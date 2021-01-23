新冠肺炎．最新｜消息：今新增約80宗確診　抗疫一周年突破一萬宗

撰文： 胡家欣 麥凱茵 陳家怡 張嘉敏 鄧穎琳 鄭翠碧 張家豪 鄭秋玲 黃金棋 鍾妍 林穎嫺 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-23 14:19

去年1月23日，本港出現首宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，今日（23日）正是新型肺炎在港爆發一周年。一年過去本港疫情仍反覆，至昨日（22日）累計9,929宗。 消息指，今日新增約80宗確診個案，累計1萬宗「防線」將失守。

當局今早（23日）凌晨4時將佐敦指定區域「廟街疫區」局部地區封鎖，禁止未有病毒檢測陰性證明的居民離開，並會有紀律部隊人員上門「洗樓」登記，未檢測的居民必須於今日前往檢測，料48小時內完成檢測，星期一（25日）早上有望解封。政府指影響約一萬人，現場設51個流動檢測站，已檢測人士會獲發手帶以作識別。

▼中午時份 佐敦受限區域 居民檢測情況▼

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【14:03】據了解，今天新增約80宗確診個案。

【13:00】佐敦「受限區域」被封鎖，範圍即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，約一萬人須接受檢測，中午時份，大批居民到流動採樣站檢測，並獲派手帶。

1月23日凌晨4時起，佐敦部份疫區封鎖檢測，範圍由東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，為期48小時。（香港01製圖）

▼佐敦油麻地受限區域 居民往檢測站▼

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▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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【10:30】一名駐守香港警察學院的40歲男警員初步確診。他的家人較早前懷疑對新型冠狀病毒呈陽性反應，於是他亦安排接受測試。昨日（22日）該名男警初步證實呈陽性反應。他於過去14日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，並沒有與公眾接觸。他最後一日上班日為1月19日。

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政府在佐敦及油麻地設立3個區域，藍色為指定區域（確診大廈或污水病毒陽性須檢測），黃色是受限區域（封鎖48小時強制檢測），紅色是核心區域（所有人須檢測）（新聞處圖片）

【09:29】食物及衞生局局長陳肇始表示，強制檢測行動在48小時內完成，料星期一（25日）早上便會完成，居民可恢復出入。未完成檢測前，所有居民不可離開指定封鎖區域。而曾經逗留有關區域2小時以上人士，亦必須接受強制檢測，包括到門診及港鐵站取樣本樽。

相關新聞：佐敦封區｜封鎖區九成污水監測樣本呈陽性 約1萬人午夜前須強檢

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【09:20】環境局局長黃錦星表示，數月前已與多個部門及港大合作，監測屋邨屋苑的污水情況，做到預警，找到隱形患者。他稱，封區範圍內污水監測點九成呈陽性。

【09:16】食物及衞生局局長陳肇始表示，今日全日時間可接受檢測，直至午夜12時，指定區域內有51個流動檢測站，另有長者院舍，再作安排，可能派樽或上門採樣。

【09:08】民政事務局局長徐英偉指，於1月1日至20日期間，佐敦區內有162宗確診個案，涉及56棟大廈，而多個大廈的污水樣本呈陽性。徐英偉指，封區安排大概涉及1萬人，動員超過3000人，涉及多個政府部門。他指，政府有足夠檢測資源，將盡力於48小時內完成。他指，區內人員於早上6時起安排市民陸續前往檢測站，會上樓帶市民檢測，亦會分時段作檢測，同時有人手在大廈樓下。於有結果前，市民若未有許可，不得離開。

相信是政府派予受封鎖影響居民的物資。（胡家欣攝）

【08:33】於早上8時多，環境局局長黃錦星、食物及衞生局局長陳肇始陸續抵達佐敦一帶，並進入「封區」的指定檢測範圍內。現場有不少警員駐守。

有菜檔職員表示，由於已一早預先入貨，封區通知突然，由於未能及時取消，料損失達一萬元；亦有商舖店主指未能及時接走店內的貓，擔心牠在店內2日無人照顧。而任職地盤的周先生對封區安排感突然，亦對政府未有預先通知感憤怒，令基層打工仔未能就封區作出相應工作安排。

【08:20】環境局局長黃錦星到達佐敦指定區域封鎖現場視察。

▼佐敦指明「受限區域」凌晨4時後封鎖情況▼

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佐敦指明「受限區域」，即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。（政府新聞處圖片）

