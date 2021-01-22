新冠肺炎．最新｜袁國勇到金威廣場視察　煙囪效應C座單位全撤離

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 孔繁栩 鍾妍 張嘉敏 麥凱茵 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-22 20:06

疫情持續反覆，本港今日新增61宗確診個案，當中55宗為本地個案，初步確診個案有約50多宗。 此外，今日共增8幢大廈須被納入強制檢測範圍，其中4幢位於佐敦油麻地及深水埗指定檢測區，另外4幢分別分散於將軍澳、元朗及柴灣等位置。 衞生防護中心轄下的兩個委員會亦建議，本港應聚集由復星／BioNTech供應的BNT162b2及阿斯利康供應的AZD1222，並建議居於院舍的院友及員工都優先接種疫苗。至於科興向香港提供的疫苗 CoronaVac，將待對方提交報告後再作討論。

▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼

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新冠肺炎｜飲食業促准晚市6人一枱 「唔通兩人下午食團年？」

【19:24】本港新冠肺炎疫情持續，飲食業界大受打擊，飲食界立法會議員張宇人聯同餐飲業、卡拉OK業、酒吧業、舞廳業等10個代表，今日（22日）舉行聯合記者會，要求政府盡快放寛晚市堂食及限聚人數。



香港餐務管理協會促請政府容許晚市堂食及放寬至6人一桌，協會指，每年12月至翌年3月的食肆旺季，營業額佔全年七成。若維持現時社交距離措施，根本無法做農曆年團年飯生意，「唔通兩個人下午食團年咩？」香港持牌酒吧會所聯會則希望，容許酒吧營業至午夜12時，業界承諾願意強制入場顧客掃「安心出行」二維碼。

新冠肺炎｜運房局常秘辦公室助理工程監督確診 本周三最後上班日

【19:23】新冠肺炎疫情持續，今日（22日）新增61宗確診個案。運輸及房屋局指，得悉常任秘書長（房屋）辦公室轄下獨立審查組一名助理工程監督確診，正在醫院接受治療。他的辦公室位於黃大仙龍翔辦公大樓，並不對外開放，最後一日在辦公室上班為本周三（20日）。

科興疫苗報告無影 政府或再揀 6款滅活疫苗處三期研究包括國藥

【18:29】港府正與不同藥廠洽購新冠疫苗，政府疫苗顧問專家及接種計劃專責小組成員曾浩輝今早（22日）在電台節目表示，若科興生物一直未能提交第三期研究的完整報告，當局可能需要在同屬滅活疫苗的技術平台物色其他疫苗選擇。



現時共有6款滅活疫苗進入了第三期臨床研究，當中4款屬於內地研發疫苗，有本港藥劑師認為國藥疫苗是當中的首選，因為內地不少人已經接種，多個國家亦有購買，國藥的生產線也強大，相信供應快速。不過，他強調前提是國藥也需先提交完整的數據，以證明其安全性、有效性、品質均無問題。

國藥集團中國生物的新冠滅活疫苗獲准附條件上市。（新華社）

強制檢測｜港府限機場員工2月強檢 工會引消息︰拒檢者或禁開工

【17:58】機場每天仍有數百至千人由外地抵港，機場員工感染風險高。據了解，港府擬要求全體於機場工作人員接受強制檢測。《香港01》取得機場其中一間公司，向員工發出的通告，指機管局已通知各營辦商，政府要求所有機場工作人員，必須在2月2日至23日內，接受一次免費強制檢測。



目前機場約有6萬人工作。通告又列出需要參與強制檢測人士條件，所有於3月1日至31日內，每周於機場範圍工作至少3天的人士，都必須參與強檢。有工會表示接獲消息，拒絕參與檢測者，或會被禁於3月到機埸開工。

《香港01》取得其中一間機場公司的通告。

油麻地傳圍封實施禁足 商販支持冀撇甩標籤 市民憂大撤離播毒

【17:50】本地新冠肺炎疫情持續，政府日前已在油麻地廟街，劃出「指定區域」要求居民強制檢測。消息指，政府有意為檢測「加辣」，在區內實施禁足配合強制檢測，要求居民須持陰性報告才能離開大廈，而紀律部隊亦會上門拍門，確保居民已按要求接受檢測。



