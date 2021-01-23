佐敦封區｜林鄭視察封鎖區　形容抗疫一年「沒有最好，只有更好」

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-23 16:42

政府今（23日）凌晨四時宣布圍封佐敦指定區域，派出大批警員，拉起鐵閘圍封當區，設立多個檢測站，並準備物食物及水等物資提供予當區居民。今次是香港政府首次因應疫情封鎖指定區域，要求市民限時內完成檢測。 有居民憂無法上班被扣糧，又有人斥政府不提前通知無法有準備，亦有區議員批做法勞民傷財。特首林鄭月娥於今日下午到封鎖的受限區域視察。

政府在佐敦及油麻地設立3個區域，藍色為指定區域（確診大廈或污水病毒陽性須檢測），黃色是受限區域（封鎖48小時強制檢測），紅色是核心區域（所有人須檢測）。（香港01製圖）

特首林鄭月娥於今日下午到封鎖的受限區域視察。（梁鵬威攝）

【16:26】林鄭表示，區內設51個檢測站，檢測能力已是數以萬計。同事已好努力逐間敲門要求做檢測，已盡力做到最細微，難要求政府確保百分百檢測。她又指，行動涉及3千人，亦要提早落區視察，區內亦有街市，要在「法、理、情」下處理。昨晚會議，知道消息已外洩，已要求食環署長通知區內街市商戶，先處理貨物。她強調，會總結經驗，盡力改善。

她重申要啟動封區行動，在公共衞生考慮，涉事地區個案多，污水監測樣本個案多。若每棟大廈有個案都採取類似行動，她坦言，未必能執行。在決定封區時，有多項因素監察，亦要考慮執行的可行性。她深信「同事咁努力，會不辱使命」。

【16:13】林鄭說，抗疫一周年，去年1月25日已將抗疫工作提升至最高級別，過去一年「盡心盡力」，坦言「沒有最好，只有更好」。在抗疫過程中，參考專家、世衞等意見，希望做得更好。

她說，行動要保密避免居民在行動前離開，但行動需時籌備，在總結經驗時，會考慮如何讓市民盡早知道安排。她又指，不同意封區安排屬擾民，措施是出於公共衞生考慮，與受影響居民傾談時，對方都指認同做法。

被問到當局如何追查「撤離」的居民，她說，強制檢測需要市民配合，早前在乙明邨亦有高調行動，發現居民遵從比例高，只有百多人未做檢測，當時有找衞生防護中心跟進。但今次封區的屬私樓區，政府不掌握居民名單，民政署已逐家逐戶巡查，亦找出約百多人未做檢測。若市民配合及支持，效率會更高，若單靠執法，會多爭拗。

林鄭月娥表示，抗疫一年已盡心盡力，形容「沒有最好，只有更好」。（余睿菁攝）

【16:09】對於有居民在行動開始前「撤離」，林鄭認同不理想，若再有同類行動會改善。她說，有機會因涉及參與人數多，市民留意到「風聲」會離開，希望市民知道政府有全套配套，下次再有類似行動，受影響居民不需太憂心而撤離。

【16:04】林鄭續說，在污水病毒監察上，過去幾天政府集中能力在受限區域驗污水，區內九成監測點都呈陽性，情況令人擔心。她又指，政府亦要考慮行動可行性，今日封鎖約一萬居民的小型區域，都要動用3,000名公務員，並要私營檢測承辦商快速配合。她指，要快速行動，目的是將影響程度降至最低，居民下周可如常下班。

林鄭又解釋，當局希望將帶病個案盡早隔離，亦希望盡早消除區內居民的不安。她說，該區近日被形容為疫區，對區內商戶都有影響，希望能消除疑慮。她強調，今次封區手段不會只用一次，會總結今次經驗，當出現類似情況就會再使用。

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【16:00】林鄭月娥表示，在現場視察小型區域強制檢測，到場為同事打氣，也為了解檢測情況。她說，今次是港府首次援引有關規例封區，相關規例上月由行會通過，屬法例第599J下條文，令接受強制檢測人士，在完成檢測前不能離開指定區域。她說，特區政府早前已做準備，引用封區安排前，政府內部有幾項考慮，包括視幾項衞生指標，包括確診個案、個案相連性等，過去一段時間，有關地區有162宗個案。當局同時會視樓宇狀況及衞生情況，區內多三無大廈，多劏房。

1月23日下午，佐敦油麻地的受限區域，所有居民不得離開，並須到流動採樣站接受檢測。（廖雁雄攝）

林鄭月娥於4日前（19日）行政會議前見記者時，曾被問到會否在油尖旺區實施禁足，或採用處理乙明邨的方法。她當時指，政府處理強制檢測時仍會採用乙明邨的方式，以檢查樓宇內的人士是否已接受檢測。她又表示，即使未見密集式執法，民政署亦會逐家拍門確保市民接受檢測。

從事地盤工的周先生今早出門才知悉政府圍封安排，「話封就封，搞到一頭煙！」擔心突然停工，會被僱主扣減人工，「你話驗核酸，我咪驗咗佢，唔好阻住我時間，返工遲到畀老細扣人工。」

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