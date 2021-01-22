新冠肺炎．最新｜昨初步確診稍回落至40多宗　多幢大廈列強制檢測

疫情持續反覆，截至昨日凌晨，本港新增70宗確診個案，初步確診個案有約40宗，稍為回落。本港昨日再多三幢大廈有兩個單位出現無關連的確診個案，列入強制檢測大廈名單，分別是富榮花園2座、麗港城5座以及安蔭邨德蔭樓。

此外，油麻地佐敦疫區附近的常安大廈，2樓一間小型護老院的80歲男住客，亦已初步確診，多名院友及員工要隔離檢疫。

衞生防護中心轄下的兩個委員會亦建議，本港應聚集由復星／BioNTech供應的BNT162b2及阿斯利康供應的AZD1222，並建議居於院舍的院友及員工都優先接種疫苗。至於科興向香港提供的疫苗 CoronaVac，將待對方提交報告後再作討論。