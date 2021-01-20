新冠肺炎．最新｜深水埗設指定區域　承辦商：快速抗原測試有陽性

撰文： 朱海棋 孔繁栩 陳家怡 張嘉敏 鄭秋玲 黃偉倫 鍾妍 袁澍 林穎嫺 最後更新日期： 2021-01-20 11:11

疫情持續反覆，截至昨日凌晨，本港新增56宗確診個案，初步確診個案有逾60宗，逾半來自油麻地檢測中心。本港亦累計有165人不治。 政府宣布推出多項加強檢測措施，包括在現有廟街疫區的指定區域檢測區內，再加設「核心區」，相關樓宇須「全民強制檢測」；至於深水埗亦設本港第二個指定檢疫區域，只要指定區域內樓宇有一宗確診，全幢樓宇居民要強制檢測。 當局亦宣布原定決定取消的年宵市場，又再准許復辦，但攤檔數目會減半，並會設人流監測儀器控制入場人數。

指定區域內須強制檢測大廈：

深水埗楓樹街球場的檢測站今日啟用，承辦商相達生物科技創辦人及行政總裁招彥燾表示，檢測站採用快速抗原測試，截至10時45分，已經有初步陽性樣本。（孔繁栩攝）

【11:05】深水埗楓樹街球場的檢測站今日啟用，承辦商相達生物科技創辦人及行政總裁招彥燾表示，檢測站採用快速抗原測試，約20分鐘可以檢驗初步結果，截至10時45分，已經有初步陽性樣本，反映深水埗存有隱形傳播，情況令人憂慮。

【11:04】新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布取消年宵市場，昨（19日）「跪低」，宣布在15個年宵市場恢復售賣年花。食物環境衞生署署長劉利群今（20日）重申，在投檔前已再提醒花商有取消年宵的風險，但為滿足市民和檔主的訴求，現僅重設「銷售點」，將 規模縮減一半，亦做好控制人流等抗疫措施，形容是「合理平衡」，強調一切以抗疫為先，呼籲屆時要「快買快賣」，減少人群聚集。政府專家顧問許樹昌則指，復辦年宵與現時的防疫措施有「少少衝突」，坦言人群聚集會提高病毒傳播風險，惟當局已盡量將風險減到最低，形容是回應業界和市民訴求的「折衷方法」。

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【10:10】政府昨日宣布擴大強制檢測範圍，在油麻地及佐敦指定檢測範圍中，劃出「核心區域」，要求核心區內的居民須做強測。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（20日）接受港台節目《千禧年代》時認為，本港存在許多劏房，空氣不流通，喉管接駁不合規格，故政府盡量降低檢測門檻，希望在舊樓的強制檢測中，盡快找到確診者。



許樹昌指出，政府強制檢測未有配合禁足令，原因是油麻地的舊樓環境惡劣，好多單位受到污染，若然居民繼續逗留，未必安全。他同意，效果會「打折扣」，須接受強測的居民仍會上班及到食肆，故希望當區居民盡快接受檢測，目前檢測反應屬好。

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【01:00】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增11間食肆上榜，九龍區佔7間，其中5間位於油尖旺區；而九龍及港島亦各佔2間。

該批餐廳包括︰中信大廈有馬日本料理、廣東道830號大安茶冰廳、嘉榮大廈好彩海鮮酒家、誠興樓新森林焗之專門店、美德工業大廈美德茶餐廳、振萬廣場柏熊屋、康翠臺商場尚品餐廳、白加士街47-49號澳洲牛奶公司、百誠大廈大家樂、新翠商場新華苑酒樓、富華中心唯一麵家。

確診食肆｜增11間餐廳上榜 10日內兩疫區患者曾到百誠大廈大家樂

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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【00:10】根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，油尖旺區再增32宗個案，其中15宗在指定區域內，涉9幢大廈，當中2幢位處核心區域。另外，不少南亞裔人士聚腳的重慶大廈，亦出現2宗確診個案，有區議員指2人均為尼泊爾裔人士。

除了油尖旺區，當局今日亦於深水埗劃出指定區域，根據列表，今日有3宗個案於深水埗區，其中黃竹街10-10D屬於區域之內。

確診大廈｜油尖旺區增32宗確診 15宗在指定區域 重慶大廈上榜

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