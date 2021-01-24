強制檢測大廈｜新增6廈刊憲　2周内到訪者26日前需完成檢測

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-24 07:14

1月23日新增3幢位於「深水埗指定區域」大廈須被納入強制檢測公告，深水埗佐敦「指定區域」以外有3幢大廈因過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，須被納入強制檢測公告，包括灣仔星月閣，油麻地順豐大廈，土瓜灣益民大廈。任何在1月10日後曾身處以上地方超過兩小時的人士須於1月26日或之前接受檢測。若在2021年1月21日至1月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

「指定區域」外（過去 14 日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案)

1. 香港九龍油尖旺東安街 3 號順豐大廈

2. 香港九龍土瓜灣下鄉道 5-19 號益民大廈

3. 香港灣仔星街 2A-2G 號星月閣

深水埗指定區域(過去14日內有一個單位出現一宗或以上確診個案)

1. 香港九龍深水埗長沙灣道 171 號

2. 香港九龍深水埗元州街 25-27 號

3. 香港九龍深水埗福榮街 126-128 號／欽州街 96-98 號

任何在2021年1月10日至1月23日期間曾身處以上地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年1月26日或之前接受檢測。若在2021年1月21日至1月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼1月22日，鴨寮街、黃金電腦商場人流銳減▼

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新增灣仔流動採樣站

為落實上述地區的強制檢測公告，政府明日（1月24日）在灣仔光明街兒童遊樂場增設流動採樣站，亦會延長位於楓樹街遊樂場、官涌體育館的流動採樣站，以及在廣東道介乎佐敦道及西貢街一段（又稱玉器街）的流動採樣車的服務至2021年1月26日（星期二）。各區向公眾提供免費2019冠狀病毒病核酸檢測服務的流動採樣站的開放日期及服務時間載於附件三。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

▼1月23日夜與日 佐敦指明受限區域封鎖及檢測情況▼

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