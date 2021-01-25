新冠肺炎・直播｜增73宗　有不足一個月大BB確診　佐敦封區佔13宗

撰文： 王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 張嘉敏 鍾妍 朱海棋 黃穎津 最後更新日期： 2021-01-25 16:47

本港新冠肺炎確診數字持續高企，昨日（24日）再增76宗個案，累計達10,086宗；昨有60多宗初步確診，其中13宗來自封區的佐敦受限區域。

政府昨傍晚公布，佐敦封區內的居民如已完成檢測呈陰性、並持手帶的居民，下午6時起可於指定出口登記離開。至於解除封區令，民政事務局局長徐英偉昨稱午夜前解除，惟至今日（25日）凌晨2時過後仍然封鎖，但居民可登記進出。最終政府在凌晨3時21日宣布，即時撤銷佐敦封區令。

疑似密切接觸者的一家三口從五座步出，並帶著行李箱上旅遊巴離開。(鄭子峰攝）

【16:36】多3幢大廈要強制檢測：北角東發大廈C座，有二單位涉及3居民，他們居同一層樓，暫未找到相關關連。另深水埗指定區域有兩幢出現個案，分別為汝州街280-286A 及汝州街173號，各有一宗個案。

【16:34】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，新增73宗個案，患者由不足一個月至59歲。除了4宗輸入個案，其餘69宗本地患者中，有38宗感染源頭不明；佐敦受限區域有12宗，另加一名患者家人中招，總數13宗。

張竹君表示，箕基灣天悅廣場一名中醫師染疫，其家人較早前發病，衛生署有位醫生曾到其診所看醫生，初步確診，於23日發病，病發傳染期要追蹤，有個別病人需要接受檢疫， 由於牽涉衞生署醫生，追蹤會拉闊少少。張指其他非傳染期人士，或非該段時間曾向該中醫求診人士，要留意自己身體，有需要要看醫生，亦鼓勵接受測試。

麗港城5座E室須撤離 居民稱不擔心染疫 但全家會暫時搬走

【15:50】新冠肺炎疫情嚴重，藍田麗港城5座出現多宗確診個案，早前被列入強制檢測範圍。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（25日）到場視察後表示，麗港城第五座疑出現垂直傳播，E室居民需撤離。



有五座居民表示不擔心，但今日會提交第三次深喉唾液樣本，之後一家會暫時搬走。另有需要撤離的E室居民指，之前因為大廈被列入強制檢測範圍，早兩天已完成病毒檢測，但至今仍未有結果，亦未收到撤離的通知。

科興疫苗未出第3期報告 坊間倡改購國藥 港大孔繁毅：國藥都無

【15:15】港府訂購的其中一款新冠肺炎疫苗為內地科興疫苗，以滅活技術開發，原先最早本月（1月）抵港，但期望落空，而且遲遲未公布第三期臨床報告。有專家日前建議，倘科興下月中都未公布報告，就要尋求另一款同技術的疫苗。

不過港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指出，科興已完成研究只欠報告，值得等待其公布；又稱坊間不斷建議購買的內地國藥疫苗，其實都未公布第三期臨床報告。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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【14:37】伊利沙伯醫院今日公布，一名確診新冠肺炎病人今日離世。

一名94歲有長期病患的女病人（個案編號：9730），於本月18日因咳嗽到伊利沙伯醫院急症室求診，其後確診感染2019冠狀病毒病，並入住隔離病房接受治療。病人情況持續惡化，延至今日上午四時五十九分離世。

連同該名病人，至今共有170名病人因新冠肺炎離世。

油麻地果欄一帶確診個案急增傳封區 居民備糧 冀24小時完成檢測

【14:25】油麻地一帶以窩打老道及登打士街為南北計算，果欄以北有23幢疫廈，涉及68宗確診個案，政府專家顧問許樹昌日前建議政府研究是否需要封區。有該區居民認為，區內疫情的確嚴重，認為政府實施封區亦無辦法，但期望可24小時內完成全部檢測。亦有居民今特意落樓買糧食，期望政府能提早公布，可有所準備。

記者現場觀察，不少舊樓渠管情況惡劣，長出雜草。

果欄一帶面臨封區 欄商早為農曆新年入大量貨 損失難計

【14:11】近油麻地果欄一帶有23幢疫廈，涉及約70宗確診個案，早前已有專家提出，政府應研究是否需要封鎖油麻地果欄一帶區域。食物及衞生局局長陳肇始亦稱，會研究哪種檢測方式最有效。



有果欄的商販表示，臨近農曆新年會較平日入多三分二的貨，相關貨物亦已坐船來香港，難以取消訂單，涉逾百萬元，若封區損失難以估計。亦有商販表示，水果保鮮期短，若封區兩天貨物變壞或要賤賣。

