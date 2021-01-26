新冠肺炎．最新｜復星：BioNTech疫苗復必泰由德國抵港需48小時

撰文： 王潔恩 鄧穎琳 黃偉倫 歐陽德浩 鄭翠碧 黃金棋 梁煥敏 袁澍 勞敏儀 鄭秋玲 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-26 18:44

新冠肺炎第四波疫情反彈不受控，累計增至10,159宗，衞生署昨日（25日）錄得初步確診仍逾60宗。伊利沙伯醫院兩女一男護士近日相繼發病，他們潛伏期曾與同事食飯，多達10名護士要停工檢疫；連同早前有員工確診的內科病房，共三個內科病房會暫時關閉並停收新症，院方呼籲避免前往該院急症室求醫。

2人限聚令、晚市禁堂食、關閉場所等防疫措施，將於明晚（27日）到期，消息指政府將會再延續七日，至下周三（2月3日年廿二，立春），料特首林鄭月娥今早行政會議前見記者將有交代。

【18:35】食衞局局長陳肇始昨公布，批准由BioNTech與復星醫藥研發的新冠肺炎疫苗「復必泰」在港緊急使用。

雙方今日傍晚首次召開對香港媒記者會，公布去年8月27日與港澳政府簽訂向港澳地區供應1,000萬劑疫苗的作意向。復星醫藥香港執行首席代表羅紫君表示， 疫苗可於48小時由德國運抵香港，在機場送至中央儲存倉為1.5小時。

▼1.26 深水埗疫情加劇▼

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新冠肺炎｜鴨寮街後巷現垃圾山 地下佈積水 長者製防疫頭盔自保

【17:30】第四波疫情持續，深水埗新增18座大廈，列入強制檢測樓宇名單，當中16幢大廈因污水樣本持續有樣本呈陽性「上榜」，當中長沙灣道、鴨寮街為重災區。



記者今日（26日）於涉事16幢大廈一帶視察，發現該區有大廈使用開放式「水斗」，收集污水至去水處。該區不少後巷位置衞生狀況欠佳，其中鴨寮街一條後巷，更出現高過人的「垃圾山」，多年無人清理，地面亦積有污水。有到訪鴨寮街的市民，刻意自製「防疫頭盔」，打算購物後便立刻離去。

港台罐頭難開報道惹攻擊 記協：惡意指控絕非文明社會所能接受

【17:23】佐敦「受限區域」封鎖期間，有多間傳媒逗留採訪。報道內容包括政府派發的食物包中，內有罐頭，但賓館並無罐頭刀提供，致未能食用。其後建制派群起，指罐頭有「拉環」，並針對香港電台的相關報道，指屬「惡意誤導」。惟政府官方社交專頁「添馬台」凌晨出文，承認雖有約8成罐頭食品設「拉環」設計，但的確約有兩成罐頭，必須以罐頭刀等工具開啟。



香港記者協會就事件表達關注，批評有人利用內容爭議，攻擊媒體的行為不負責任及罔顧事實，呼籲有關人士立即停止抹黑。記協重申，「新聞工作者忠誠地履行其第四權天職，任何惡意指控，絕非文明社會所能接受」。

【17:17】對於特首林鄭月娥今早表示，已要求中央提供國藥出產的滅活肺炎，徐德義重申，會按照法例599K以批准任緊急使用，即需要符合要求，經過程序，並由專家審核。

【17:12】張竹君醫生表示，今日初步確診有50多宗。她指.麗港城5座E室有78人已送檢測中心，未有新增個案。

至於21宗源頭不明個案，張竹君表示，有2宗住在深水埗指定區域、2宗住佐敦、1宗在紅磡、1宗在油麻地，其他個案住在天水圍、天后、香港仔、長沙灣、北角、上水、荃灣、牛池灣、荔枝角等。如是家庭群組，其中一個列為找不到源頭，其他人屬有源頭。

