新冠肺炎．最新｜據悉商台新聞部一員工染疫　深水埗疫區多宗陽性

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 孔繁栩 袁澍 陳家怡 歐陽德浩 黃偉倫 黃金棋 勞敏儀 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-21 11:28

疫情持續反覆，截至昨日凌晨，本港新增56宗確診個案，初步確診個案有逾60宗。政府昨日起在深水埗區設立本港第二個指定檢測區域，昨半日已在社區檢測站找到4宗陽性個案。

↓1月21日 市民續到深水埗楓樹街運動場接受檢測↓

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納入強制檢測大廈：

【11:05】油麻地及佐敦一帶連日來爆發疫情，當中不少確診者屬於少數族裔。服務佐敦北選區的油尖旺區議員何富榮，今(21日)於港台節目《千禧年代》表示，經呼籲後，區內少數族裔前往檢測情況非常踴躍，資訊流通問題亦見改善。

融樂會總幹事張鳳美則認為，政府於今次處理上後知後覺，衞生署疫情資訊翻譯用字生硬，且網上宣傳方式不到位，難向少數族裔傳遞資訊，及後當局雖有安排少數族裔義工，前往強檢範圍內的樓宇「洗樓」，「但始終係慢了一步。」

少數族裔資訊不流通 區議員指見改善 關注組織批政府後知後覺

【11:04】政府日前決定復辦新年年宵，食環署昨日與花農開會，有檔主引述食環署指，檔營運時間由每日早上9時至最遲午夜12時，中間設兩場清潔時段，分別是下午1至2時及傍晚6至7時，期間場地需暫時關閉。



有「蘭花大王」之稱的千葉園有限公司董事長楊小龍今早接受港台節目《千禧年代》表示，支持清潔消毒的時段，亦由他們建議，認為按過往經驗，食飯時間較少人流，而當局會在年宵設四大區域，以控制現場人流，為市民健康設想。他續指，屆時食環署人員會消毒公眾地方，檔主消毒自己鋪位。他指，雖然年三十晚未能通宵營業，但大致滿意政府安排，「有得擺好過無得擺（檔）。」

年宵翻生｜年宵設兩清潔時段 花農：支持安排 食飯時間較少人流

【11:00】居於油尖旺強制檢測指定區域附近的尼泊爾籍男子，兩度接受社區檢測呈「假陰性」，最終入院後始證實確診。呼吸系統專科醫生梁子超今(21日)於商台節目表示，核酸檢測有基本限制，倘採樣位置不準確或患者潛伏期長，均會影響檢測結果，情況難絕對避免。



有當區區議員則引述該確診街坊指，社區檢測準繩度兒戲，亦引起不少街坊憂慮。

尼籍男子「陰轉陽」質疑檢測失準 梁子超：採樣位置不準確或影響

【10:27】據了解，商業電台新聞部一名員工初步確診，他是早前一名確診者的密切接觸者，最後上班日為本月10日，並由本月14日起接受檢疫，昨晚因輕微發燒而送院，檢測呈初步陽性。

▼尖沙咀重慶大廈出現宗2確診個案▼

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▼深水埗列指定區域強制檢測 1月20日起設檢測站▼

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【00:40】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，多7間食肆上榜，包括位於何文田壹號名薈的美心MX及尚宴21。另外，近日出現多宗確診個案的油尖旺區，亦有兩間食肆上榜，包括豉油街的四寶食堂，以及碧街的勝利超級魚丸。

港島區亦新增兩食肆上榜，銅鑼灣渣甸中心的Hungry Korean，以及上環蘇杭街的鮨政，資料顯示，曾到上述的確診者，均居於油麻地，其中一人住所在指定區域。

確診食肆｜再增7餐廳 何文田美心MX上榜 疫區患者曾到鮨政

▼1月20日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新資料，發現41宗個案來自油尖旺區，而排第二名的是東區，共佔7宗，柴灣峰華邨曉峰樓，及富明閣連續三日有確診個案，鰂魚涌新威園則有兩宗確診，屬源頭不明個案。另外，荃灣綠楊新邨D座及R座，分別錄得兩宗個案；薄扶林寶翠園有一宗源頭不明個案。值得注意是，沙田隔田村南滘再錄得4宗個案，至今累計11宗個案。

強制檢測方面，佐敦偉晴閣A座再多兩宗確診個案；深水埗黃竹街10-10A 號則多一個個案。

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