▼佐敦指明「受限區域」凌晨4時後圍封情況▼

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▼佐敦指明「受限區域」封鎖▼

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政府刊憲佐敦設受限區域 居民需留家強制檢測 目標48小時完成

【06:30】疫區内臨時檢測站開始運作，市民被安排來排隊做檢測。

【06:01】消防處處長梁偉雄在封區範圍內視察後，經由上海街與南京街交界的出入口離開。

【04:00】油麻地指定區域「廟街疫區」爆疫失控，政府刊憲引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，限制在佐敦指明「受限區域」（即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街）內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日（23日）午夜前接受檢測。受檢人士會獲分批安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者，包括區內老人院院友安排上門採樣，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。

政府指明白今次安排會為市民帶來不便，已安排足夠的檢測資源，盡快為受限區域內所有受檢人士進行檢測，目標是爭取於約48小時內完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以期市民可在下周一（25日）上午6時左右開始上班。在正式撤銷「相關宣告」時，政府會另行公布；若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

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發言人表示，過去兩星期，超過兩萬名市民已經在油麻地的檢測站進行檢測；然而為徹底截斷區內的傳播鏈，即使在有關宣告生效前曾進行檢測（包括按強制檢測公告進行的檢測），受檢人士仍須再次進行檢測。

▼1月23日凌晨 工作人員通宵籌備封區▼

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▼1月23日凌晨 金威大廈C單位居民撤離往檢疫中心▼

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▼1月22日，油麻地佐敦指定區域或局部封鎖▼

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昨日總覽：新冠肺炎．1.22｜累計增至9929宗 政府半夜籌備油麻地疫區封區

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油麻地傳圍封實施禁足 商販支持冀撇甩標籤 市民憂大撤離播毒

消息指油麻地指定區日內圍封禁足 區議員關注「三無大廈」難監察

▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼

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新冠肺炎｜港府擬圍封油麻地檢測區 廟街商會支持：長痛不如短痛

佐敦金威廣埸5單位10人確診 袁國勇：煙囪效應播毒 須撤離C單位

強制檢測大廈｜9大廈居民最遲25日檢測 6屬油麻地深水埗指定區域

【02:07】疫情持續反覆，衞生署周五（22日）公布新增61宗確診個案。政府深夜就強制檢測公告刊憲，將9幢大廈納入強制檢測。其中3幢位於指定區域外，分別為柴灣悦翠苑、將軍澳茵怡花園第3座及元朗喜利大廈；另外四幢位於油敦指定區域內，當中3幢因污水樣本檢測持續呈陽性，另一幢因出現一宗個案；2幢位於深水埗指定區域的大廈，同樣因有居民確診需列強制檢測大廈。

有9幢大廈刊憲須強制檢測。

確診大廈｜患者住所全覽 油尖旺增34宗 君傲灣上榜免強檢

【01:27】本港新冠肺炎疫情持續，周五（22日）新增61宗確診個案，55宗本地個案中，有26宗為源頭不明，累計增至9,929宗。根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，油尖旺區再增34宗個案，當中8宗位於指定區域內，涉及5幢大廈，而核心範圍內並未有新增大廈。而深水埗指定區域，亦新增2宗個案共涉2幢大廈。

將軍澳君傲灣3座增一名源頭不明患者，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在周五記者會上曾指暫定該大廈居民需強制檢測，但晚上強制檢測公告，則沒有該大廈。近14日君傲灣另有兩宗個案，但居於2座。

油麻地疫區封區禁足前夕 居民漏夜帶篋走 有人深夜趕搬屋

【00:18】油麻地指定區域「廟街疫區」爆疫不受控，周五（22日）新增個案中，有不少居於該區。消息指政府最快今日（23日）凌晨封鎖部分區域，紀律部隊將上門查核居民是已做檢測並呈陰性，消息一出，油麻地指定檢測區居民周五晚上演「大逃亡」，居民收拾細軟帶篋離開；也有疫廈居民連夜搬屋，未知是否與封區有關。種種漏洞之下，政府的區域封鎖是否有效令人質疑。

▼1月22日，鴨寮街、黃金電腦商場人流銳減▼

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確診食肆｜增5間 荃灣Jollibee PopCorn星巴克、淘大越棧上榜

【00:00】本港第四波新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（22日）公布增61宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增5間食肆上榜，全位於九龍及新界，包括淘大商場越棧、麗港城商場一粥麵、荃灣力生廣場快樂蜂、將軍澳PopCorn星巴克咖啡、葵青葵芳閣龍寶酒家。

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