及基層，亦有不少少數族裔，但疫情不一樣，深水埗區有確診都不是集中某幢或某條街，如果政府要推強制檢測，應該交代科學理據，以及說清楚為何要選人流多、交通聚集的楓樹街運動場作檢測站。

民協何啟明批政府資訊不透明、若推強檢應解釋原因

而深水埗區議員（南昌東）何啟明亦認為，區內僅錄零星個案，沒有持續爆發，不理解政府在劃指定區域的原因：「劏房好多舊區都有，為何只選深水埗？」他又批評，政府要求強檢準則不清：「為何大廈的商舖要檢測，對出的排檔卻不用？」他重申，至今無收到政府任何通知，「資訊不透明」，即使向民政及康文查詢，職員昨日稱他們也是「不知情」，等待「被知會」。

許樹昌：禁足令不可行 渠務署今起進行污水監測

身兼政府專家顧問的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌，早前曾建議在「疫區」行禁足令，但他今日（19日）接受《香港01》訪問時透露，昨晚專家經數小時會議討論後，認為油尖旺部份舊樓環境可能已受污染，不適合居民逗留，故禁足令並不可行，但鑑於疫情持續爆發，故被劃核心區內的大廈，即使沒確診個案，住戶亦應該接受檢測。



至於深水埗方面，許樹昌直言昨日專家會議上並無特別談及深水埗疫情，但深水埗區有不少舊樓及劏房，廚廁喉管可能不合規，居住環境擠迫，空氣亦不流通，不排除是渠務署或建築署等政府部門有其他考慮。

他又透露，渠務署今日起會在全港多區開始進行有規模的污水監測，特別是在高危的油尖旺「指定區域」，以數幢大廈為單位抽取污水進行新冠病毒檢測，希望辨別出隱形患者。

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