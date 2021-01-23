確診過萬｜防疫措施至少在爆發第9天後才收緊　疫情受控速度變慢

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-01-23 20:28

本港新型肺炎疫情反覆，今日（23日）疫情一週年之際，確診個案突破1萬宗；當局今晨首度「封區」，局部封鎖佐敦「廟街疫區」指定區域，禁止未有病毒檢測陰性證明的居民離開。回顧港府過去一年的抗疫力度，又是否如食物及衞生局長陳肇始所言般「張馳有道」？ 《香港01》比較本港第二至第四波疫情，發現每次爆發開始後，港府收緊相關防疫措施，會滯後9至21日不等。此外，措施收緊後，疫情受控所需時間卻越來越長，第四波疫情自11月中起爆發多時，確診個案7天平均數仍維持約50多宗水平。

本港疫情一週年之際，確診個案突破1萬宗，相當於每1萬人口中，便有13人確診。回顧抗疫一年，社會上普遍認為港府初期表現尚可，但至第三波及第四波疫情，疫症蔓延速度加快，有聲音指港府反應慢。

第四波疫情 爆發後16天後始推二人限聚令

根據英國牛津大學所制定的「防疫指數」（Stringency Index，由0至100，數值越高，防控措施越嚴格），可得出港府整體防控措施收緊及施放寬趨勢；而比較第二至四波疫情的開始日期及措施收緊日期，便可發現收緊會比爆發滯後9至21日不等（見下表）。

當中，第三波疫情於去年7月初爆發，但相關措施滯後約九天才收緊。其後，疫症在社區中迅速蔓延，更現院舍爆發，奪多人性命。而第四波疫情開始（11月15日）之前，港府預視踏入冬季會再出現疫情，對中國以外入境入士實施只準在酒店檢疫的措施，但其他如二人限聚令、處所關閉等規定，則在爆發後16天（12月2日）才實施。

▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼

+ 5 + 5 + 5

再早前的第二波疫情自去年3月3日開始，但本港防控指數至3月22日才見收緊，滯後約19天。不過第二波疫情早期個案多為輸入個案，後期才出現本地爆發，保持社交距離的措施或因此而延後實施。第一波疫情的防疫措施主要是入境限制，並不包括限聚令等，因此不作為比較。

牛津大學「政府防控指數」（COVID-19: Government Stringency Index）由牛津大學疫情政府政策追蹤系統搜集編製，透過搜集各地關閉公眾場所、停課、暫停運輸、入境限制、檢測、疫苗等措施的情況，分析製作而成。

四波疫情受控所需時間越來越長

至於措施收緊後，多久才可控制疫情？比較幾次疫情，在收緊措施後，確診個案七天平均數下降所需時間越來越長：第二波疫情期間，實行措施後，個案七天平均數降至10宗或以下需時約24天，而第三波疫情需要約71天，可見疫情受控所需時間逐次變長。

而第四波疫情，二人限聚令在12月2日生效至今超過60多天，確診個案七天平均數仍然維持50至60多宗水平，未見顯注回落。

港增千個案 最慢101天 最快8天

至於本港每累積千宗確診個案的速度，最長101天（第1000至第2000個案），最快8天（第2000至第3000個案）。

同時，第四波比第三波快得多，第三波疫情約90多天間，本港個案增加3,865宗，平均每23.8日增千宗；而在第四波疫情，由去年11月15至今年1月19日的60天間，個案急增4,200多宗，平均每15.5日便增千宗。

▼1.21深水埗指定區域居民到檢測站接受病毒檢測▼