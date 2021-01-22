新冠肺炎．直播｜袁國勇到金威廣場視察　煙囪效應C座單位全撤離

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 孔繁栩 鍾妍 張嘉敏 麥凱茵 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-22 18:32

疫情持續反覆，本港今日新增61宗確診個案，當中55宗為本地個案，初步確診個案有約50多宗。 此外，今日共增8幢大廈須被納入強制檢測範圍，其中4幢位於佐敦油麻地及深水埗指定檢測區，另外4幢分別分散於將軍澳、元朗及柴灣等位置。 衞生防護中心轄下的兩個委員會亦建議，本港應聚集由復星／BioNTech供應的BNT162b2及阿斯利康供應的AZD1222，並建議居於院舍的院友及員工都優先接種疫苗。至於科興向香港提供的疫苗 CoronaVac，將待對方提交報告後再作討論。

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【18:30】袁國勇到金威廣場視察，該大廈的5樓、6樓、7樓及17樓的C座單位染疫，5樓亦有另一單位中招。袁教授表示，該幢大廈的口管或出現煙囪效應，該大廈C座單位全撤離。

【17:43】住金威廣場8樓B座的雷小姐表示，對大廈有多個住戶染疫感擔心，「唉，搬去邊呀？人哋一聽到金威廣場都唔要你啦。」她指，唯有自己加強防疫，「出入都噴消毒酒精。」

雷透露，平常無留意是否有陌生人人士出入，「都好少見到大家。」對於政府或會在佐敦封區，她坦言「唔好啦呱，我點搵食」，但現會到街市買三至日的餸菜。

【16:56】政府專家顧問之一的袁國勇教授，將到百加士街98號金威廣場視察，當局憂慮大廈出現垂直傳播風險。該幢大廈現時已有5單位共10人染疫，而當中有4單位均涉同一座向，為C單位。除袁國勇外，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和環保署空氣科學組首席環境保護主任梁啟明也同到金威廣場視察。

【16:37】今增61宗確診，本地個案佔55宗，當中無源頭個案有26宗，其中13宗住油尖旺區，5宗來自佐敦油麻地指定檢測區。另外，衛生署衛生防護中心宣布，在油尖旺指定檢測範圍內，再多2幢大廈納入強制檢測大廈，包括炮台街35號和炮台街65至70號。

另外，在深水埗指定檢測範圍內，亦增2幢大廈須被納人強檢範圍，分別是大南街260號和桂林街95號。

除了指定檢測區外，今日有4幢分布在不同區的大廈，須被納入強檢範圍，分別是將軍澳君傲灣3座、將軍澳茵怡花園3座；元朗喜利大廈以及柴灣悅翠苑。

【16:06】深水埗早前被劃為全港第二個「指定強制檢測範圍」，平日人頭湧湧的鴨寮街及黃金電腦商場亦被納入其中。記者今日（22日）到上述兩個地方觀察，發現人流明顯比平日少，有商戶表明，該區自劃為強檢範圍後，翌日人流隨即減近半；對於有消息指，油尖旺即將「鎖區」，有商戶表此感到憂慮，形容一旦深水埗要鎖區，便完全無法做生意。

鴨寮街、黃金電腦商場人流急挫 遭劃入深水埗強制檢測區累生意跌

【15:15】食衞局局長陳肇始在電台節目透露，原定獲豁免檢疫的機組人員，將來抵港後，需於指定酒店接受檢疫14天。



國泰空中服務員工會內務副主席孫德妍批評，相關安排不人道，亦欠人性化，如每完成一班機便要隔離14日，「永遠返唔到屋企，唔會見到屋企人。」國泰則表示，現正向有關當局索取更多落實細節，包括生效時間，以便早作規劃，盡量減少新措施的影響。

政府擬收緊安排 機組人員抵港後或需檢疫14日 工會：安排不人道

【15:08】消息指，今日新增逾50宗確診個案

【13:07】有消息指，所有於機場工作的員工下月起擬強制檢測。

【12:45】本港疫情持續反覆。消息指，政府日內將圍封油麻地指定檢測區，實行一直盛傳的「禁足令」。有區議員關注，「三無大廈」連住戶人數都無法掌握難監察，及估計有心避檢疫的住戶，現會陸續搬走「收工唔返嚟」，及關注油麻地指定檢測區域中，有部份住廈環境樣本呈陽性，應安排撤離，而非一併納入「禁足令」。

消息指油麻地指定區日內圍封禁足 區議員關注「三無大廈」難監察

【12:43】新冠肺炎疫情持續一年，內地研發的科興疫苗目前未能提供充足數據供政府疫苗顧問專家委員會批准使用。食物及衞生局局長陳肇始接受港台訪問時表示，政府非放棄採購科興疫苗，並透露正與第四間疫苗供應商商討採購事宜，但表明不會是國藥研發的疫苗。

至於去年曾有醫護人員罷工要求政府封關，陳肇始指當時政府關閉關口決定非向罷工讓步，形容政府政策是「慢咗話俾大家知」。

陳肇始否認向醫護罷工讓步 洽購第四款疫苗非國藥研發

【11:45】新冠肺炎疫情持續一年，食物及衞生局局長陳肇始接受香港電台專訪時透露，現時獲豁免檢疫的機組人員，將來於抵港後需要於指定酒店檢疫14天。她於訪問中未有透露將何時收緊有關安排，僅稱向機組人員表示不好意思。

陳肇始承認機組人員將須檢疫14天 因現多個變種病毒

【11:40】據了解，政府日內將圍封油麻地指定檢測區，亦即實行一直盛傳的禁足令。每座大廈均會有政府人員看守，檢查並確保離開大廈的人士均持有有陰性證明，亦會派紀律部隊上樓逐戶拍門，確保單位內居民已按政府要求進行檢測。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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常安大廈護老院撤離：

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▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼

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【01:30】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增12間食肆上榜。近日出現多宗確診個案的油尖旺區，亦有5間食肆上榜，新界區亦佔5間，港島區並無新上榜食肆。

其中，位於油麻地的好彩海鮮酒家，一周內已先後有2名確診者到訪，同屬無源頭個案，亦於1月17日發病。而沙田新城市廣場3期唐宮小聚一名員工確診，該店Facebook上公布，即日起暫停營業直至另行通知，亦會安排消毒公司進行全面清潔。

確診食肆｜沙田唐宮小聚員工中招 油麻好彩海鮮酒家兩患者到訪

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▼1月21日新增曾有確診或疑似個案的大廈名單▼

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【00:40】根據衞生防護中心晚上更新資料，33宗確診個案來自油尖旺區，涉及21幢大廈，其中8幢位處指定規域；另有10宗位於碧街，當中有5宗來自碧街19號。深水埗區方面，亦新增4宗個案，其中3宗位於南方樓，屬於深水埗指定區域。

其他地區方面，九龍城區增5宗，其中3宗來自黃埔花園11期—紫荊苑5座；元朗區增6宗，2宗位於嘉湖山莊麗湖居9座；葵青區增4宗，3宗來自安蔭邨德蔭樓。另外，太古城及麗港城亦再度失守。

確診大廈｜碧街急增10宗個案 嘉湖山莊、太古城、黃埔花園再上榜

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