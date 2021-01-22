主婦涉腳𨅝警案　辯方指被告比警員矮　伸盡腳亦應踢不到其大腿

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-22 16:00

家庭主婦被指前年聖誕節凌晨在旺角舉腳𨅝了警員的大腿一下，事後被控襲警罪。她否認指控，案件今（22日）在九龍城裁判法院開審。警員供稱當晚驅散期間，被告情緒激動，大喊「死黑警」並不願離開，其後舉腳𨅝其大腿。辯方質疑被告比警員矮少，以警員所述二人相距的距離，即使被告將腿伸到最盡，也無法碰到警員，反指警員因曾向被告使用了胡椒噴劑，故指被告「襲警」來合理化其行為，警員否認說法。案件押後至下月8日裁決。

被告李貴花（42歲）報稱家庭主婦，被控2019年12月25日，在旺角砵蘭街近山東街交界襲擊警員黃梓峰。

警員黃梓峰供稱，當日凌晨在登士打街與砵蘭街交界設防線，向朗豪坊方向推進期間，有大量群眾聚集，當中有人用粗口辱罵警員及呼喊政治口號。至山東街，大部份人已散去，身穿黑色裝束的被告卻不理警告及藍旗，在現場逗留。

指被告踏前𨅝了一下

黃謂，舉起胡椒噴劑後，被告激動叫道：「警察大x晒呀？死黑警！」即使途人拉住她，她仍然不願離開，更踏前起腳，𨅝其大腿一下。黃隨即後退，大叫「襲警」及噴胡椒噴劑，同袍則上前制服被告。

男警黃梓鋒稱遭被告李貴花起腳𨅝其大腿一下。黃即大叫「襲警」及向李噴胡椒噴劑。(林樂兒攝)

官對黃自稱身高1.5米感疑惑

黃被辯方問及身高時，回答大概1.5米。裁判官張天雁聞言，亦疑惑道：「1.5米？」並詢問黃是否確定，黃就謂：「我唔敢確實數字肯定我幾高。」此時，辯方大狀走到被告身旁，表示自己高約1.7米，與被告相若。

被告矮少疑腿不夠長𨅝到黃

辯方律師續指被告比黃矮小，若要𨅝其大腿，「咪要（把腳）遞到好高？」他之後追問被告起腳時，兩人相距多遠。黃回應，被告被途人拉住時衝前，向前伸腳，距離約1米。他又稍為行出證人台，形容應是他與法庭書記旁邊的電腦之間的距離。辯方則稱，擔心他的量度不準確，並認為其示範的距離應不止1米。他又質疑，若依據此距離，被告把腳「伸到最盡都𨅝唔到（黃的大腿）」；黃不同意。

疑黃以襲警合理化其用胡椒噴劑

律師續指被告根本無起腳𨅝黃，卻遭黃與其他警察噴胡椒噴劑，黃就以襲警為由，將使用胡椒噴劑一事合理化。黃否認辯方說法，堅稱因被𨅝中才用噴劑。

同場警員未目睹事發經過

拘捕被告的警員鄒家俊就供稱，他當時與黃隔一至兩個身位，無特別留意被告，但聽到黃大叫「襲警」，遂上前制服。他承認並無目睹事發經過。

女被告李貴花稱當日聽到警察辱罵市民，氣憤下與警對罵，之後遭人用胡椒噴劑噴到睇唔到嘢。(林樂兒攝)

聲稱在旺角等丈夫駕車接載

被告自辯透露，2014年確診焦慮驚恐症，至今仍需服藥。她指平安夜晚上與姐姐在朗豪坊用膳逛街，凌晨1時左右各自回家，因警方封鎖旺角道路，未能找到交通工具歸家，一直與丈夫聯絡及等他駕車接載。

聽到警辱罵市民感氣憤

她尋路與夫會合時遇上警方防線，「根本無路讓市民離開」，加上聽到警員辱罵市民，氣憤下便與警方對罵。她坦言，由於太憤怒，旁人也拉扯不住，期間可能踏前了一步，隨即遭胡椒噴劑「噴到我睇唔到嘢」。其後，有警員用盾將她推落地，被制服時手掌、小腿、膝蓋等受傷，不知掙扎期間是否踢到人。

對於控方質疑她有路可走卻不離開，被告不同意，指已經「街頭行到街尾」，但仍未能走出警方的防鎖線。

案件編號：KCCC1517/2020