有區內商販表明支持實施「禁足令」，認為有助抽出隱形患者，希望盡快令地區確診個案「清零」，盡快撇甩「指定區域」標籤。有居民則擔心，今日或會有人漏夜逃離，致病毒帶出社區。另有市民認為「禁足令」形同戒嚴，認為政府應加強關口防疫，否則只會苦了區內居民。

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【17:43】住金威廣場8樓B座的雷小姐表示，對大廈有多個住戶染疫感擔心，「唉，搬去邊呀？人哋一聽到金威廣場都唔要你啦。」她指，唯有自己加強防疫，「出入都噴消毒酒精。」

雷透露，平常無留意是否有陌生人人士出入，「都好少見到大家。」對於政府或會在佐敦封區，她坦言「唔好啦呱，我點搵食」，但現會到街市買三至日的餸菜。

住金威廣場8樓B座的雷小姐表示，對大廈有多個住戶染疫感擔心。（麥凱茵攝）

【16:56】政府專家顧問之一的袁國勇教授，將到白加士街98號金威廣場視察，當局憂慮大廈出現垂直傳播風險。該幢大廈現時已有5單位共10人染疫，而當中有4單位均涉同一座向，為C單位。除袁國勇外，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和環保署空氣科學組首席環境保護主任梁啟明也同到金威廣場視察。

（麥凱茵攝）

新冠肺炎｜威爾斯醫院病人服務助理初步確診 同用膳3職員須檢疫

【16:37】今增61宗確診，本地個案佔55宗，當中無源頭個案有26宗，其中13宗住油尖旺區，5宗來自佐敦油麻地指定檢測區。另外，衛生署衛生防護中心宣布，在油尖旺指定檢測範圍內，再多2幢大廈納入強制檢測大廈，包括炮台街35號和炮台街65至70號。

新冠肺炎1周年前夕增61確診 明逼近1萬宗 金威廣場疑垂直播毒

另外，在深水埗指定檢測範圍內，亦增2幢大廈須被納人強檢範圍，分別是大南街260號和桂林街95號。

除了指定檢測區外，今日有4幢分布在不同區的大廈，須被納入強檢範圍，分別是將軍澳君傲灣3座、將軍澳茵怡花園3座；元朗喜利大廈以及柴灣悅翠苑。

強制檢測大廈｜將軍澳君傲灣、茵怡花園上榜 油麻地深水埗多4幢

▼1月22日列作強制檢測大廈▼

鴨寮街、黃金電腦商場人流急挫 遭劃入深水埗強制檢測區累生意跌

【16:06】深水埗早前被劃為全港第二個「指定強制檢測範圍」，平日人頭湧湧的鴨寮街及黃金電腦商場亦被納入其中。記者今日（22日）到上述兩個地方觀察，發現人流明顯比平日少，有商戶表明，該區自劃為強檢範圍後，翌日人流隨即減近半；對於有消息指，油尖旺即將「鎖區」，有商戶表此感到憂慮，形容一旦深水埗要鎖區，便完全無法做生意。

政府擬收緊安排 機組人員抵港後或需檢疫14日 工會：安排不人道

【15:15】食衞局局長陳肇始在電台節目透露，原定獲豁免檢疫的機組人員，將來抵港後，需於指定酒店接受檢疫14天。



國泰空中服務員工會內務副主席孫德妍批評，相關安排不人道，亦欠人性化，如每完成一班機便要隔離14日，「永遠返唔到屋企，唔會見到屋企人。」國泰則表示，現正向有關當局索取更多落實細節，包括生效時間，以便早作規劃，盡量減少新措施的影響。