【17:10】對於擴大及增設指定區域，徐德義解釋，佐敦區域的個案不斷上升，而且大廈狀態不好，所以需要納入更大區域；考慮到上述因素，再加上個案不少和大廈很舊而且集中，所以新增了這些區域，如旺角等。

▼1.26 深水埗疫情加劇▼

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【17:05】對於有強制檢測大廈居民無做檢測，食衞局副局長徐德義表示，立法原意是想透過法律基礎，令需要接受測試的人做到，他稱手上無數字。他披露試由私家醫生發出的強檢指令，已知有人因無遵行而被定額罰款。

明愛醫院電腦掃描室 確診患者用過後 始知漏裝空氣淨化機

【16:55】劉家獻醫生公布明愛醫院放射科一間電腦室的抽氣系統，在本月23日進行更換工程，安排放2部具有高效率空氣微粒子過濾功能的空氣淨化機，70分鐘已可過濾房間內的99.9%空氣傳染物。但1月23日發現無安裝，24日時之後有確診病人在電腦檢測室做過電腦掃描，逗留5分鐘，之後71人入過去接受檢查，在凌晨1時的病人用過高濃度氧氣，佩戴有過濾裝置的氧氣面罩，協助病人檢查、消毒環境的醫務人員都有著合適裝備。由於之後的病人都有戴外科口罩，一般只逗留數分鐘，所以無員工或病人列密切接觸者，只有1名職員、10病人列其他接觸者，要醫學監測及病毒檢測。

至於伊利沙伯醫院，有３間內科病房停收新症，劉指冬季服務高峰期令壓力增加。現時急症室維持正常服務，消防處救護車會繼續將病情危殆、危急、或創傷病人送到該院急症室，但若病情較輕徵，可能會去明愛醫院、廣華醫院或基督教聯合醫院等醫院，而自行到伊利沙伯醫院急症室求醫人士不會受影響。

【16:41】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生公布，截至今早 9時，再多兩位年長病人離世，分別為編號6850的86歲女病人及9542的90歲女病人，累計有168名病人在公立醫院不治。連同在家及私家醫院離世患者，至今本港有172名病人死亡。

【16:38】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，64宗確診個案中，除一宗輸入個案，其餘均為本地個案，有21宗感染源頭不明；患者由1至72 歲，包括伊利沙伯院三名昨日初步確診護士。

強制檢測大廈｜再多8幢疫廈納入名單 綠楊新邨R座上榜

新增強制檢測大廈：

非指定區域有2或以上單位的大廈：1.荃灣綠楊新村R座、2.天水圍天富苑欣富閣；深水埗指定區域：長沙灣254-258亞洲大廈及鴨寮街 241號；擴大後佐敦指定區域：文苑街文輝樓及上海街115號；旺角油麻地指定區域：彌敦道展望大廈；及紅磡指定區域必嘉街長樂大廈。張竹君補充，名單在核實中，以今晚公告為準。

指定區域擴大納入紅磡、旺角、果欄 大廈現一宗確診須強制檢測

【16:35】徐德義公布擴大佐敦指定區域（東至彌敦道、南至柯士甸道、西至廣東道、渡船街，連「八文樓」、北至甘肅街），並劃出兩個新指定區域，分別是旺角油麻地（東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街）及紅磡（東北至差館里、東南至船塢街、寶來街、西南至溫思勞街、紅磡南道、西北至漆咸道北），亦保留深水埗指定區域，區內樓宇如有一宗確診個案，或污水檢測呈陽性，居民須強制檢測。

增64宗確診 三分之一無源頭 再多兩女病人死亡累計172人離世

【16:30】衞生署疫情者會，公布今日新增64宗確診個案，累計增至10,223宗。

食物及衞生局副局長徐德義醫生公布，本周四凌晨到期的一系列社交距離防疫措施，會延長一周至2月3日（立春，年廿二）。

▼1.26 佐敦「八文樓」傳爆疫▼

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消息：「八文樓」文輝樓污水樣本呈陽性將強制檢測 居民冀早通知

