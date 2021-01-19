前運輸署助理署長關翠蘭離職轉投九巴　議員質疑觀感差

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-19 17:01

運輸署掌管香港公共運輸政策，官員離職後去向引人關注。九巴確認，於運輸署一直跟進巴士事務的前運輸署助理署長（巴士及鐵路）關翠蘭，本月初加入九巴，任職副車務總監（巴士車務）一職。 九巴指，關翠蘭於今年1月4日加入九巴擔任副車務總監（巴士車務），負責巴士規劃、編配及營運事宜。九巴認為，關對交通事業具豐富知識及經驗，相信能進一步加強公司營運及管理。 關翠蘭身分由監管者變營運者，有立法會議員批評，即使公務員離職再就業按足程序，不過事件對市民構成壞觀感，認為政府需要檢討公務員離職後受聘的制度。

關翠蘭任運輸署助理署長(巴士及鐵路)時，運輸署修訂《巴士車長工作休息及用膳時間指引》，指相信修訂後巴士公司會更容易聘請司機及挽留人才。（黃偉倫攝／資料圖片）

關翠蘭於運輸署一直擔任巴士事務相關職位，曾為運輸署首席運輸主任（巴士及鐵路）後來升至助理署長（巴士及鐵路）。關長年負責管理專營巴士，包括參與各區巴士路線重組工作。

立法會議員陳恒鑌認為，關翠蘭到九巴工作，雖無違犯任何現行公務員離職後安排的規定，亦是按足程序，不過觀感上差「監管者變營運者」。他認為，公眾或會質疑關在位時，所說的話是否會「有啲問題」，認為政府需要檢討公務員離職後受聘的制度。

關在任助理署長期間，任內曾出現嚴重巴士意外，包括2017年城巴鏟上深水埗行人路，以及2018年大埔公路九巴翻側意外。2017年城巴意外發生後，有呼聲要求檢討車長工時問題，時任助理署長的關翠蘭受訪時曾指，會盡快就指引作檢討，後來運輸署修訂《巴士車長工作休息及用膳時間指引》，並責成巴士公司改善薪酬待遇及福利。

去年3月九巴副車務總監、前警司彭樹雄向管理層請辭。（資料圖片）

關翠蘭現任的九巴副車務總監職位，空缺原由曾任警隊交通管理及檢控科的退休高級警司彭樹雄擔任，彭於去年3月辭職，5月離任。

九巴過去曾聘請前政府官員，前「一哥」曾偉雄2018年起，出任九巴母公司載通國際獨立非執行董事；於2014年佔領運動時，因主持警方今日記者會，被戲稱「四點鐘許sir」的前警務處助理處長（資訊系統）許鎮德，現為載通國際行政總監。

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