新冠肺炎．最新｜確診個案持續回升　深水埗疫區揪出多宗陽性個案

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 孔繁栩 袁澍 陳家怡 歐陽德浩 黃偉倫 黃金棋 勞敏儀 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-21 07:00

疫情持續反覆，截至昨日凌晨，本港新增56宗確診個案，初步確診個案有逾60宗。政府昨日起在深水埗區設立本港第二個指定檢測區域，昨半日已在社區檢測站找到4宗陽性個案。

納入強制檢測大廈：

▼尖沙咀重慶大廈出現宗2確診個案▼

+ 10 + 10 + 10

▼深水埗列指定區域強制檢測 1月20日起設檢測站▼

+ 7 + 7 + 7

【00:40】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，多7間食肆上榜，包括位於何文田壹號名薈的美心MX及尚宴21。另外，近日出現多宗確診個案的油尖旺區，亦有兩間食肆上榜，包括豉油街的四寶食堂，以及碧街的勝利超級魚丸。

港島區亦新增兩食肆上榜，銅鑼灣渣甸中心的Hungry Korean，以及上環蘇杭街的鮨政，資料顯示，曾到上述的確診者，均居於油麻地，其中一人住所在指定區域。

確診食肆｜再增7餐廳 何文田美心MX上榜 疫區患者曾到鮨政

▼1月20日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

+ 34 + 34 + 34

【00:01】衞生防護中心晚上更新資料，發現41宗個案來自油尖旺區，而排第二名的是東區，共佔7宗，柴灣峰華邨曉峰樓，及富明閣連續三日有確診個案，鰂魚涌新威園則有兩宗確診，屬源頭不明個案。另外，荃灣綠楊新邨D座及R座，分別錄得兩宗個案；薄扶林寶翠園有一宗源頭不明個案。值得注意是，沙田隔田村南滘再錄得4宗個案，至今累計11宗個案。

強制檢測方面，佐敦偉晴閣A座再多兩宗確診個案；深水埗黃竹街10-10A 號則多一個個案。

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