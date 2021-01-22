三男女涉2019年示威活動中犯案　一年多後被控暴動等罪提堂

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-22 17:22

三名涉嫌前年參與過不同示威活動的人士，事隔一年多後被控，並同於今日(22日)在九龍城法院提堂。其中兩名男女涉前年12月1日在「毋忘初心大遊行」當日，涉在紅磡參與暴動被控，兩人暫時毋須答辯，案件押後至下月19日再訊，屆時將轉介至區域法院處理。另一案則涉及一名司機，他被指在前年8月在深水埗參與非法集結，其案件則押後至3月12日再訊，司機獲准保釋，但他現時正就另一案服刑，故須繼續還柙。

兩男女被指在紅磡暴動

暴動案涉及兩名被告，分別為女被告何靖莎（23歲，美容市場策劃）及男被告鍾梓軒（25歲，銀行文員）。他們同被控一項暴動罪，指兩人2019年12月1日，在紅磡德康街、德安街及船景街附近一帶，與陳詩玲及其他身份不詳者參與暴動。據了解，男被告被捕時手持磚塊。

控方為案中所有警員申請匿名令，獲裁判官批准。男被告申請保釋被拒，女被告則獲准以5萬元保釋，期間須每日往警署報到、交出旅遊證件，並且不可離港。

司機涉在深水埗區非法集結

另一案被告為黃兆昌（39歲，司機），他被控約於2019年8月28日，在深水埗欽州街與汝州街交界，與不知名者參與非法集結。

案件編號：KCCC233、237/2021