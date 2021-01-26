新冠肺炎．直擊｜政府突襲　圍封碧街15-27號和東安街3號強制檢測

撰文： 王潔恩 鄧穎琳 黃偉倫 歐陽德浩 鄭翠碧 黃金棋 梁煥敏 袁澍 勞敏儀 鄭秋玲 陳淑霞 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-26 20:17

新冠肺炎第四波疫情反彈不受控，衞生署今日（26日）公布錄得64宗確診，當中三分一、21宗感染源頭不明。2人限聚令、晚市禁堂食、關閉場所等防疫措施，將於明晚（27日）到期，政府公布延續七日，至下周三（2月3日年廿二，立春）。

+ 9 + 9 + 9

【20:02】香港郵政公布，一名隸屬中環郵政總局派遞局的郵差確診。發言人表示，中環郵政總局派遞局並不對外開放，亦與大樓內其他工作單位包括郵政局分隔。該名郵差最近一次上班日期為上周六（23日），他於同日接獲衞生防護中心通知一名與其有工作上接觸的外判公司司機證實確診，因而被界定為密切接觸者，並於本周日（24日）被送往檢疫中心進行隔離，於今日在隔離檢疫期間獲通知確診。

該名郵差上星期負責中環怡和大廈B／F至6／F及太子大廈的派遞工作。香港郵政今日已派員到他曾到訪派遞的大廈通知相關管理處，及於有關大廈張貼通告，以知會商戶相關情況。市民如有查詢，亦可於辦公時間內致電郵件派遞科熱線2723 3454。

【19:50】警方在碧街區域架設鐵欄及及用封帶圍封，陸續有拖車進入封鎖區拖走停泊車輛，以騰出地方架設檢測帳篷。

政府公布圍封碧街15-27號和東安街3號，居民需強制檢測。（政府新聞圖片）

政府預告突襲式封區 黃金商場貼應變通告 籲商戶勿留宿帶走財物

【19:33】日前佐敦「受限區域」已解封，但特首林鄭月娥今日預告，下一次要做到「突襲式」封區，保密程度會更高，令不少疫情「重災區」的居民憂成目標。重災區之一的深水埗近期錄得多宗確診個案，黃金電腦商場管理處今張貼出應變通告，提醒商戶做好準備。有商戶直指，封區令生意雪上加霜，整體成本大於效益。

黃金電腦商場管理處張貼出應變通告。（黃詠榆攝）

碧街9至27號、東安街3號晚上7時起封區檢測 政府料明早6時前完成

【19:14】政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午7時起限制在油麻地指明「受限區域」，即碧街9-27號和東安街3號內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

政府目標是在明日（27日）上午6時左右完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。政府發言人表示，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。」

政府指早前已就碧街15-27號和東安街3號發出強制檢測公告。然而小區內感染情況持續嚴峻，由1月11日至25日上述地點共錄得超過40宗確診個案，涉及三幢大廈，衞生防護中心早前已在受限區域中撤離部分碧街的居民到檢疫中心，情況令不少附近居民擔心。

+ 4 + 4 + 4

+ 2 + 2 + 2

佐敦封區｜許樹昌認為值得做 梁子超指嚴厲執行強檢更有效

【18:54】政府在過去周六及日於佐敦首次劃出受限區域，要求居民須留在處所並接受強制檢測。相比起封區，呼吸系統專科醫生梁子超認為做好強制檢測更有效。他指，即使封了一個地方，其他地區的疫情依然持續，建議政府嚴厲執行強制檢測，加強執法和洗樓，「如果而家唔做，農曆新年可能再爆發」。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，佐敦封區強制檢測陽性比率為0.17%。較全民檢測的0.004%高，成效顯着和值得做，但可改善措施。

【18:53】BioNTech首席策略官Ryan Richardson表示，由德國直接生產疫苗，涉及2個德國廠房，分別位於Mainz及Marburg。

復星醫藥代表羅紫君表示，根據政府的要求，疫苗運送至本港後，在攝氏2至8度冷藏室解凍3小時，再運送去接種地點，在接種中心可以存放5天。

【18:35】食衞局局長陳肇始昨公布，批准由BioNTech與復星醫藥研發的新冠肺炎疫苗「復必泰」在港緊急使用。

雙方今日傍晚首次召開對香港媒記者會，公布去年8月27日與港澳政府簽訂向港澳地區供應1,000萬劑疫苗的作意向。復星醫藥香港執行首席代表羅紫君表示， 疫苗可於48小時由德國運抵香港，在機場送至中央儲存倉為1.5小時。

