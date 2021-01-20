新冠肺炎．最新｜消息：反彈至增逾70宗　北區醫院護士染疫　

撰文： 朱海棋 孔繁栩 陳家怡 張嘉敏 鄭秋玲 黃偉倫 鍾妍 袁澍 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-20 15:51

疫情持續反覆，截至昨日凌晨，本港新增56宗確診個案，初步確診個案有逾60宗，逾半來自油麻地檢測中心。截至今日（20日），本港累計有166人不治。 政府宣布推出多項加強檢測措施，包括在現有廟街疫區的指定區域檢測區內，再加設「核心區」，相關樓宇須「全民強制檢測」；至於深水埗亦設本港第二個指定檢疫區域，只要指定區域內樓宇有一宗確診，全幢樓宇居民要強制檢測。 當局亦宣布原定決定取消的年宵市場，又再准許復辦，但攤檔數目會減半，並會設人流監測儀器控制入場人數。

▼尖沙咀重慶大廈出現宗2確診個案▼

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重慶大廈D座12樓兩尼泊爾人確診 少數族裔籲將難民納入檢測計劃

【15:20】本港新增56宗新型肺炎確診個案，超過一半住在油尖旺區，其中15宗在指定區域內。根據衞生防護中心昨天公布的確診大廈名單，重慶大廈有2宗確診個案，大廈張貼告示指2人均為尼泊爾籍人士。

【14:47】消息指，今日新增確診個案增逾70宗，較昨日公布錄得56宗多逾10宗，料逾半來自油麻地的檢測中心陽性個案。

新冠肺炎｜暫錄510宗外傭確診 逾2.5萬名外傭完成政府檢測

【13:37】本港新冠肺炎疫情持續，早前有外傭入住非持牌中介宿舍爆疫，情況令人關注。勞工及福利局表示，截至1月17日，有265宗涉及新來港和245宗已在港的外傭確診個案，合共有510宗。政府由上月18日起至本月31日為會全港外傭提供一次免費檢測，至本月10日已有逾2.5萬名外傭透過社區中檢測中心檢測，當中發現7個陽性樣本。

新冠肺炎｜北區醫院隔離病房護士染疫 消息指無接觸ICU確診醫生

【13:22】《香港01》獲兩個消息來源證實，北區醫院一名隔離病房護士對新冠病毒呈陽性反應，隔離病房即時停止收症。據了解，該名女護士最近上班日為1月14日，她無跟早前確診的北區醫院深切治療部醫生接觸，但知道醫生確診後，亦自覺不適，1月18日（星期一）自行到社區檢測中心檢測並對新冠病毒呈陽性反應。消息透露，她近日有跟同事進餐。

新冠肺炎｜九龍灣那打素護養院女院友離世 累計166人死

【13:10】一名有長期病患的88歲女病人（個案編號：8741），於去年12月29日因發燒被送往瑪嘉烈醫院，確診感染新冠病毒。病人病情其後惡化，延至昨日晚上十時零三分離世。至今累計166人死亡。

與遣散同事短暫分手 褟國全：旅遊業要等疫苗 籲港府防疫勿死守

【13:03】新冠肺炎疫情持續一年，旅遊業接近停擺，東瀛遊昨（19日）宣布遣散120名日本和長線團導遊，涉及2000萬遣散費。東瀛遊執行董事褟國全形容決定「傷感但非常正面」，亦有「非常手段的安排」，希望員工有錢過農曆新年，形容同事明白公司在此困難時期動用2000萬元賠償員工，十分支持公司的決定。



褟國全強調，暫未有進一步裁員計劃，公司對旅遊業前景很有信心，相信疫情緩和後，市民將「報復式」旅遊，促請當局盡快安排市民接種疫苗，勿僅「死守」，才能增加遊客的信心。

東瀛遊遣散｜導遊靠3500元底薪打散工過活：遣散仲好起碼有遣散費

【12:40】新冠肺炎疫情持續一年，旅遊業接近停擺，東瀛遊昨（19日）宣布遣散120名日本和長線團導遊，涉及2000萬遣散費。有被遣散的導遊表示，同事停薪留職多時，已等待公司的遣散消息很久，形容公司依照去年1月的薪金計算遣散費是「驚喜之一」，惟慨嘆現時難以尋得長工，期望旅遊業復甦後能再重返老本行。



東瀛遊執行董事褟國全則指，遣散員工的決定傷感，但形容是「非常正面、非常手段」的安排，公司特地在農曆新年前公布決定，是希望同事能取得現金過年，而去年1月亦是生意「正常而且偏好」的時期，同事能獲得較多的賠償，並承諾生意復甦後會循序聘回這批有經驗的同事。

新冠肺炎｜回港易逾3.2萬人使用 平均每日560人 政府現無意擴大

【12:26】新冠肺炎疫情持續，豁免港人從廣東省或澳門回港檢疫的回港易計劃，由去年11月23日實施，政制及內地事務局表示，至本周一（18日），共有32,025人透過該計劃回港，即每日平均有約560人。特區政府認爲現時仍非擴大計劃範圍的適當時間。