【16:10】新冠肺炎第四波疫情持續，油麻地佐敦一帶多幢大廈出現確診個案。

據了解，渡船街「八文樓」的文輝樓，由於污水樣本驗出對病毒測試呈陽性，將納文強制檢測名單。有住戶表示，當局已預告會有「進一步行動」，而近日的發現污水渠會傳出異味，已不時使用漂白水倒入污水渠中，期望減低感染風險。翻查紀錄，八文樓一帶過去14天，已錄得出現9宗確診個案，另有一名確診患者表明到訪上址。

政府1月28日恢復部份公共服務 列明入政府建築須用「安心出行」

【16:05】政府自去年12月2日實施政府僱員特別上班安排，公務員事務局今日公布，考慮到社會和經濟運作需要，由本周四（28日）起，政府部門除了會繼續提供緊急和必須的公共服務外，亦會恢復部分基本公共服務，有關部門會另行公布其所恢復提供的服務和有關安排和詳情。

發言人呼籲有需要的市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務；假如必須前往政府大樓或辦事處，則必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排。

防疫抗疫基金｜11類申請仍未「清零」 不足三成健身中心獲批

【15:01】新冠肺炎疫情持續逾年，港府多次出辣招對抗疫情，不少行業受到影響。在政府的第三輪防疫抗疫基金中，政府為多個行業及市民提供資助。政務司司長張建宗回覆立法會財務委員會查詢，公布第三輪防疫抗疫基金下的各項紓困措施/資助計劃的發放狀況，當中有14類資助仍未清零，不少申請仍在處理中，健身中心只有不足三成的申請獲批，美容院、按摩院及派對房間的資助亦有2160宗仍未獲批，佔總數的五分之一。

【13:42】消息指，２人限聚令、食肆禁晚市堂食及其他防疫措施延長一星期。

佐敦封區｜罐頭難開報道惹建制圍攻、抽水 港府證兩成罐頭無拉環

【13:25】佐敦「受限區域」已解封，但日前多間傳媒報道封鎖期間，區內人士獲發罐頭及即食麵等，但劏房戶、賓館住客等在欠缺罐頭刀等工具下難以食用，其後建制派包括港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北等群起攻擊相關報道，點名批評港台「惡意誤導」，警方FB專頁昨晚亦出帖影射事件，呼籲勿酒後駕駛。港台則發聲明嚴厲譴責抹黑指控。



港府官方社交專頁「添馬台」凌晨發文回應，指約8成罐頭食品設「拉環」設計，即變相承認約兩成罐頭須開罐器打開，意味傳媒未有「惡意誤導」。根據公布數字推算，政府派的罐頭，約1600個罐頭須使用工具始能開啓。

強制檢測大廈｜深水埗暴增18幢 貨車司機憂「封區」手停口停

【13:00】第四波疫情持續，深水埗新增18座大廈，被列入強制檢測樓宇名單，當中16幢大廈的污水樣本監測持續呈陽性，疑有隱性帶病者出現，涉及樓宇遍布長沙灣道、鴨寮街等。有居於鴨寮街的貨車司機指，擔心疫情惡化，一旦封區便會「手停口停」；亦有長沙灣道居民指，由新聞看到大廈被列要求強制檢測，故偕家人前來檢測站，又指不太擔心。

▼1.26楓樹街遊樂場流動採樣站情況▼

新冠肺炎｜伊院今設採樣站排長龍 醫護：院內更多人感染唔出奇

【12:37】醫院管理局昨日（25日）公布，伊利沙伯醫院3名護士初步確診。該院今日（26日）安排承辦商到院內網球場設採樣站，為全體員工提供檢測。早上10時許，採樣站外大排長龍，估計最高峰有近百人排隊；而約11時許，仍有約30人排隊等候採樣。有醫護人員認為，由於社區出現個案，醫院內亦難免有感染，相信醫院內「有更多人感染都唔出奇」。有人亦直言，現時確診個案感染途徑未必與病人接觸有關，故不擔心出現院內爆發。

