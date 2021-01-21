律政司外聘英大狀David Perry拒來港　張達明：難具體評論

撰文：胡家欣
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民主黨創黨主席李柱銘、立法會前法律界議員吳靄儀及壹傳媒創辦人黎智英等多名民主派人士，去年因涉於2019年8月18日組織及參與未經批准集結被控。律政司早前聘用英國御用大律師David Perry出任案件檢控官。律政司昨(20日)發聲明，指有不斷來自英國社會的壓力和批評，律政司決定委聘另一名律師如期處理案件。
港大法律學院首席講師張達明今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，自事件曝光以來，兩邊陣容均有好大聲音，自己則難以具體評論，在扭曲的制度下，律政司作為國安委員會一員，今次檢控決定是否不受干預成疑。他指，正常情況下，外國批評大狀接案件是不正確，他亦不樂意見到外界批評律政司工作，但在今時今日，「只許州官放火，不許百姓點燈」，「政權自己唔守規，仲批評百性點燈，就唔公平。」
張詳明認為，聘請海外大狀David Perry處理這宗案件是好事，可提供海外案例供法庭參考。（資料圖片）
張又認為，聘請海外大狀David Perry處理這宗案件是好事，可提供海外案例供法庭參考，而法庭可基於涉及公眾利益，批准律政司聘請海外大狀。
至於黎智英涉犯欺詐罪及國安法早前獲批保釋，律政司提出上訴，終審法院批准律政司上訴，保釋上訴將於2月1日處理。張達明指，現時尚未公布五位處理審訊的法官名單，形容情況奇怪，因一般終院排期到3至4月審訊的案件，已公布法官名單，擔心政府是否不准許海外法官處理「政府覺得重要、唔輸得嘅案件。」他認為，政府今次決定是重要指標，判斷是按照《基本法》行事或是考慮政治因素。