換新鈔｜1月26日起至新年前可換新鈔　滙豐、中銀首5日早開1小時

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-01-19 19:25

農曆新年將至，不少市民都會換新鈔。金管局表示，與三間發鈔銀行曾考慮，是否取消今年兌換新鈔的安排，不過料到即使取消相關安排，仍會有市民到發鈔銀行提款或直接要求換取鈔票，故會維持換新鈔安排，並會提供較以往多兩倍的新鈔庫存量，並延長換鈔時間，呼籲市民毋須在開首數天趕往兌換新鈔。 滙豐及中銀今日（19日）亦交代換鈔安排。兩間銀行均指，會於1月26日至2月11日期間，在分行提供新鈔兌換服務，為減少排隊輪候時間及保持社交距離，在1月26日至30日期間，分行會提早一小時，於早上8時開始營業。滙豐又指，客戶可到分行即場領取取籌號，於同日指定時間，到該分行兌換新鈔。 另外，金管局指鼓勵市民以電子方式派利是，滙豐表示可透過PayMe等方式，向親友發放電子利是；中銀則指將推出「BoC Pay」及手機銀行「Phone利是」服務，供市民派發電子利是。

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金管局表示，曾與三間發鈔銀行考慮，是否在疫情期間繼續提供換鈔服務，但認為現金提存是銀行必須提供的服務，即使取消換新鈔安排，仍會有市民到發鈔銀行提款或直接要求換取鈔票。金管局稱，為顧及這群人士，及一些沒有電子支付渠道，尤其是長者的需求，並兼顧抗疫的重要性，銀行會採取措施保護客戶和員工。

金管局指，現時新鈔的庫存量，達以往新年期間新鈔發行量的兩倍，迎新鈔更達三倍，而換鈔時間由往年約兩星期，延長至三星期，由1月26日至2月11日，即農曆新年前一天，呼籲市民毋需在開首數天趕往兌換新鈔。

滙豐表示，據最近的調查顯示，客戶仍希望兌換實體鈔票封利是。（資料圖片）

滙豐表示，據最近的調查顯示，客戶仍希望兌換實體鈔票封利是，因此作出特別安排，於1月26日至2月11日期間在分行提供新鈔兌換服務，為減少排隊輪候時間，及保持社交距離，在1月26至30日期間，除了離島分行、日夜理財中心、商業客戶服務中心、流動銀行，其餘分行均會提早於8時營業。

為配合預防新冠病毒，滙豐將在換新鈔期間採若干特別安排：

- 客戶可前往分行即場領取籌號，於同日指定時間到該分行兌換新鈔 - 分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶提供總值3,000 港元的新鈔套裝，當中包括100 張20 港元新鈔及20 張50 港元新鈔 - 客戶毋須領取籌號，亦可於分行兌換「迎新鈔」 - 滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取

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至於中銀方面，同樣於1月26日至2月11日期間在分行提供新鈔兌換服務，並會在1月26至30日期間，除了機場分行、所有銀行服務中心及保管箱服務中心，其餘分行提早於8時營業。

中銀指，除了繼續實施分流及防疫措施，分行亦將設置新鈔兌換專櫃。（資料圖片）

中銀指，除了繼續實施分流及防疫措施，分行亦將設置新鈔兌換專櫃，及提供總值3,000 元的『新鈔標準裝』（包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔），以減省客戶換鈔時間，減低人流聚集，保障市民及員工的健康。

另外，金管局鼓勵市民盡量使用電子支付方法派利是，例如利用網上或電話銀行，經金管局的「轉數快」，或市面上其他電子錢包，取代派實體利是；並建議市民在前往銀行換鈔前，可先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。

滙豐指，鼓勵客戶使用電子渠道派發利是，市民可透過PayMe或滙豐流動理財應用程式，及滙豐網上理財的轉數快（FPS）功能，向親友派發電子利是，並送上祝福。中銀則表示，BoC Pay及手機銀行即將推出新電子利是功能。