年宵翻生｜政府朝令夕改花農斥添亂：將我由天堂掉落地下無法企身

【11:26】政府昨日突然宣布如期舉辦新年年宵市場，每個場地攤檔減半，並設人流管制，會以抽籤形式分配攤檔。原本投得14個年宵市場花檔的花農李永強，今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時批評，政府處理添亂，「將我由天堂掉落地下，無辦法企到隻腳落去。」他指，早前宣布取消年宵後，已在各區斥資租鋪，每個鋪位租金由4萬至17萬不等。當局的最新安排下，他抽到3個年宵攤檔「無法唔要」，正苦惱如何將花賣出，「希望用工作消磨腦袋唔開心、難諗嘅問題。」



▼深水埗列指定區域強制檢測 1月20日起設檢測站▼

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深水埗楓樹街球場的檢測站今日啟用，承辦商相達生物科技創辦人及行政總裁招彥燾表示，檢測站採用快速抗原測試，截至10時45分，已經有初步陽性樣本。（孔繁栩攝）

深水埗楓樹街檢測站運作約45分鐘 已揪抗原陽性個案 交衞署跟進

【11:05】深水埗楓樹街球場的檢測站今日啟用，承辦商相達生物科技創辦人及行政總裁招彥燾表示，檢測站採用快速抗原測試，約20分鐘可以檢驗初步結果，截至10時45分，已經有初步陽性樣本，反映深水埗存有隱形傳播，情況令人憂慮。

▼深水埗指定區域6幢疫廈▼

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指定區域內須強制檢測大廈：

【11:04】新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布取消年宵市場，昨（19日）「跪低」，宣布在15個年宵市場恢復售賣年花。食物環境衞生署署長劉利群今（20日）重申，在投檔前已再提醒花商有取消年宵的風險，但為滿足市民和檔主的訴求，現僅重設「銷售點」，將 規模縮減一半，亦做好控制人流等抗疫措施，形容是「合理平衡」，強調一切以抗疫為先，呼籲屆時要「快買快賣」，減少人群聚集。政府專家顧問許樹昌則指，復辦年宵與現時的防疫措施有「少少衝突」，坦言人群聚集會提高病毒傳播風險，惟當局已盡量將風險減到最低，形容是回應業界和市民訴求的「折衷方法」。

相關新聞：劉利群拒認年宵花市復辦：僅設年花銷售點 許樹昌：與防疫有衝突

【12:30】政府昨日公布下月恢復辦農曆新年年宵花市，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時，形容政府做法「彈出彈入」，建議政府決定復辦，就要做好人流管制，如實施單向人流措施，並安排執法人員長時間駐守，確保場內市民戴口罩，並增加臨時洗手間數目，加強清潔，減低病毒傳播風險。



何栢良表示，預計屆時有100萬至200萬人，前往全港15個年宵市場，呼籲市民盡量避免高峰期入場，以免出現人龍及人流擠迫。

年宵翻生｜ 何栢良倡花市增設廁所、單向人流 避免高峰期前往

【12:28】新冠肺炎疫情持續，豁免港人從廣東省或澳門回港檢疫的回港易計劃，由去年11月23日實施，政制及內地事務局表示，至本周一（18日），共有32,025人透過該計劃回港，即每日平均有約560人。特區政府認爲現時仍非擴大計劃範圍的適當時間。

新冠肺炎｜回港易逾3.2萬人使用 平均每日560人 政府現無意擴大

【10:10】政府昨日宣布擴大強制檢測範圍，在油麻地及佐敦指定檢測範圍中，劃出「核心區域」，要求核心區內的居民須做強測。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（20日）接受港台節目《千禧年代》時認為，本港存在許多劏房，空氣不流通，喉管接駁不合規格，故政府盡量降低檢測門檻，希望在舊樓的強制檢測中，盡快找到確診者。



許樹昌指出，政府強制檢測未有配合禁足令，原因是油麻地的舊樓環境惡劣，好多單位受到污染，若然居民繼續逗留，未必安全。他同意，效果會「打折扣」，須接受強測的居民仍會上班及到食肆，故希望當區居民盡快接受檢測，目前檢測反應屬好。

相關新聞：廟街疫區｜強制檢測大廈難配合禁足令 許樹昌料疫情短期難回落

【01:00】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增11間食肆上榜，九龍區佔7間，其中5間位於油尖旺區；而九龍及港島亦各佔2間。

該批餐廳包括︰中信大廈有馬日本料理、廣東道830號大安茶冰廳、嘉榮大廈好彩海鮮酒家、誠興樓新森林焗之專門店、美德工業大廈美德茶餐廳、振萬廣場柏熊屋、康翠臺商場尚品餐廳、白加士街47-49號澳洲牛奶公司、百誠大廈大家樂、新翠商場新華苑酒樓、富華中心唯一麵家。

確診食肆｜增11間餐廳上榜 10日內兩疫區患者曾到百誠大廈大家樂

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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【00:10】根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，油尖旺區再增32宗個案，其中15宗在指定區域內，涉9幢大廈，當中2幢位處核心區域。另外，不少南亞裔人士聚腳的重慶大廈，亦出現2宗確診個案，有區議員指2人均為尼泊爾裔人士。

除了油尖旺區，當局今日亦於深水埗劃出指定區域，根據列表，今日有3宗個案於深水埗區，其中黃竹街10-10D屬於區域之內。

確診大廈｜油尖旺區增32宗確診 15宗在指定區域 重慶大廈上榜

昨日總覽：

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