▼1.26 深水埗疫情加劇▼

+ 2 + 2 + 2

新冠肺炎｜鴨寮街後巷現垃圾山 地下佈積水 長者製防疫頭盔自保

【17:30】第四波疫情持續，深水埗新增18座大廈，列入強制檢測樓宇名單，當中16幢大廈因污水樣本持續有樣本呈陽性「上榜」，當中長沙灣道、鴨寮街為重災區。



記者今日（26日）於涉事16幢大廈一帶視察，發現該區有大廈使用開放式「水斗」，收集污水至去水處。該區不少後巷位置衞生狀況欠佳，其中鴨寮街一條後巷，更出現高過人的「垃圾山」，多年無人清理，地面亦積有污水。有到訪鴨寮街的市民，刻意自製「防疫頭盔」，打算購物後便立刻離去。

港台罐頭難開報道惹攻擊 記協：惡意指控絕非文明社會所能接受

【17:23】佐敦「受限區域」封鎖期間，有多間傳媒逗留採訪。報道內容包括政府派發的食物包中，內有罐頭，但賓館並無罐頭刀提供，致未能食用。其後建制派群起，指罐頭有「拉環」，並針對香港電台的相關報道，指屬「惡意誤導」。惟政府官方社交專頁「添馬台」凌晨出文，承認雖有約8成罐頭食品設「拉環」設計，但的確約有兩成罐頭，必須以罐頭刀等工具開啟。



香港記者協會就事件表達關注，批評有人利用內容爭議，攻擊媒體的行為不負責任及罔顧事實，呼籲有關人士立即停止抹黑。記協重申，「新聞工作者忠誠地履行其第四權天職，任何惡意指控，絕非文明社會所能接受」。

【17:17】對於特首林鄭月娥今早表示，已要求中央提供國藥出產的滅活肺炎，徐德義重申，會按照法例599K以批准任緊急使用，即需要符合要求，經過程序，並由專家審核。

【17:12】張竹君醫生表示，今日初步確診有50多宗。她指.麗港城5座E室有78人已送檢測中心，未有新增個案。

至於21宗源頭不明個案，張竹君表示，有2宗住在深水埗指定區域、2宗住佐敦、1宗在紅磡、1宗在油麻地，其他個案住在天水圍、天后、香港仔、長沙灣、北角、上水、荃灣、牛池灣、荔枝角等。如是家庭群組，其中一個列為找不到源頭，其他人屬有源頭。

【17:10】對於擴大及增設指定區域，徐德義解釋，佐敦區域的個案不斷上升，而且大廈狀態不好，所以需要納入更大區域；考慮到上述因素，再加上個案不少和大廈很舊而且集中，所以新增了這些區域，如旺角等。

▼1.26 深水埗疫情加劇▼

+ 13 + 13 + 13

【17:05】對於有強制檢測大廈居民無做檢測，食衞局副局長徐德義表示，立法原意是想透過法律基礎，令需要接受測試的人做到，他稱手上無數字。他披露試由私家醫生發出的強檢指令，已知有人因無遵行而被定額罰款。

明愛醫院電腦掃描室 確診患者用過後 始知漏裝空氣淨化機

【16:55】劉家獻醫生公布明愛醫院放射科一間電腦室的抽氣系統，在本月23日進行更換工程，安排放2部具有高效率空氣微粒子過濾功能的空氣淨化機，70分鐘已可過濾房間內的99.9%空氣傳染物。但1月23日發現無安裝，24日時之後有確診病人在電腦檢測室做過電腦掃描，逗留5分鐘，之後71人入過去接受檢查，在凌晨1時的病人用過高濃度氧氣，佩戴有過濾裝置的氧氣面罩，協助病人檢查、消毒環境的醫務人員都有著合適裝備。由於之後的病人都有戴外科口罩，一般只逗留數分鐘，所以無員工或病人列密切接觸者，只有1名職員、10病人列其他接觸者，要醫學監測及病毒檢測。

