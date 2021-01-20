北區醫院護士染疫　5同事檢疫　與確診醫生曾接觸同一名確診病人

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-20 17:59

本港新冠肺炎疫情持續反彈。醫管局今日（20日）公布，北區醫院一名內科病房護士初步確診，前日（18日）起感到輕微不適，由於該名護士過去3個月都在隔離病房工作，要照顧確診病人，期間有穿著合適個人防護裝備，1月14日最後一日上班。5名內科護士因曾與該護士聚會或用膳，被列為密切接觸者須檢疫。北區醫院日前深切治療部一名曾照顧確診病人的內科醫生確診，醫管局承認他們曾接觸過同一名確診病人，但仍要調查兩者有無關連。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代指，北區醫院一名內科病房護士前日（18日）起感到輕微不適，昨日（19日）到社區檢測中心採樣，今日結果呈初步陽性，正等候入院。該護士過去3個月都在隔離病房工作，要照顧確診病人，最後一日上班為本月14日。

接觸追蹤調查後，共5名內科護士被列為密切接觸者要檢疫，當中4人曾在過去周末與該護士聚會、1人曾一起在院外用膳。由於工作期間有穿著合適個人防護裝備，故無病人被列為緊密接觸者。醫管局會安排隔離病房及內科病房相關職員做病毒測試，相關病房亦會停收新症。醫管局再次提醒，員工須避免一齊用餐或社交聚會，自覺有感高風險，可聯絡醫院檢測。

確診醫生曾為病人插喉 染疫護士亦為同一人做霧化程序

日前北區醫院深切治療部一名曾照顧確診病人的內科醫生確診，被問到有無流行病學關連，庾慧玲表示，仍在調查中，但暫時未見到有關連。該名醫生於1月5日曾為確診病人（個案編號#9049）插喉，現初步確診護士在隔離病房工作時，有照顧過同一位患者，包括有霧化程序，病人須聞高濃度氧氣。護士因在高風險環境工作故有全套保護衣。

當局已採取院內89個環境樣本，全部呈陰性，會再同有關員工檢測，深切治療部及內科員工共180人，目前檢測亦全部呈陰性。庾慧玲未有透露確診護士住址，但指出並非強制檢測大廈。

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