佐敦封區｜解封後人流減八成 檔主棄兩箱蔬果 促政府賠償

【13:59】新冠肺炎疫情持續，佐敦「受限區域」於昨晚解封。於今日（25日）早上區內一帶甚為冷清，不少店舖未有營業。



有茶檔負責人稱，於封區前兩日生意已大減，而封區措施於周末實施後影響更大，希望政府能賠償生意額兩至三成。有菜檔檔主稱早上開檔時已棄置近兩日的來貨，料損失超過一萬元，而有檔主更稱早上人流更較平日少約七至八成，並已棄置兩箱蔬果。

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▼麗港城5座多人確診 E座單位住戶須全部撤離▼

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麗港城5座10人中招 E單位住戶須撤離 袁國勇：或四成居民無強檢

【13:29】袁國勇指出，麗港城5座的傳播或有兩個原因。其中是16E單位在1月9日有家庭聚會。另外，該幢大廈亦有兩位保安員確診，其中一名是新填地街的居民，暫時不排除任何傳播的可能性。

【13:14】消息指，今增逾70宗確診。

【12:53】藍田麗港城5座近日錄多宗確診個案，袁國勇教授到場視察後見傳媒。袁教授指，在15樓、16樓及17樓的E單位合共有6人確診。另外19樓F室及26樓D室均有確診個案，指該廈已出現垂直傳播，估計大廈傳播或因煙囪效應及擾流效應。

政府購口罩貨不對辦 入稟向供應商索償9774萬

【12:50】政府早前向本地供應商購買3200萬個口罩，惟後來有傳媒揭發該供應商，疑用內地非醫用口罩充當日本口罩，海關就事件進行拘捕。物流署上周五（22日）入稟高等法院，指涉事供應商以及公司東主作出欺詐性陳述，追討署方已付的逾9774萬元，以及進行相關索償。

【12:18】有傳政府亦關注油麻地果欄一帶疫情，封區或會重演。九龍果菜同業商會指，現時疫情只集中在果欄周邊的大廈，而果欄並無住宅，認為若當局再度封區亦不應將果欄劃入受限區，又指午夜後全港18區售賣生果零售商和運輸工人均會聚集果欄，擔心若封區後採購人士無地方落腳。



有在佐敦封鎖區內經營年貨和海味的東主指，封區的影響遠超48小時，慨嘆該區遭標籤為「核心區」後，生意已大跌，批評政府在檢測完成後未有協助清潔和洗街等，亦無提出方案，挽回市民信心。

商會指果欄無住宅毋須封閉 憂採購人士無地方落腳

【11:48】呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目中指，果欄大部份是商舖，若要突擊圍封，商戶的損失或會相當大，他建議當局應該安排該區工作人員及居民強制檢測。



港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目中亦指，如果可以在短時間內應檢測的檢測，應檢疫的檢疫，便不需要圍封果欄。

專家稱若突擊圍封果欄 商戶損失大 可安排強制檢測

【11:20】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目中指，今次首次在個別社區內，出現涉及超過百人的爆發，故認同佐敦該次的圍封行動有需要。不過，他認為若能提早在一月中實施，效果可能會更好，又估計事前或有數百人至千人撤離，將病毒擴散。

何栢良認同佐敦有需要做圍封行動 惟時機已遲或致傳播

【09:44】新冠肺炎疫情肆虐，政府日前封鎖佐敦一帶的「受限區域」，居民要檢測及禁足，並在今日凌晨（25日）約三時半正式解除封區令，該區暫錄13宗確診個案，比率約0.17%。



呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目指，今次行動找到的個案相對少，直言陽性比例不太高，但成本效益很高，「依啲做法，似乎喺香港嚟講未必真係發揮到咁大作用。」



他又指，今次行動只是圍封了兩日，不能避免居民或可能有僭伏期，而且疫情早已向外擴散，呼籲政府若以後要做同樣行動，都要小心考慮，否則可能會浪費寶貴的檢測資源；又指源頭不明個案已遍佈各區，不能只著重一個地點，倡以流動車做檢測，若在熱點中找到一宗個案，該幢大廈都可以強制檢測。

梁子超指陽性比例低成本高 倡以流動車於熱點中找個案

▼1月25日凌晨凌晨3:21 佐敦受限區域封區令解除▼

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【03:41】運輸署宣布，因應佐敦指明「受限區域」作出的臨時交通及運輸安排，已經結束。上海街的相關路段已重新開放通車，北海街、西貢街、寧波街、新填地街及廟街的相關路段正陸續重新開放通車。相關的巴士路線 （包括九巴第36B、46、203E、260X、268B、269B號線及城巴第E21X號線）及九龍區專線小巴路線 （包括第3、74及74S號線）將會於上午首班車恢復行走原有路線；封閉道路內的公共小巴站、的士上落客點、停車場及停車位亦會重新開放。

【03:38】警方設於甘肅街及南京街的兩道拉閘已收起，車路也隨即恢復通車。

佐敦封區｜政府凌晨3時許宣布解封 最後拍門找出110人逾時未檢測

【03:27】政府在凌晨3時21分公布，食衞局局長陳肇始簽署公告，撤銷佐敦受限區域的限制與檢測宣告，即時生效。現場工作人員隨即拆除行人路封條，之後才重開車路。

政府表示，原定目標是在約48小時完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標，得到受檢居民、相關政府部門的工作人員及檢測承辦商同心協力，行動提早在今日凌晨零時結束。

