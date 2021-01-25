【01企業金勳大獎2020】表揚得獎優秀企業　攜手締造非凡未來

2020年，肺炎疫情肆虐不斷，經濟及民生嚴重受創，各行各業大受衝擊。然而，當中仍有不少優秀企業沉著應變，展現無畏無懼的企業風範。《香港01》為表彰於2020年具卓越表現的香港企業，舉辦首屆「01企業金勳大獎」，以「砥礪前行 締造非凡」為主題，藉此表揚得獎企業於過去一年在創新理念上力臻完美的卓越成就。經由評審以應變力、創造力、執行力、企業社會責任四大原則作出評選， 49個「傑出企業大獎」及殿堂級獎項「金勳大獎」順利誕生，簡單而隆重的頒獎典禮剛於今日舉行。