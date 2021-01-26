新冠肺炎．最新｜昨逾60宗初確診　林鄭︰將有更多地點須區域強檢

撰文： 王潔恩 鄧穎琳 黃偉倫 歐陽德浩 麥凱茵 鄭翠碧 黃金棋 梁煥敏 最後更新日期： 2021-01-26 10:16

新冠肺炎第四波疫情反彈不受控，累計增至10,159宗，衞生署昨日（25日）錄得初步確診仍逾60宗。伊利沙伯醫院兩女一男護士近日相繼發病，他們潛伏期曾與同事食飯，多達10名護士要停工檢疫；連同早前有員工確診的內科病房，共三個內科病房會暫時關閉並停收新症，院方呼籲避免前往該院急症室求醫。

2人限聚令、晚市禁堂食、關閉場所等防疫措施，將於明晚（27日）到期，消息指政府將會再延續七日，至下周三（2月3日年廿二，立春），料特首林鄭月娥今早行政會議前見記者將有交代。

新冠疫苗｜陳肇始：首批100萬劑BioNTech疫苗 料2月下旬抵港

【10:16】新冠肺炎疫情反覆，港府已准復星醫藥及德國藥廠BioNTech的疫苖在港緊急使用。食物及衞生局局長陳肇始，今日（26日）在港台節目《千禧年代》表示，首批100萬劑BioNTech疫苗，已完成生產及通過安全品質測試，預料2月下旬可由德國運抵本港，而政府正準備在18區設立接種中心，若完成質檢程序，便會開始接種。

【09:59】特首林鄭月娥表示，昨日零晨政府完成圍封佐敦受限區域工作，涉逾150幢樓宇。她強調封區是限制和檢測行動，旨為盡快完成強制檢測，整個過程順暢且有效，一共44小時，比原定需 48小時短，禁足時間壓縮到38小時。封區期間，政府人員進行3600多宗家訪，找到200多個須強制檢測，但未做檢測的居民，當局會跟進有關情況。她指，行動亦成功找到13宗隱性個案，料可切斷傳播鏈。

她又說，為加強檢測，佐敦及深水埗外，已物色更多地點將會列作指定區域強制檢測，相關地區內的樓宇，只要一個污水樣本呈陽性，或有一宗確診，整幢樓宇將須強檢。

林鄭總結圍封佐敦經驗，指有三點總結，包括認為消息過早外洩「有少少不幸」，但行動涉百多幢大廈，動員3000多員工及3間化驗所，保密有困難。她指，日後或縮少圍封範圍，可能只封幾條街或幾幢樓宇，「打散個案來做」，另會壓縮居民限制外出時間。

新冠疫苗｜孔繁毅：接種後4星期最關鍵 強調疫苗安全是最重要

【09:54】新冠肺炎疫情反覆，港府認可復星醫藥及德國藥廠BioNTech的疫苖，在港緊急使用。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅重申，市民接種疫苗安全是最重要，委員會有感染科、免疫科及神經感染科、藥劑科專家，留意有否嚴重不良反應，以及不良反應與疫苗有否直接關係。屆時當局會請接種者以日記形式紀錄情況，並提供熱線等方式，供接種者在嚴重不適或神經系統有問題時求醫，相關個案會再交兩個專家委員會審視。

新冠肺炎｜亞博館今起設免費中醫診療 中西醫結合為病人紓緩病情

【09:18】亞洲博覽館社區治療設施內，年滿18歲的普通及輕症病人，今日（26日）起可自願參與免費中醫特別診療服務。醫管局總行政經理黃巧雲今早在電台節目表示，中醫服務主要讓有病徵、而不用食較重西藥的病人參與，讓他們紓緩病徵。她又指，醫管局並非要以中醫取代西醫治療，而是採用中西醫結合，中西醫都會為病人做評估，認為是恰當做法。

新冠肺炎｜伊院三名醫護染疫 消息稱急症室今早起只接收危急傷者

【01:50】疫情肆虐，有醫護人員亦不幸染疫。伊利沙伯醫院3名醫護人員，昨日（25日）初步確診。院方指，醫院感染控制組與衞生防護中心檢視過相關資料後，暫時未有足夠證據確定3人之間有流行病學關連。