▼1.26伊利沙伯醫院流動檢測站情況▼

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傳油麻地果欄或被封區 欄商：願強檢盼勿封區 多店無廁所床舖

【12:08】九龍果菜同業商會理事長張志祥今日（26日）表示，暫無收到任何政府消息談及此事，他重申果欄絕大部份範圍並無民居，而據他所知，截至昨日果欄從業員仍是零確診。他表示，理解食物行業有責任保障市民食物安全，若政府要求，從業員可做強檢，但坦言若封區檢測是「好勉強」。

新冠肺炎｜麗港城5座疑有百人未遵強檢令 區議員指數據或未更新

【11:36】藍田麗港城5座出現多宗確診個案。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日到場視察後表示，指大廈疑出現垂直傳播，E室居民需撤離。當區區議員李煒林今日（26日）出席電台節目時指，由於D及E單位共用同一天井位置，若D室未來連續有數宗確診個案，料有機會要撤離。

對於有指麗港城5座只有400多人接受強制檢測，惟住戶人數預計有600至700人，李煒林表示，據他了解，有近9成居民已做檢測，上述數據或只計及檢測中心數字。

▼麗港城5座多人確診 E座單位住戶須全部撤離▼

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新冠肺炎｜許樹昌相信油麻地果欄一帶要強檢 若參與率高未必封區

【11:26】政府日前封鎖佐敦一帶的「受限區域」，居民要檢測及禁足，至昨日凌晨（25日）正式解封。政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌早前曾表示，若果欄確診個案增加，應考慮擴大「受限區域」範圍。



許樹昌今日在電台節目中說，相信果欄一帶會做強制檢測，認為若居民參與率高，料政府未必選擇封區。他指，根據上次經驗，若強制檢測參與高，但疫情在該區持續擴散、污水樣本持續不正常，相信政府才會考慮封區。

▼1.26市民到銀行換新鈔派利市▼

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牛年到｜今起換新鈔 市民稱疫情減拜年 集中資源為利市轉色加碼

【10:40】不足一個月就到農曆新年，以往不少人都會到銀行換新鈔以準備派利市。香港三大發鈔銀行，包括中國銀行、渣打銀行及匯豐銀行，今日(26日)起有換領新鈔安排，位於旺角的滙豐銀行分行，今早7時已有市民到現場排隊，大部分為年長人士。

有由葵青區到場換鈔的婦人，直言子女擔心油尖旺一帶疫情嚴重，今早悄悄出門換新鈔。有換鈔的市民表示，疫情下已減少家庭聚會，只會與子女見面，拜年機會相信亦會減少，利市方面計劃會集中「資源」，每封利市有機會加碼皆大歡喜，「既然都冇得去旅行，利是都係派俾最親嗰啲啫，所以都會有少少加價，20（蚊）轉50（蚊）囉，100都係100啦」。

新冠疫苗｜陳肇始：首批100萬劑BioNTech疫苗 料2月下旬抵港

【10:16】新冠肺炎疫情反覆，港府已准復星醫藥及德國藥廠BioNTech的疫苖在港緊急使用。食物及衞生局局長陳肇始，今日（26日）在港台節目《千禧年代》表示，首批100萬劑BioNTech疫苗，已完成生產及通過安全品質測試，預料2月下旬可由德國運抵本港，而政府正準備在18區設立接種中心，若完成質檢程序，便會開始接種。

陳肇始表示，首批100萬劑BioNTech疫苗，預料2月下旬可由德國運抵本港。（資料圖片／高仲明攝）

林鄭預告再封區：下次突襲式！圍封範圍或「打散來做」

【09:59】特首林鄭月娥表示，昨日零晨政府完成圍封佐敦受限區域工作，涉逾150幢樓宇。她強調封區是限制和檢測行動，旨為盡快完成強制檢測，整個過程順暢且有效，一共44小時，比原定需 48小時短，禁足時間壓縮到38小時。封區期間，政府人員進行3600多宗家訪，找到200多個須強制檢測，但未做檢測的居民，當局會跟進有關情況。她指，行動亦成功找到13宗隱性個案，料可切斷傳播鏈。

