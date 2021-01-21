律政司外聘英大狀David Perry拒來港　張達明：難具體評論

民主黨創黨主席李柱銘、立法會前法律界議員吳靄儀及壹傳媒創辦人黎智英等多名民主派人士，去年因涉於2019年8月18日組織及參與未經批准集結被控。律政司早前聘用英國御用大律師David Perry出任案件檢控官。律政司昨(20日)發聲明，指有不斷來自英國社會的壓力和批評，律政司決定委聘另一名律師如期處理案件。

港大法律學院首席講師張達明今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，自事件曝光以來，兩邊陣容均有好大聲音，自己則難以具體評論，在扭曲的制度下，律政司作為國安委員會一員，今次檢控決定是否不受干預成疑。他指，正常情況下，外國批評大狀接案件是不正確，他亦不樂意見到外界批評律政司工作，但在今時今日，「只許州官放火，不許百姓點燈」，「政權自己唔守規，仲批評百性點燈，就唔公平。」