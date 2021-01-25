新冠肺炎・最新｜共9住戶2訪客確診　袁國勇今早到麗港城5座視察

撰文： 王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 張嘉敏 鍾妍 朱海棋 黃穎津 最後更新日期： 2021-01-25 11:56

本港新冠肺炎確診數字持續高企，昨日（24日）再增76宗個案，累計達10,086宗；昨有60多宗初步確診，其中13宗來自封區的佐敦受限區域。

政府昨傍晚公布，佐敦封區內的居民如已完成檢測呈陰性、並持手帶的居民，下午6時起可於指定出口登記離開。至於解除封區令，民政事務局局長徐英偉昨稱午夜前解除，惟至今日（25日）凌晨2時過後仍然封鎖，但居民可登記進出。最終政府在凌晨3時21日宣布，即時撤銷佐敦封區令。

▼1月25日凌晨凌晨3:21 佐敦受限區域封區令解除▼

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【03:41】運輸署宣布，因應佐敦指明「受限區域」作出的臨時交通及運輸安排，已經結束。上海街的相關路段已重新開放通車，北海街、西貢街、寧波街、新填地街及廟街的相關路段正陸續重新開放通車。相關的巴士路線 （包括九巴第36B、46、203E、260X、268B、269B號線及城巴第E21X號線）及九龍區專線小巴路線 （包括第3、74及74S號線）將會於上午首班車恢復行走原有路線；封閉道路內的公共小巴站、的士上落客點、停車場及停車位亦會重新開放。

【03:38】警方設於甘肅街及南京街的兩道拉閘已收起，車路也隨即恢復通車。

佐敦封區｜政府凌晨3時許宣布解封 最後拍門找出110人逾時未檢測

【03:27】政府在凌晨3時21分公布，食衞局局長陳肇始簽署公告，撤銷佐敦受限區域的限制與檢測宣告，即時生效。現場工作人員隨即拆除行人路封條，之後才重開車路。

政府表示，原定目標是在約48小時完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標，得到受檢居民、相關政府部門的工作人員及檢測承辦商同心協力，行動提早在今日凌晨零時結束。

發言人指本着「以人為本」的態度落實這次強制檢測，為受檢人士提供了多種食物取用，亦為受檢人士提供一盒口罩和一些清潔用品、搓手液等，協助受檢人士抗疫。當局稱在24日派遣很多人員 在「限制區域」內的處所，要求仍未有檢測的人士盡快去檢測，發現約有110人在限期前未有檢測，並立即安排檢測。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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確診大廈｜住所全覽 中產屋苑康怡花園、太古城、麗港城爆疫未止

【02:07】新冠肺炎疫情反覆，周日（24日）新增76宗確診，72宗屬本地個案，其中27宗屬源頭不明個案。根據衞生防護中心晚上更新的資料，21宗來自油尖旺區，當中5宗來自佐敦受限區域，涉及3幢大廈。另外，早前宣布需撤離C單位的金威廣場，亦再多3宗確診。

至於其他地區，列為強制檢測大廈的康怡花園N座，再多3宗確診；同屬東區的太古城寧安閣，亦有1宗確診，該大廈周日列入強檢名單。深入埗區方面，單日增6宗，其中3宗來自桂林街95號；葵青區則增7宗，全部來自不同大廈，其中長康邨康美樓再度上榜。

昨日總覽：新冠肺炎・1.24｜佐敦封區強制檢測找出13患者 午夜後未解封

佐敦封區｜許樹昌料約3000人去向未明須追蹤 果欄多確診或要封區

佐敦封區｜受限區居民落樓買飯 劏房戶：飲湯包當水、食麵包度日

佐敦封區｜檢測呈陰性者傍晚6點後可離開 全區凌晨零時解封

佐敦封區｜鄰近尖沙咀旺角周末人流下降 有一處卻有購物人龍

▼1月24日 佐敦受限區域禁足令解除後情況▼

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確診食肆｜增11間 油尖旺2間譚仔上榜 共3患者曾到碧街勝利魚丸

【00:50】本港第四波新冠肺炎疫情反覆，衞生署周日（24日）公布新增76宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增11間食肆上榜，當中逾一半位於油尖旺區；一名居於旺角富榮花園6座的患者，曾到訪3間餐廳。

此外，單日亦分別有兩間譚仔雲南米線、兩間麥當勞上榜，除了善美村至真樓麥當勞外，均位於油尖旺區。

麻地果欄一帶爆疫 近14日出現34幢疫廈 87宗確診 碧街佔近半

【00:32】新冠肺炎疫情反覆，繼政府上周六（23日）凌晨封鎖佐敦受限區域，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌周日（24日）提出，政府應研究封鎖油麻地果欄一帶。食物及衞生局局長陳肇始亦稱，會研究哪種檢測方式最有效。

翻查過去14日確診者的居所大廈名單，假如按許樹昌所指，窩打老道及登打士街為南北作計算，果欄以北有23幢疫廈，涉及68宗確診個案，當中碧街一共40人確診；但假如計及果欄以南，範圍至眾坊街，則整個範圍34幢疫廈，87宗確診個案。

如東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街，該範圍內一共有85宗確診，涉及34幢大廈。

佐敦封區｜區議員：禁足居民憂僱主追究 果欄若封區需處理無家者

果欄一帶錄逾70宗確診 或成「封區」目標 商販：藥石亂投、攬炒

佐敦封區｜政府周六採樣深水埗大廈污水 區議員指市民憂準備封區

佐敦封區｜懲教署派非華裔人員拍門 「同鄉聽到熟悉語言感安心」

佐敦封區．採訪手記｜記者留守佐敦封區 靠一扇窗俯瞰林鄭巡視

【00:00】本港新冠疫情持續爆發，政府史無前例在佐敦封區，劃出受限區域，居民須禁足在家等候強檢測。《香港01》及其他十多間媒體的記者，留守在受限區域內採訪，直擊區內情況。

特首林鄭月娥在封區的第一日落區，指做法並無法十全十美，政府會提供一切可行支援。記者親身體驗其中，發現有部分劏房戶未能煮食，獨居長者有送飯需要等，但担供的物資包，大部分是要烹煮的食物等。有長者向區議員反映12小時才有熱食、也有人從未得知如何取物資、幼兒無奶粉等。

至於記者如何在這44小時採訪？靠的就是房間的一扇窗，以及酒店的天台。

增76宗確診27宗無源頭 佐敦封區發現12宗個案 染疫比率0.17％

強制檢測大廈｜太古城寧安閣上榜 石蔭邨仁石樓需第二次檢測

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新冠疫苗｜挪威長者打針後死亡 世衞指無關連 許樹昌籲毋須恐慌

▼1月24日佐敦封區第二日情況▼