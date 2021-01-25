明愛調查指八成一人基層家庭失業　逾六成住劏房

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-25 11:25

明愛社區發展服務於2020年7月至11月期間訪問了246位租住於服務範圍內的寮屋、村屋及私人樓宇的基層單身人士，了解一人基層家庭的住屋情況和疫情下的經濟情況，並探討改善方法。調查發現，有八成受訪者現時沒有工作，超過六成更住在劏房內。 有瑜珈導師在疫情中無工開，只能申請綜援解決生活開支，甚至曾一日只吃一餐度日。

調查發現，有八成基層單身人士現時沒有工作，超過六成更住在劏房內。(袁澍攝)

調查訪問了246位基層單身人士，發現一人基層家庭需要長時間面對在職貧窮及居住在各類型的不適切居所。明愛社區發展服務的發言人馮鈺琹表示有八成受訪者年齡低於60歲，亦有超過八成受訪者現時沒有工作，同時受訪者在疫情底下的入息中位數只有10000元，遠低於「在職家庭津貼」每月入息上限（即14100元），反映受訪者正處於在職貧窮狀況。

本港不少市民居於劏房。(資料圖片)

另外，調查顯示受訪者均住在各類型的不適切居所，63.4%住在劏房，15.4%住在寮屋，8.9%需要共用廚廁。有兩成受訪者因失業或收入減少而不足以支付租金，六成以上人士只有少於3個月的積蓄可以應付租金，反映一人基層家庭的經濟充滿危機，住屋的基本生活需要不受保障。

有受訪者阿詩疫情前居住在旺角的一間賓館單位，擔任瑜珈導師，生活穩定。疫情初期工作減少，便報讀護理員課程，無奈疫情爆發後不僅瑜珈工作停止，課程也無法順利就讀，只能申請綜援度日，節衣縮食，有時一日只能吃一餐，令她感到無奈。

倡實行「現金津貼試行計劃」 惟需包括長者一人住戶



發言人潘秉坤呼籲政府在2020年施政報告提出的「現金津貼試行計劃」，必須包括非長者一人住戶資格，紓緩一人基層家庭面對的經濟壓力。另外，潘表示政府儘快落實租務管制，並重新審視公屋非長者一人申請者的計分制度，重燃一人基層家庭對將來生活的希望。