她又說，為加強檢測，佐敦及深水埗外，已物色更多地點將會列作指定區域強制檢測，相關地區內的樓宇，只要一個污水樣本呈陽性，或有一宗確診，整幢樓宇將須強檢。

圍封佐敦被質疑無效 林鄭反駁成效比全民檢測高

佐敦封區｜林鄭：揪13隱性患者 成功斷傳播鏈 超200人無強檢

林鄭總結圍封佐敦經驗，指有三點總結，包括認為消息過早外洩「有少少不幸」，但行動涉百多幢大廈，動員3000多員工及3間化驗所，保密有困難。她指，日後或縮少圍封範圍，可能只封幾條街或幾幢樓宇，「打散個案來做」，另會壓縮居民限制外出時間。

新冠疫苗︱林鄭向中央爭取國藥供港 強調須受法律框架規管

新冠疫苗｜孔繁毅：接種後4星期最關鍵 強調疫苗安全是最重要

【09:54】新冠肺炎疫情反覆，港府認可復星醫藥及德國藥廠BioNTech的疫苖，在港緊急使用。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅重申，市民接種疫苗安全是最重要，委員會有感染科、免疫科及神經感染科、藥劑科專家，留意有否嚴重不良反應，以及不良反應與疫苗有否直接關係。屆時當局會請接種者以日記形式紀錄情況，並提供熱線等方式，供接種者在嚴重不適或神經系統有問題時求醫，相關個案會再交兩個專家委員會審視。

新冠肺炎｜亞博館今起設免費中醫診療 中西醫結合為病人紓緩病情

【09:18】亞洲博覽館社區治療設施內，年滿18歲的普通及輕症病人，今日（26日）起可自願參與免費中醫特別診療服務。醫管局總行政經理黃巧雲今早在電台節目表示，中醫服務主要讓有病徵、而不用食較重西藥的病人參與，讓他們紓緩病徵。她又指，醫管局並非要以中醫取代西醫治療，而是採用中西醫結合，中西醫都會為病人做評估，認為是恰當做法。

新冠肺炎｜伊院三名醫護染疫 消息稱急症室今早起只接收危急傷者

【01:50】疫情肆虐，有醫護人員亦不幸染疫。伊利沙伯醫院3名醫護人員，昨日（25日）初步確診。院方指，醫院感染控制組與衞生防護中心檢視過相關資料後，暫時未有足夠證據確定3人之間有流行病學關連。

感染控制組進行接觸追蹤調查後，共有10名醫護人員被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，他們已接受毒病測試，其中7人結果呈陰性，其餘結果待定。據了解，伊利沙伯醫院於今日起，全院員工自願進行檢測；消息稱，伊院急症室將於今日上午起，只接收危急傷病者，其他一般傷病者則須轉至其他醫院。

確診食肆｜增10間餐廳 麥當勞、MOS Burger、兩間大家樂上榜

【01:30】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（25日）公布新增73宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增10間食肆上榜，離島區和沙田區各佔3間為最多，到訪患者幾乎全為感染源頭不明的個案。上榜食肆包括長沙灣廣場2期麥當勞、富東廣場MOS Burger、英皇道75-83號大家樂、逸東商場大家樂等。

強制檢測大廈｜增21幢 深水埗16大廈污水呈陽性 另2幢再檢測

【01:04】食物及衞生局公布強制檢測令，除了周一下午疫情記者會公布的布三幢大廈外，政府早前劃出「深水埗指定區域」，如過去14日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案，或即使未有確診個案但其污水樣本檢測持續呈陽性，居民均強制檢測。按此準則，在1月25日有18幢位於「深水埗指定區域」大廈須被納入強制檢測公告，當中16幢大廈的污水樣本檢測持續呈陽性。

