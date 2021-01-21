地政總署助理署長與夫購地皮未獲准建丁屋　質疑涉政治原因求覆核

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-01-21 20:40

地政總署助理署長林嘉芬被指於2012年，發展局公布檢討元朗錦田土地用途後不久，與丈夫購入她管理範圍內的農地。政府兩年後公布有意發展錦田成新市鎮，該地正於檢討範圍的外邊毗鄰。遭質疑利益衝突的林稱，雖然及後獲證清白，但她和丈夫在該地申請興建丁屋，拖延8年仍未有定案。兩人昨(20日)申請司法覆核，質疑地政總署因政治原因而遲遲未批准其申請，要求署方盡快作出決定。

申請人鄧超文及林嘉芬，答辯人地政總署署長

申請人指，於2012年購入涉案的元朗農地，面積0.16英畝。他們購入時，該地上已有建築物，他們有意改建為四幢村屋，並於同年10月向署方申請。

曾有傳媒報道其購地事宜

他們指，其申請原本未有太大問題。惟《明報》於2014年8月報道他們購地一事，並指申請人可獲利5000萬元。申請人指，相關指控並非實情。林嘉芬因此受到被廉署和政府內部調查，最終行為不當的指控並不成立。

指一般申請只需8個月

惟報道刊出後，其申請一直未有定案。申請人指，同類申請只需8個月時間，他們花了近8年時間，其申請仍未獲批。申請人質疑，署方因擔心批准申請後，會令傳媒進一步報道，和受到非議；或署方是因林洗脫指控，認為林的事件為署方帶來麻煩，因此懲罰林。

申請人認為署方別有用心，有政治考慮，因而要求法庭頒令，署方盡快就其申請作出決定，並賠償申請人在租金收入和建築成本的損失。

案件編號：HCAL68/2021