感染控制組進行接觸追蹤調查後，共有10名醫護人員被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，他們已接受毒病測試，其中7人結果呈陰性，其餘結果待定。據了解，伊利沙伯醫院於今日起，全院員工自願進行檢測；消息稱，伊院急症室將於今日上午起，只接收危急傷病者，其他一般傷病者則須轉至其他醫院。

確診食肆｜增10間餐廳 麥當勞、MOS Burger、兩間大家樂上榜

【01:30】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（25日）公布新增73宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增10間食肆上榜，離島區和沙田區各佔3間為最多，到訪患者幾乎全為感染源頭不明的個案。上榜食肆包括長沙灣廣場2期麥當勞、富東廣場MOS Burger、英皇道75-83號大家樂、逸東商場大家樂等。

強制檢測大廈｜增21幢 深水埗16大廈污水呈陽性 另2幢再檢測

【01:04】食物及衞生局公布強制檢測令，除了周一下午疫情記者會公布的布三幢大廈外，政府早前劃出「深水埗指定區域」，如過去14日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案，或即使未有確診個案但其污水樣本檢測持續呈陽性，居民均強制檢測。按此準則，在1月25日有18幢位於「深水埗指定區域」大廈須被納入強制檢測公告，當中16幢大廈的污水樣本檢測持續呈陽性。

此外，由於就碧街15-27A號的強制檢測中發現多宗個案，病毒潛伏期有機會較長，而深水埗南昌街141-145號南方樓的污水樣本檢測持續呈陽性，因此有關人士須進行第二次檢測。

當局指任何在1月12日至25日期間，曾身處有關樓宇超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於28日或之前接受檢測。

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確診大廈｜北角三廈上榜 半世紀皇冠大廈多劏房 疫情殺入長洲

【01:00】新冠肺炎疫情持續，周一（25日）新增73宗個案，其中69屬本地個案。根據衞生防護中心晚上更新的資料，多區都有確診個案，其中舊樓林立的北角區錄得3宗個案，當中樓齡逾50年的皇冠大廈，據報道有不少劏房，在2017年時，警方更在大廈展開掃黃行動。皇冠大廈對面、位處英皇道另一邊的恆英大廈，同樣有一宗確診。

此外，除了中產區太古城、麗港城等續爆疫；位處長洲的雅寧苑峻澤閣，亦見新增個案。至於「重災區」油尖旺區，增20宗個案，續為18區之冠，其中盛傳或需「封區」的油麻地果欄一帶，新增5宗個案，其中3宗來自順安大廈。

【00:36】麗港城5座爆疫，E室多戶居民確診，衞生署人員至凌晨仍在安排撤離E室住戶往檢疫。

▼麗港城5座E室居民撤離往檢疫▼

▼麗港城5座多人確診 E座單位住戶須全部撤離▼

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伊院3護士初步確診 三間內科病房關閉 全體醫護要檢測

【00:40】伊利沙伯醫院3名醫護人員初步確診，院方晚上補充，醫院感染控制組與衞生防護中心檢視過相關資料後，暫時未有足夠證據確定三人之間有流行病學關連。感染控制組進行接觸追蹤調查後，共有10名醫護人員被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，他們已接受毒病測試，其中七人結果呈陰性，其餘結果待定。

院方指，由於3名護士在工作期間一直佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者，但為審慎起見，醫院正陸續安排有關病房員工及病人接受病毒測試，暫時有157名員工及107名病人已完成檢測，結果呈陰性。

院方稱，已為有關病房、職員茶水間及更衣室安排徹底清潔及消毒。為審慎起見，連同早前有員工確診的內科病房，醫院三個內科病房會暫時關閉並停收新症，此措施將會加劇病床供應緊張的情況，輪候入院的時間亦會相應增加。

▼「深水埗指定區域」鴨寮街▼

強制檢測大廈｜增3大廈上榜 兩幢在深水埗汝洲街 屬指定區域

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