此外，由於就碧街15-27A號的強制檢測中發現多宗個案，病毒潛伏期有機會較長，而深水埗南昌街141-145號南方樓的污水樣本檢測持續呈陽性，因此有關人士須進行第二次檢測。

當局指任何在1月12日至25日期間，曾身處有關樓宇超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於28日或之前接受檢測。

昨日總覽：新冠肺炎・1.25｜新增73宗確診 深水埗16幢大廈污水樣本呈陽性

佐敦封區｜梁卓偉評行動合格 有改善空間︰消息混亂居民不懂應變

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確診大廈｜北角三廈上榜 半世紀皇冠大廈多劏房 疫情殺入長洲

【01:00】新冠肺炎疫情持續，周一（25日）新增73宗個案，其中69屬本地個案。根據衞生防護中心晚上更新的資料，多區都有確診個案，其中舊樓林立的北角區錄得3宗個案，當中樓齡逾50年的皇冠大廈，據報道有不少劏房，在2017年時，警方更在大廈展開掃黃行動。皇冠大廈對面、位處英皇道另一邊的恆英大廈，同樣有一宗確診。

此外，除了中產區太古城、麗港城等續爆疫；位處長洲的雅寧苑峻澤閣，亦見新增個案。至於「重災區」油尖旺區，增20宗個案，續為18區之冠，其中盛傳或需「封區」的油麻地果欄一帶，新增5宗個案，其中3宗來自順安大廈。

【00:36】麗港城5座爆疫，E室多戶居民確診，衞生署人員至凌晨仍在安排撤離E室住戶往檢疫。

▼麗港城5座E室居民撤離往檢疫▼

麗港城5座10人中招 E單位住戶須撤離 袁國勇：或四成居民無強檢

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增73宗確診逾半無源頭 筲箕灣天悅廣場中醫染疫疑傳染衞生署醫生

伊院3護士初步確診 三間內科病房關閉 全體醫護要檢測

【00:40】伊利沙伯醫院3名醫護人員初步確診，院方晚上補充，醫院感染控制組與衞生防護中心檢視過相關資料後，暫時未有足夠證據確定三人之間有流行病學關連。感染控制組進行接觸追蹤調查後，共有10名醫護人員被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，他們已接受毒病測試，其中七人結果呈陰性，其餘結果待定。

院方指，由於3名護士在工作期間一直佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者，但為審慎起見，醫院正陸續安排有關病房員工及病人接受病毒測試，暫時有157名員工及107名病人已完成檢測，結果呈陰性。

院方稱，已為有關病房、職員茶水間及更衣室安排徹底清潔及消毒。為審慎起見，連同早前有員工確診的內科病房，醫院三個內科病房會暫時關閉並停收新症，此措施將會加劇病床供應緊張的情況，輪候入院的時間亦會相應增加。

▼「深水埗指定區域」鴨寮街▼

強制檢測大廈｜增3大廈上榜 兩幢在深水埗汝洲街 屬指定區域

確診病人在亞博館可獲免費中醫診療 出院後亦可選擇中醫復康服務

新冠肺炎｜機組人員下月需檢疫 國泰向員工提「直踩21日」 方案

新冠肺炎｜周三起香港入境北京 須持7天內有效核酸檢測陰性證明

譚文豪茶餐廳「一日三餐」即時停業 因有確診者曾到訪

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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新冠疫苗｜食衞局批准使用復星/BioNTech疫苗 首批二月底到港

新冠疫苗｜復星／BioNTech疫苗獲批使用 疫苗中文取名復必泰

科興疫苗未出第3期報告 坊間倡改購國藥 港大孔繁毅：國藥都無

教育局為全港資助學校安裝自動感應水龍頭 取代手動式水龍頭