發言人指本着「以人為本」的態度落實這次強制檢測，為受檢人士提供了多種食物取用，亦為受檢人士提供一盒口罩和一些清潔用品、搓手液等，協助受檢人士抗疫。當局稱在24日派遣很多人員 在「限制區域」內的處所，要求仍未有檢測的人士盡快去檢測，發現約有110人在限期前未有檢測，並立即安排檢測。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼

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確診大廈｜住所全覽 中產屋苑康怡花園、太古城、麗港城爆疫未止

【02:07】新冠肺炎疫情反覆，周日（24日）新增76宗確診，72宗屬本地個案，其中27宗屬源頭不明個案。根據衞生防護中心晚上更新的資料，21宗來自油尖旺區，當中5宗來自佐敦受限區域，涉及3幢大廈。另外，早前宣布需撤離C單位的金威廣場，亦再多3宗確診。

至於其他地區，列為強制檢測大廈的康怡花園N座，再多3宗確診；同屬東區的太古城寧安閣，亦有1宗確診，該大廈周日列入強檢名單。深入埗區方面，單日增6宗，其中3宗來自桂林街95號；葵青區則增7宗，全部來自不同大廈，其中長康邨康美樓再度上榜。

昨日總覽：新冠肺炎・1.24｜佐敦封區強制檢測找出13患者 午夜後未解封

佐敦封區｜許樹昌料約3000人去向未明須追蹤 果欄多確診或要封區

佐敦封區｜受限區居民落樓買飯 劏房戶：飲湯包當水、食麵包度日

佐敦封區｜檢測呈陰性者傍晚6點後可離開 全區凌晨零時解封

佐敦封區｜鄰近尖沙咀旺角周末人流下降 有一處卻有購物人龍

▼1月24日 佐敦受限區域禁足令解除後情況▼

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確診食肆｜增11間 油尖旺2間譚仔上榜 共3患者曾到碧街勝利魚丸

【00:50】本港第四波新冠肺炎疫情反覆，衞生署周日（24日）公布新增76宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增11間食肆上榜，當中逾一半位於油尖旺區；一名居於旺角富榮花園6座的患者，曾到訪3間餐廳。

此外，單日亦分別有兩間譚仔雲南米線、兩間麥當勞上榜，除了善美村至真樓麥當勞外，均位於油尖旺區。

麻地果欄一帶爆疫 近14日出現34幢疫廈 87宗確診 碧街佔近半

【00:32】新冠肺炎疫情反覆，繼政府上周六（23日）凌晨封鎖佐敦受限區域，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌周日（24日）提出，政府應研究封鎖油麻地果欄一帶。食物及衞生局局長陳肇始亦稱，會研究哪種檢測方式最有效。

翻查過去14日確診者的居所大廈名單，假如按許樹昌所指，窩打老道及登打士街為南北作計算，果欄以北有23幢疫廈，涉及68宗確診個案，當中碧街一共40人確診；但假如計及果欄以南，範圍至眾坊街，則整個範圍34幢疫廈，87宗確診個案。

如東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街，該範圍內一共有85宗確診，涉及34幢大廈。

佐敦封區｜區議員：禁足居民憂僱主追究 果欄若封區需處理無家者

果欄一帶錄逾70宗確診 或成「封區」目標 商販：藥石亂投、攬炒

佐敦封區｜政府周六採樣深水埗大廈污水 區議員指市民憂準備封區

佐敦封區｜懲教署派非華裔人員拍門 「同鄉聽到熟悉語言感安心」

佐敦封區．採訪手記｜記者留守佐敦封區 靠一扇窗俯瞰林鄭巡視

【00:00】本港新冠疫情持續爆發，政府史無前例在佐敦封區，劃出受限區域，居民須禁足在家等候強檢測。《香港01》及其他十多間媒體的記者，留守在受限區域內採訪，直擊區內情況。

特首林鄭月娥在封區的第一日落區，指做法並無法十全十美，政府會提供一切可行支援。記者親身體驗其中，發現有部分劏房戶未能煮食，獨居長者有送飯需要等，但担供的物資包，大部分是要烹煮的食物等。有長者向區議員反映12小時才有熱食、也有人從未得知如何取物資、幼兒無奶粉等。

至於記者如何在這44小時採訪？靠的就是房間的一扇窗，以及酒店的天台。

增76宗確診27宗無源頭 佐敦封區發現12宗個案 染疫比率0.17％

強制檢測大廈｜太古城寧安閣上榜 石蔭邨仁石樓需第二次檢測

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新冠疫苗｜挪威長者打針後死亡 世衞指無關連 許樹昌籲毋須恐慌

▼1月24日佐敦封區第二日情況▼