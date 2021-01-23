政府刊憲佐敦設受限區域　居民需留家強制檢測 　目標48小時完成

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-23 05:13

政府凌晨4點刊憲，周六（23日）起在佐敦劃出指定檢測區，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，限制在佐敦指明「受限區域」內的人士，須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

發言人表示，目標是爭取於約48小時內完成行動，為所有已識別的受檢人士完成檢測並確定結果，以期市民可在下星期一（25日）上午6時左右開始上班。

政府刊憲限制在佐敦指明「受限區域」（即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，見附圖）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並按政府安排接受強制檢測

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政府：目標下周一早上6時受影響市民可上班

刊憲列明佐敦「受限區域」，即東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日（23日）午夜前接受檢測。受檢人士會獲分批安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣；當局稱會為行動不便的人士和長者，包括區內老人院院友安排上門採樣，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。

在內人士須留在其處所，並按政府安排接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府發言人表示，目標是在約48小時內完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」目標。在正式撤銷「相關宣告」時，政府會另行公布。希望受影響市民可下周一上午6時左右開始上班；在正式撤銷「相關宣告」時，政府會另行公布，若有僱員因宣告而未能上班，發言人稱政府希望僱主能酌情處理，不要扣減員工的薪金和福利。

1月23日4時佐敦指明「受限區域」強制檢測生效，有粥店未趕及關門，仍可見光櫃有油炸鬼。（羅國輝攝）

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當局為居民準備簡單食物和清潔用品

政府亦為受強制檢測宣告限制的居民準備了簡單的食物和清潔用品。民政事務總署設立熱線電話2399 6949及2835 1473，亦專為少數族裔設立熱線3755 6816，各熱線服務會由今日早上6時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。

「受限區域」內已做檢測居民一律須再做檢測

發言人表示，在過去兩星期，超過2萬名市民已經在油麻地的檢測站進行檢測；然而為徹底截斷區內的傳播鏈，即使在有關宣告生效前曾進行檢測，包括按強制檢測公告進行的檢測），受檢人士仍須再次進行檢測；任何曾於過去14日身處「受限區域」內超過兩小時的人士，即使在相關宣告生效時不在「受限區域」內，亦須在同一時間內、即今日午夜前接受強制檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。任何人違反限制及檢測宣告，即屬犯罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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