▼1月22日，鴨寮街、黃金電腦商場人流銳減▼

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【15:08】消息指，今日新增逾50宗確診個案。

澳門半年來首宗確診 患者一個月足跡遍四國 全機116人須檢疫

【13:25】澳門今日（22）凌晨錄得一宗新冠肺炎輸入個案，為過去半年來首宗確診。新增患者為一名43歲由外地回澳門的女子，屬澳門居民。澳門政府更新其行蹤資料，顯示確診者過去一個月足跡遍及國家，分別曾在英國照顧家人、赴杜拜旅遊，至本周二（19日）晚上啟程，經新加坡及日本東京轉機回澳門，抵澳後在機場檢測呈陽性。同機前後兩排8名乘客被列密切接觸者，同機100名乘客及16名機組人員亦須入住鷺環海天度假酒店接受醫學觀察。

【13:07】有消息指，所有於機場工作的員工下月起擬強制檢測。

【12:45】本港疫情持續反覆。消息指，政府日內將圍封油麻地指定檢測區，實行一直盛傳的「禁足令」。有區議員關注，「三無大廈」連住戶人數都無法掌握難監察，及估計有心避檢疫的住戶，現會陸續搬走「收工唔返嚟」，及關注油麻地指定檢測區域中，有部份住廈環境樣本呈陽性，應安排撤離，而非一併納入「禁足令」。

消息指油麻地指定區日內圍封禁足 區議員關注「三無大廈」難監察

【12:43】新冠肺炎疫情持續一年，內地研發的科興疫苗目前未能提供充足數據供政府疫苗顧問專家委員會批准使用。食物及衞生局局長陳肇始接受港台訪問時表示，政府非放棄採購科興疫苗，並透露正與第四間疫苗供應商商討採購事宜，但表明不會是國藥研發的疫苗。

至於去年曾有醫護人員罷工要求政府封關，陳肇始指當時政府關閉關口決定非向罷工讓步，形容政府政策是「慢咗話俾大家知」。

新冠肺炎｜深水埗麗安邨外判保安員昨晚確診 前日曾上班

【12:09】第四波疫情持續，​房屋署表示於昨晚（21日），得悉一名麗安邨外判保安員確診新冠肺炎，現正在醫院接受治療，最近一次上班日期為前日（20日）。房屋署強調，邨內公用地方、保安控制室及屋邨辦事處等，已遵照衞生防護中心指引，進行全面清潔和消毒。

​房屋署表示於昨晚（21日），得悉一名麗安邨外判保安員確診新冠肺炎。（資料圖片）

陳肇始否認向醫護罷工讓步 洽購第四款疫苗非國藥研發

【11:45】新冠肺炎疫情持續一年，食物及衞生局局長陳肇始接受香港電台專訪時透露，現時獲豁免檢疫的機組人員，將來於抵港後需要於指定酒店檢疫14天。她於訪問中未有透露將何時收緊有關安排，僅稱向機組人員表示不好意思。

陳肇始承認機組人員將須檢疫14天 因現多個變種病毒

【11:40】據了解，政府日內將圍封油麻地指定檢測區，亦即實行一直盛傳的禁足令。每座大廈均會有政府人員看守，檢查並確保離開大廈的人士均持有有陰性證明，亦會派紀律部隊上樓逐戶拍門，確保單位內居民已按政府要求進行檢測。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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港府追上公眾期望 曾浩輝大讚舊同事張竹君抗疫表現：值101分

【11:23】疫情持續逾一年，港府抗疫表現不時飽受批評，前衞生防護中心總監、疫苗接種計劃專責工作小組專家成員曾浩輝今(22日)於商台受訪時表示，單以疫情數字而論，本港情況不算太「曳」，惟亦不及中國內地、澳門及台灣；他又期望港府「肯聽、肯改變」，盡快追上公眾期望。



曾浩輝又讚揚其舊同事、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，形容她是非常能幹及負責任的醫生，抗疫工作表現值101分，但寄語她忙於工作之餘，亦要適時休息。

曾浩輝是已退休的前衞生防護中心總監，現時應政府邀請，出任疫苗接種計劃專責工作小組專家成員，協助推廣工作。(資料圖片)

