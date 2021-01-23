新冠肺炎．直播｜佐敦疫區凌晨4時起封區　全區48小時內強制檢測

撰文： 胡家欣 麥凱茵 陳家怡 張嘉敏 鄧穎琳 鄭翠碧 張家豪 鄭秋玲 黃金棋 鍾妍 林穎嫺 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-23 08:21

去年1月23日，本港出現首宗確診新型冠狀病毒肺炎個案，今日（23日）正是新型肺炎在港爆發一周年。一年過去本港疫情仍反覆，至昨日（22日）累計9,929宗，昨初步確診有50多宗，即今日（23日）累計將增至約9,980宗或更多，1萬宗「防線」即將失守。

消息指，當局最快今日將油麻地指定區域「廟街疫區」局部地區封鎖，禁止未有病毒檢測陰性證明的居民離開，並會有紀律部隊人員上門「洗樓」登記，逼令未檢測居民必須前往檢測，以控制疫情，暫維持三日。不過昨晚所見，陸續有居民漏夜拖篋離開。

▼佐敦指明「受限區域」凌晨4時後封鎖情況▼

【08:20】環境局局長黃錦星到達佐敦指定區域封鎖現場視察。

佐敦指明「受限區域」，即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。（政府新聞處圖片）

▼佐敦指明「受限區域」凌晨4時後圍封情況▼

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▼佐敦指明「受限區域」封鎖▼

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政府刊憲佐敦設受限區域 居民需留家強制檢測 目標48小時完成

【06:30】疫區内臨時檢測站開始運作，市民被安排來排隊做檢測。

【06:01】消防處處長梁偉雄在封區範圍內視察後，經由上海街與南京街交界的出入口離開。

【04:00】油麻地指定區域「廟街疫區」爆疫失控，政府刊憲引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，限制在佐敦指明「受限區域」（即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街）內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日（23日）午夜前接受檢測。受檢人士會獲分批安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者，包括區內老人院院友安排上門採樣，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。

政府指明白今次安排會為市民帶來不便，已安排足夠的檢測資源，盡快為受限區域內所有受檢人士進行檢測，目標是爭取於約48小時內完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以期市民可在下周一（25日）上午6時左右開始上班。在正式撤銷「相關宣告」時，政府會另行公布；若有僱員因宣告而未能上班，政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

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發言人表示，過去兩星期，超過兩萬名市民已經在油麻地的檢測站進行檢測；然而為徹底截斷區內的傳播鏈，即使在有關宣告生效前曾進行檢測（包括按強制檢測公告進行的檢測），受檢人士仍須再次進行檢測。

▼1月23日凌晨 工作人員通宵籌備封區▼

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▼1月23日凌晨 金威大廈C單位居民撤離往檢疫中心▼

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▼1月22日，油麻地佐敦指定區域或局部封鎖▼

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昨日總覽：新冠肺炎．1.22｜累計增至9929宗 政府半夜籌備油麻地疫區封區

新冠肺炎1周年前夕增61確診 明逼近1萬宗 金威廣場疑垂直播毒

油麻地疫區居民對封區感驚慌 匆忙入貨儲糧 冀政府盡快澄清

油麻地傳圍封實施禁足 商販支持冀撇甩標籤 市民憂大撤離播毒

消息指油麻地指定區日內圍封禁足 區議員關注「三無大廈」難監察

▼1月22日，油麻地「廟街疫區」持續爆疫▼

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新冠肺炎｜港府擬圍封油麻地檢測區 廟街商會支持：長痛不如短痛

佐敦金威廣埸5單位10人確診 袁國勇：煙囪效應播毒 須撤離C單位

強制檢測大廈｜9大廈居民最遲25日檢測 6屬油麻地深水埗指定區域

【02:07】疫情持續反覆，衞生署周五（22日）公布新增61宗確診個案。政府深夜就強制檢測公告刊憲，將9幢大廈納入強制檢測。其中3幢位於指定區域外，分別為柴灣悦翠苑、將軍澳茵怡花園第3座及元朗喜利大廈；另外四幢位於油敦指定區域內，當中3幢因污水樣本檢測持續呈陽性，另一幢因出現一宗個案；2幢位於深水埗指定區域的大廈，同樣因有居民確診需列強制檢測大廈。

有9幢大廈刊憲須強制檢測。

確診大廈｜患者住所全覽 油尖旺增34宗 君傲灣上榜免強檢

【01:27】本港新冠肺炎疫情持續，周五（22日）新增61宗確診個案，55宗本地個案中，有26宗為源頭不明，累計增至9,929宗。根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，油尖旺區再增34宗個案，當中8宗位於指定區域內，涉及5幢大廈，而核心範圍內並未有新增大廈。而深水埗指定區域，亦新增2宗個案共涉2幢大廈。

將軍澳君傲灣3座增一名源頭不明患者，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在周五記者會上曾指暫定該大廈居民需強制檢測，但晚上強制檢測公告，則沒有該大廈。近14日君傲灣另有兩宗個案，但居於2座。

油麻地疫區封區禁足前夕 居民漏夜帶篋走 有人深夜趕搬屋

【00:18】油麻地指定區域「廟街疫區」爆疫不受控，周五（22日）新增個案中，有不少居於該區。消息指政府最快今日（23日）凌晨封鎖部分區域，紀律部隊將上門查核居民是已做檢測並呈陰性，消息一出，油麻地指定檢測區居民周五晚上演「大逃亡」，居民收拾細軟帶篋離開；也有疫廈居民連夜搬屋，未知是否與封區有關。種種漏洞之下，政府的區域封鎖是否有效令人質疑。

▼1月22日，鴨寮街、黃金電腦商場人流銳減▼

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確診食肆｜增5間 荃灣Jollibee PopCorn星巴克、淘大越棧上榜

【00:00】本港第四波新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（22日）公布增61宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增5間食肆上榜，全位於九龍及新界，包括淘大商場越棧、麗港城商場一粥麵、荃灣力生廣場快樂蜂、將軍澳PopCorn星巴克咖啡、葵青葵芳閣龍寶酒家。

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