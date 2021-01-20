農曆年近　疫市下裝修工程增　喉管師傅亦「受惠」維持八成生意

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-20 18:00

新冠肺炎疫情持續一年，本港多個行業受到打擊，昨日(19日) 公布的失業率更升至16年來高位6.6%；第四波疫情中，建造業更成為是重災區，不少地盤出現確診個案，工友們不得不停工待業。 香港建造業工會會長黃平指，疫下一年行業就業狀況持續嚴峻，無工開和開工不足情況持續，惟裝修及喉管兩個範疇屬於業內的倖存者。 香港裝修工會理事長周聯僑表示，不少店舖會選擇農曆新年前裝修舖面，以求來年有個好的兆頭，另外學校停課也增加了工作機會，收入回升至往年的七成以上，惟開工不足仍然存在。 香港喉管從業員總會主席趙建強則表示，比起地盤來說，喉管師傅受疫情影響輕微，市場上對於檢查、整修喉管的需求變大，惟亦有市民因為擔心傳染延後工程，總體上生意可維持在過去的八成左右。

香港建造業總工會理事長黃平（右二）（資料圖片）

裝修業年尾反彈：商家裝修店舖頭望有好兆頭

第四波疫情反復未停，社交距離措施也未有放鬆，零售業經營困難，大商場內圍板重重，許多商家選擇在此時進行裝修工程。香港裝修工會理事長周聯指，商家歷來有在農曆新年前裝修的習慣，加上疫情影響，不少商家希望借這段時間整修店面，以期來年能有個好兆頭。



另外，不少學校也在停課期間進行裝修，他指，過去兩個月裝修業工作機會增加，收入也大約達到過去的七、八成。

不過他表示，行業的復甦仍然有待疫情受控，現時仍然是散工多，長期工少，整體開工不足的情況仍存在，有的裝修公司會要求裝修師傅輪流上班，每月平均開工20日，較過去23、24天。

趙建強指相對建造業其他行業，喉管師傅受到的波及較小。（資料圖片/張嘉敏攝）

喉管師傅受波及輕微 工會：仍有待疫苗

政府昨日公布失業率最新數字為6.6%，當中建造業失業率為10.6%，情況仍然嚴峻。建造業工會會長黃平則表示，全行的情況仍然不樂觀，尤其不少地盤工程上都出現確診個案，加上運輸上的問題，不少工友都停工待業，百廢待舉的情況下，只有裝修及喉管受到影響較少。他指疫情下，不少市民增加了對家中喉管的警覺，加上早前工會也曾呼籲市民及早檢查，確保屋內水喉合規格，免遭感染。

香港喉管從業員總會主席趙建強則表示，比起建造業其他範疇，喉管從業員受到波及較小，惟整體上仍然受到疫情拖累，尤其疫情一爆發，許多非緊急的維修工程都要推遲延後，因客戶擔心病毒經水喉師傅傳染。因而全年來計，大約收入只有過去的8成左右，「好多去咗揸的士、搞運輸。」

他表示，目前仍然有待政府提供的疫苗，否則難以恢復正常。

▼1月18日廟街疫區居民生活情況▼