科興疫苗倘未交數據港府或物色其他 曾浩輝料每區日供二千人接種

【11:10】港府計劃農曆新年後為市民接種新冠肺炎疫苗，前衞生防護中心總監、政府疫苗顧問及接種計劃專責小組成員曾浩輝今早（22日）在商台節目表示，原定最早來港、國內研發的科興疫苗目前未能提供充足數據供政府專家顧問委員會批准使用，政府已要求科興盡快提供。他又提到，倘科興一直未予提交，當局或需在同屬滅活疫苗的技術平台物色其他疫苗選擇。



曾又表示，暫計劃全港18區至少有一個接種中心，每日每區約可為2,000人接種。

常安大廈護老院撤離：

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政府擬圍封油麻地指定檢測區 梁子超指成本效益低 倡擴強檢範圍

【09:46】本港昨日新增70宗新冠肺炎確診個案，有近半來自油尖旺區。呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台《千禧年代》訪問時表示，近日在油尖旺區指定區域外的確診個案漸漸多於區域內，認為政府要思考檢測的策略。他指，病毒潛伏期長，患者留在家中，會有內部交叉感染；大廈喉管有問題，亦會令戶與戶之間受到感染等，「最終無限期一個傳一個，拖長潛伏期，無可能做到清零。」梁子超表示，要達到「清零目標」，要動員社區力量，例如市民檢測後一旦出現病徵，要自覺再次檢測，亦要改善社區環境，及早介疫情嚴重的區域，以盡快切斷傳播鏈。

新冠肺炎｜港府擬圍封油麻地檢測區 廟街商會支持：長痛不如短痛

【09:30】油尖旺及佐敦一帶爆疫，據傳媒報道，港府擬於短期內圍封油麻地的「指定檢測區」，離開大廈須持陰性證明。



廟街商會主席陸興發今(22日)於港台《千禧年代》受訪時表示支持，他認為長痛不如短痛，可望一次斷尾，他又提到，地區現時形如災區，只有約30%商戶營業，亦有街坊「漏夜」遷離社區。

新冠肺炎｜兩海外居民專航返抵澳門 當局嚴陣以待 終證一人確診

【03:10】兩班載有澳門居民的澳門航空航班昨晚從日本東京抵達澳門，一名43歲女居民經2次新冠病毒快速檢測呈陽性，已送往仁伯爵綜合醫院隔離病房治療，8名機上附近座位人士在高頂公共衛生臨床中心接受醫學觀察。其餘100人則送往鷺環海天度假酒店接受21天的隔離醫學觀察。

新冠肺炎｜澳門錄逾半年來首宗確診 患者曾到杜拜、新加坡及日本

【02:08】澳門政府凌晨通報，今日（22日）新增一宗新冠病毒肺炎輸入性確診病例，是澳門第47宗病例。根據資料，澳門上一次出現病例已經是去年6月26日。

▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼

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【01:30】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增12間食肆上榜。近日出現多宗確診個案的油尖旺區，亦有5間食肆上榜，新界區亦佔5間，港島區並無新上榜食肆。

其中，位於油麻地的好彩海鮮酒家，一周內已先後有2名確診者到訪，同屬無源頭個案，亦於1月17日發病。而沙田新城市廣場3期唐宮小聚一名員工確診，該店Facebook上公布，即日起暫停營業直至另行通知，亦會安排消毒公司進行全面清潔。

確診食肆｜沙田唐宮小聚員工中招 油麻好彩海鮮酒家兩患者到訪

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▼1月21日新增曾有確診或疑似個案的大廈名單▼

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【00:40】根據衞生防護中心晚上更新資料，33宗確診個案來自油尖旺區，涉及21幢大廈，其中8幢位處指定規域；另有10宗位於碧街，當中有5宗來自碧街19號。深水埗區方面，亦新增4宗個案，其中3宗位於南方樓，屬於深水埗指定區域。

其他地區方面，九龍城區增5宗，其中3宗來自黃埔花園11期—紫荊苑5座；元朗區增6宗，2宗位於嘉湖山莊麗湖居9座；葵青區增4宗，3宗來自安蔭邨德蔭樓。另外，太古城及麗港城亦再度失守。

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