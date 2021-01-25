【01企業金勳大獎2020】表揚得獎優秀企業　攜手締造非凡未來

撰文：謝德勤
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2020年，肺炎疫情肆虐不斷，經濟及民生嚴重受創，各行各業大受衝擊。然而，當中仍有不少優秀企業沉著應變，展現無畏無懼的企業風範。《香港01》為表彰於2020年具卓越表現的香港企業，舉辦首屆「01企業金勳大獎」，以「砥礪前行 締造非凡」為主題，藉此表揚得獎企業於過去一年在創新理念上力臻完美的卓越成就。經由評審以應變力、創造力、執行力、企業社會責任四大原則作出評選， 49個「傑出企業大獎」及殿堂級獎項「金勳大獎」順利誕生，簡單而隆重的頒獎典禮剛於今日舉行。
首屆「01企業金勳大獎」自舉辦以來，於商界引起高度關注，獲獎企業橫跨不同行業，包括電訊、科技、醫藥及抗疫用品、金融、保險、地產及零售等。得獎代表應邀出席是日的頒獎典禮，彼此交流經營理念，相互勉勵，攜手締造非凡未來。
「金勳大獎」得獎企業代表
「傑出企業大獎」 - 金融/地產/海外物業代理組別得獎企業代表
「傑出企業大獎」 - 金融/地產/海外物業代理組別得獎企業代表
「傑出企業大獎」 - 公共事務/電訊/科技組別得獎企業代表
「傑出企業大獎」 - 公共事務/電訊/科技組別得獎企業代表
「傑出企業大獎」 - 優質生活/抗疫品牌組別得獎企業代表
「傑出企業大獎」 - 優質生活/抗疫品牌組別得獎企業代表
「傑出企業大獎 」- 保險產品組別得獎企業代表
「傑出企業大獎 」- 保險產品組別得獎企業代表
「傑出企業大獎」 - 領袖人才培訓組別得獎企業代表
「傑出企業大獎」 - 特色商場組別得獎企業代表
「01企業金勳大獎2020」得獎名單
（排名不分先後）