佐敦封區第二日　張建宗視察後：有信心明早6時可解封

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-01-24 10:53

佐敦封區的「受限區域」踏入第二日，居民要繼續檢測及禁足，政府公布第一天 6900人已接受檢測；政務司司長張建宗、食物及衞生局局長陳肇始及民政事務局局長徐英偉今早(24日)到場視察後表示有信心明早6時可解封。

政務司司長張建宗與食物及衞生局局長陳肇始及民政事務局局長徐英偉，巡視完佐敦視封鎖區域後表示，區內有近7千居民已有秩序進行檢查，此外海關、消防、警方、入境、懲教共5個侓部門及十多個部門參與有參與行動，士氣高昂；至今已拍門接觸3200戶6200人左右以便跟進資料；他又感謝檢測服務承商，至於封區為市民做成不便，他表示希望僱主體諒，不要扣糧，或當有薪假處理。

佐敦封區的「受限區域」踏入第二日情況

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張建宗指，行動顯示政府果斷，第一次以小區清零為目標，第一次有不足但已為受影響居民提供食物包，內有麵食及湯包，另外亦有3條熱線幫助，今日主睇有無漏之魚做最後一次檢測，之後會再分析結果並通有關人士，又指有信心明早六點可解封可恢復正常，市民可以正常上班。



一同巡視完的陳肇始表示，行動一般來說十分暢順，有51個檢測點、近7千人檢測，惟數字仍在化測，有結果會再公布；她又指，已處理不少電話個案查詢，有些表示想外出睇醫生護士等等，若有醫療或確實個案會全加處理，若有密切接觸者會送去檢測中心。