消息︰港府擬限2千高風險機場工每周一檢　專家料防變種病毒爆發

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-23 15:18

機場屢有清潔工、保安及地勤人員，甚至機場警區警員確診，據了解，港府擬發強檢令，最快下月要求全體於機場工作人員接受強制檢測。《香港01》昨日（22日）率先報道，機管局擬要求全體逾6萬名機場員工，只要每周工作3天，便需於下月接受一次免費強檢。 《香港01》再取得消息，機管局的強制檢測擬分兩階段推行，全體員工2月強檢僅為首階段；次階段的強檢安排，港府將要求指定2000名較高風險的機場員工群組，定期「每周一檢」。 據了解，機管局目前正就相關安排，諮詢航空公司及機場各服務營辦商。機管局亦「放風」，強檢令的指定期內，若員工沒有接受強制檢測，將無法到機場上班。 有傳染病專家認為，估計做法是應對外國變種病毒而加強的措施，在客運大樓工作的員工，以及會接觸到行李及冷凍貨運員工，都需要「7日一檢」。

（香港01製圖）

《香港01》取得的機管局相關資料，政府擬用法例第599J章權力，發出強制檢測公告。首階段強制檢測，要求在1個月內完成，即機場現時6至7萬名員工，如要於3月到機場上班，就必須於下月接受單次強制檢測。受影響員工包括每周上班最少3日的全職或兼職工。

據了解，在首階段檢測完成後，機管局將隨即推行第二輪強檢，屆時會要求大約2,000名指定群組員工定期接受檢測，估計屬較高風險的員工。該批員工將需要每周接受一次強制檢測，確保健康狀況良好。

因應強制檢測安排，機管局擬在機場內設置4個檢測中心，其中兩個位於一號客運大樓，另外兩個則分別在商用停車場及臨時貨車停車場。不過為免過多機埸員工聚集輪候檢測，亦建議機場員工於社區檢測中心接受檢測。

機場員工需持公司蓋印登記表到場檢測

消息又指，機管局將要求機場服務營辦商，提交須檢測的員工數目，並會向機場內的公司發出強檢登記表，與安老院舍員工的強檢安排做法相若。而機場員工接受檢測時，須帶同有公司蓋印的登記表，才可免費接受檢測。機場公司收集員工檢測記錄後，要向機管局提交資料；若員工未有參與檢測，將無法到機場上班。

本報昨日曾向機管局查詢，是否有計劃推行定期強制檢測。機管局回覆時僅指，將繼續配合政府的防疫及檢測措施。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，會接觸到旅客的員工，都應每周接受檢測，以避免變種病毒流入本港。（ 資料圖片）

專家︰每周一檢料涉接觸旅客、貨物及負責清潔員工

呼吸系統專科醫生梁子超指，現時新冠變種病毒在全球傳播，更有機會有更高死亡率或影響疫苗效力，是嚴重威脅，認為有需要在機場加強員工健康監察，否則若變種病毒在港爆發，可能會有其他國家封鎖來往香港的客貨運。

現時機場的防疫措施集中在旅客，梁子超指，現時有需要為第二線人士進行檢測，防止病毒傳出市區，認為在客運大樓上班、有機會直接接觸旅客的員工，以及負責環境清潔、行李運送及冷凍貨運的員工，都需要進行「7日一檢」。他又認為，機管局擬在首階段推行全體員工檢測時，可能發現更多高危群組，屆時需按情況，擴大定期檢測的群組範圍。

▼佐敦指明「受限區域」1.23起封鎖▼

+ 5 + 5 + 5