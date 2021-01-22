新冠肺炎．最新｜消息：政府日內圍封油麻地指定檢測區並派員洗樓

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 孔繁栩 鍾妍 張嘉敏 麥凱茵 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-22 12:08

疫情持續反覆，截至昨日凌晨，本港新增70宗確診個案，初步確診個案有約40宗，稍為回落。本港昨日再多三幢大廈有兩個單位出現無關連的確診個案，列入強制檢測大廈名單，分別是富榮花園2座、麗港城5座以及安蔭邨德蔭樓。 此外，油麻地佐敦疫區附近的常安大廈，2樓一間小型護老院的80歲男住客，亦已初步確診，多名院友及員工要隔離檢疫。 衞生防護中心轄下的兩個委員會亦建議，本港應聚集由復星／BioNTech供應的BNT162b2及阿斯利康供應的AZD1222，並建議居於院舍的院友及員工都優先接種疫苗。至於科興向香港提供的疫苗 CoronaVac，將待對方提交報告後再作討論。

【11:40】據了解，政府日內將圍封油麻地指定檢測區，亦即實行一直盛傳的禁足令。每座大廈均會有政府人員看守，檢查並確保離開大廈的人士均持有有陰性證明，亦會派紀律部隊上樓逐戶拍門，確保單位內居民已按政府要求進行檢測。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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常安大廈護老院撤離：

+ 4 + 4 + 4

▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼

+ 5 + 5 + 5

【01:30】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增12間食肆上榜。近日出現多宗確診個案的油尖旺區，亦有5間食肆上榜，新界區亦佔5間，港島區並無新上榜食肆。

其中，位於油麻地的好彩海鮮酒家，一周內已先後有2名確診者到訪，同屬無源頭個案，亦於1月17日發病。而沙田新城市廣場3期唐宮小聚一名員工確診，該店Facebook上公布，即日起暫停營業直至另行通知，亦會安排消毒公司進行全面清潔。

確診食肆｜沙田唐宮小聚員工中招 油麻好彩海鮮酒家兩患者到訪

+ 3 + 3 + 3

▼1月21日新增曾有確診或疑似個案的大廈名單▼

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【00:40】根據衞生防護中心晚上更新資料，33宗確診個案來自油尖旺區，涉及21幢大廈，其中8幢位處指定規域；另有10宗位於碧街，當中有5宗來自碧街19號。深水埗區方面，亦新增4宗個案，其中3宗位於南方樓，屬於深水埗指定區域。

其他地區方面，九龍城區增5宗，其中3宗來自黃埔花園11期—紫荊苑5座；元朗區增6宗，2宗位於嘉湖山莊麗湖居9座；葵青區增4宗，3宗來自安蔭邨德蔭樓。另外，太古城及麗港城亦再度失守。

確診大廈｜碧街急增10宗個案 嘉湖山莊、太古城、黃埔花園再上榜

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