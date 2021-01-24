新冠肺炎・最新｜佐敦封區第二日　張建宗：有信心明早6時可解封

撰文： 朱海棋 勞敏儀 黃偉倫 孔繁栩 陳淑霞 歐陽德浩 黃詠榆 袁澍 麥凱茵 最後更新日期： 2021-01-24 11:35

本港新冠肺炎確診數字持續高企，昨日（23日）是香港爆發疫情一周年，當局公布新增81宗確診，累計破萬，達10,010宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君預告，初步確診有70多宗，預計未來數天的確診數字仍會上升。 佐敦封區的「受限區域」踏入第二日，居民要繼續檢測及禁足，政府公布第一天 6900人已接受檢測,上門走訪3240戶登記資料，望明晨6時能解封讓市民正常上班。

【11:23】封鎖區域內居民完成檢測後，需佩戴白色手帶以供識別。有遊走的市民未有跟從，須聽從政府人員指示，重新戴上手帶。

封鎖區域內居民完成檢測後，需佩戴白色手帶以供識別。有遊走的市民未有跟從。（陳淑霞攝）

衛生署派員前往甘肅街及上海街交界的大廈，準備上門接載緊密接觸者送檢。（陳淑霞攝）

【11:11】衛生署派員前往甘肅街及上海街交界的大廈，準備上門接載緊密接觸者送檢，另有救護車到場，亦有大廈住户從單位窗户探頭張望樓下情況。

(麥凱茵攝)

(麥凱茵攝)

【10:31】有住戶嘗試從大廈步出，並向工作人員示意想取食物等物資，但由於物資站仍在落貨，駐守樓下的兩名紀律部隊人員將男子圍着，不讓他有機離開，又勸對方上樓。

【10:12】指定區內的臨時採樣中心昨晚被清走，工作人員至早上10時仍然繼續安排物資上落貨。而大廈出入口則同樣繼續有紀律部隊看守，亦未見有住戶再到街上領取物資或採樣。

（麥凱茵攝）

【09:31】保安局局長李家超進入限制區內視察。

【09:10】張建宗視察完封鎖區域後表示，巡視完最新情況，區內有近7千居民已有秩序進行檢查，此外海關、消防、警方、入境、懲教共5個侓部門及十多個部門參與有參與行動，士氣高昂；至今已拍門接觸3200戶6200人左右以便跟進資料；他又感謝檢測服務承商，至於封區為市民做成不便，他表示希望僱主體諒，不要扣糧，或當有薪假處理。



他指，行動顯示政府果斷，第一次以小區清零為目標，第一次有不足但已為受影響居民提供食物包，內有麵食及湯包，另外亦有3條熱線幫助，今日主睇有無漏之魚做最後一次檢測，之後會再分析結果並通有關人士，又指有信心明早六點可解封可恢復正常，市民可以正常上班。



一同巡視完的陳肇始表示，行動一般來說十分暢順，有51個檢測點、近7千人檢測，惟數字仍在化測，有結果會再公布；她又指，已處理不少電話個案查詢，有些表示想外出睇醫生護士等等，若有醫療或確實個案會全加處理，若有密切接觸者會送去檢測中心。

佐敦封區的「受限區域」踏入第二日情況

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【08:40】佐敦受限區域圍封踏入第二日，今早約8時許，區域內街甚為冷清，多名身穿全副保護衣的人員繼續侯備，各出入口則有警員把守，亦有旅遊巴接載政府人員抵達。位處邊界外圍的店舖大多數拉閘，但部分仍如常營業包括洗衣店、蔬菜批發店等。



政務司司長張建宗、食物及衞生局局長陳肇始及民政事務局局長徐英偉已到場視察，張建宗稍後9時將會見傳媒。

【02:50】政府公告，昨日（23日）共約6900名人士已在佐敦「受限區域」內臨時採樣站接受檢測。政府工作人員昨日已到訪「受限區域」內超過3240個住戶，涉及約6 200名市民，並登記他們的資料，方便日後跟進檢測情況。今日（24日）會繼續家訪，安排未接受檢測人士到採樣站檢測。爭取48小時內為所有已識別受檢人士完成檢測並確定結果，以期市民可在明日（1月25日）上午6時左右開始上班。

佐敦封區・圖輯｜喧鬧都市頓時靜止 被封鎖的居民如何自處

▼1月23日佐敦封區 被封鎖居民如何自處▼

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【01:30】昨日（23日）佐敦「封區」檢測，當局安排三個檢測承辦商，香港分子病理檢驗中心、金域檢驗、安球醫學化驗所，在佐敦指明「受限區域」分別設立20、16及15個流動採樣站。

政府只公布截至下午1時的數據，有約3,000名市民到「受限區域」內的臨時採樣站接受檢測。工作人員已到訪「受限區域」內超過50幢大廈，涉及約1,000個住戶，但之後未有再更新全日數據。

與安球醫學合作的相達生物科技，回覆《香港01》記者稱，周六全天為佐敦廟街一帶「受限區域」居民採集約1,600個樣本，該公司十多名化驗員將通宵工作，望於周日8時前完成處理所有樣本。

1月23日凌晨4時起，佐敦部份疫區封鎖檢測，範圍由東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，為期48小時。（香港01製圖）

確診食肆｜富臨皇宮等6餐廳上榜 患者曾到尖沙咀Donki、兩間小學

【00:30】衞生防護中心昨晚更新大廈名單，再多6間食肆上榜，包括富臨皇宮（北角店）、位於堅尼地城的中東素食餐廳MAMA MALOUF Restaurant等。另外，在患者行蹤方面，一名39歲男子曾到訪美麗華廣場二期的Don Don Donki；一名60歲男子曾到美心集團中心；一名40歲男子到過香港警察學院武毅樓室內靶場；也有兩名患者曾到訪小學，分別是保良局香港道教聯合會圓玄小學、循理會美林小學。

▼1月23日，入夜後佐敦「受限區域」更顯冷清▼

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確診大廈｜油尖旺增21宗 4宗位於佐敦封鎖區 柴灣康翠臺增4個案

【00:00】根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，有21宗居住於油尖旺區，當中4宗居於指定區域中，單單油麻地地區有14個確診個案，部份個案較近旺角。另外，深水埗區亦出現6個確診個案，柴灣康翠臺4座增4宗個案，離島坪洲出現1宗個案。

焦點報道：

確診破萬｜防疫措施至少在爆發第9天後才收緊 疫情受控速度變慢

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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昨日重點：

佐敦封區｜入夜後更顯冷清 街上只見工作人員 居民落樓即被趕

佐敦封區．記者手記｜警曾稱或封14日 取物資為僅有「自由時間」

佐敦封區．航拍｜油尖旺人車絕跡 舉目只得「重裝」人員

佐敦封區｜獲派公仔麵 獨居長者不便煮食零支援 餓半日才獲派飯

增6廈須強檢 包括灣仔星月閣、土瓜灣益民大廈及油麻地順豐大廈

確診破萬｜增81宗累計10010宗 張竹君：料未來幾天數字會再升

▼佐敦指明「受限區域」1.23起封鎖▼