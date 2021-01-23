佐敦封區．直播｜本港首次封區強制檢測　特首林鄭月娥到現場視察

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-23 16:00

政府今（23日）凌晨四時宣布圍封佐敦指定區域，派出大批警員，拉起鐵閘圍封當區，設立多個檢測站，並準備物食物及水等物資提供予當區居民。今次是香港政府首次因應疫情封鎖指定區域，要求市民限時內完成檢測。 有居民憂無法上班被扣糧，又有人斥政府不提前通知無法有準備，亦有區議員批做法勞民傷財。特首林鄭月娥於今日下午到封鎖的受限區域視察。 《香港01》會提供直播。

政府在佐敦及油麻地設立3個區域，藍色為指定區域（確診大廈或污水病毒陽性須檢測），黃色是受限區域（封鎖48小時強制檢測），紅色是核心區域（所有人須檢測）。（香港01製圖）

【16:00】林鄭月娥表示，在現場視察小型區域強制檢測，到場為同事打氣，也為了解檢測情況。

林鄭月娥於4日前（19日）行政會議前見記者時，曾被問到會否在油尖旺區實施禁足，或採用處理乙明邨的方法。她當時指，政府處理強制檢測時仍會採用乙明邨的方式，以檢查樓宇內的人士是否已接受檢測。她又表示，即使未見密集式執法，民政署亦會逐家拍門確保市民接受檢測。

1月23日下午，佐敦油麻地的受限區域，所有居民不得離開，並須到流動採樣站接受檢測。（廖雁雄攝）

從事地盤工的周先生今早出門才知悉政府圍封安排，「話封就封，搞到一頭煙！」擔心突然停工，會被僱主扣減人工，「你話驗核酸，我咪驗咗佢，唔好阻住我時間，返工遲到畀老細扣人工。」

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