至於伊利沙伯醫院，有３間內科病房停收新症，劉指冬季服務高峰期令壓力增加。現時急症室維持正常服務，消防處救護車會繼續將病情危殆、危急、或創傷病人送到該院急症室，但若病情較輕徵，可能會去明愛醫院、廣華醫院或基督教聯合醫院等醫院，而自行到伊利沙伯醫院急症室求醫人士不會受影響。

【16:41】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生公布，截至今早 9時，再多兩位年長病人離世，分別為編號6850的86歲女病人及9542的90歲女病人，累計有168名病人在公立醫院不治。連同在家及私家醫院離世患者，至今本港有172名病人死亡。

【16:38】衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，64宗確診個案中，除一宗輸入個案，其餘均為本地個案，有21宗感染源頭不明；患者由1至72 歲，包括伊利沙伯院三名昨日初步確診護士。

強制檢測大廈｜再多8幢疫廈納入名單 綠楊新邨R座上榜

新增強制檢測大廈：

非指定區域有2或以上單位的大廈：1.荃灣綠楊新村R座、2.天水圍天富苑欣富閣；深水埗指定區域：長沙灣254-258亞洲大廈及鴨寮街 241號；擴大後佐敦指定區域：文苑街文輝樓及上海街115號；旺角油麻地指定區域：彌敦道展望大廈；及紅磡指定區域必嘉街長樂大廈。張竹君補充，名單在核實中，以今晚公告為準。

指定區域擴大納入紅磡、旺角、果欄 大廈現一宗確診須強制檢測

【16:35】徐德義公布擴大佐敦指定區域（東至彌敦道、南至柯士甸道、西至廣東道、渡船街，連「八文樓」、北至甘肅街），並劃出兩個新指定區域，分別是旺角油麻地（東至彌敦道、南至眾坊街、西至渡船街、北至登打士街）及紅磡（東北至差館里、東南至船塢街、寶來街、西南至溫思勞街、紅磡南道、西北至漆咸道北），亦保留深水埗指定區域，區內樓宇如有一宗確診個案，或污水檢測呈陽性，居民須強制檢測。

增64宗確診 三分之一無源頭 再多兩女病人死亡累計172人離世

【16:30】衞生署疫情者會，公布今日新增64宗確診個案，累計增至10,223宗。

食物及衞生局副局長徐德義醫生公布，本周四凌晨到期的一系列社交距離防疫措施，會延長一周至2月3日（立春，年廿二）。

▼1.26 佐敦「八文樓」傳爆疫▼

+ 3 + 3 + 3

消息：「八文樓」文輝樓污水樣本呈陽性將強制檢測 居民冀早通知

【16:10】新冠肺炎第四波疫情持續，油麻地佐敦一帶多幢大廈出現確診個案。

據了解，渡船街「八文樓」的文輝樓，由於污水樣本驗出對病毒測試呈陽性，將納文強制檢測名單。有住戶表示，當局已預告會有「進一步行動」，而近日的發現污水渠會傳出異味，已不時使用漂白水倒入污水渠中，期望減低感染風險。翻查紀錄，八文樓一帶過去14天，已錄得出現9宗確診個案，另有一名確診患者表明到訪上址。

政府1月28日恢復部份公共服務 列明入政府建築須用「安心出行」

【16:05】政府自去年12月2日實施政府僱員特別上班安排，公務員事務局今日公布，考慮到社會和經濟運作需要，由本周四（28日）起，政府部門除了會繼續提供緊急和必須的公共服務外，亦會恢復部分基本公共服務，有關部門會另行公布其所恢復提供的服務和有關安排和詳情。

發言人呼籲有需要的市民盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務；假如必須前往政府大樓或辦事處，則必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排。

防疫抗疫基金｜11類申請仍未「清零」 不足三成健身中心獲批

【15:01】新冠肺炎疫情持續逾年，港府多次出辣招對抗疫情，不少行業受到影響。在政府的第三輪防疫抗疫基金中，政府為多個行業及市民提供資助。政務司司長張建宗回覆立法會財務委員會查詢，公布第三輪防疫抗疫基金下的各項紓困措施/資助計劃的發放狀況，當中有14類資助仍未清零，不少申請仍在處理中，健身中心只有不足三成的申請獲批，美容院、按摩院及派對房間的資助亦有2160宗仍未獲批，佔總數的五分之一。

【13:42】消息指，２人限聚令、食肆禁晚市堂食及其他防疫措施延長一星期。

佐敦封區｜罐頭難開報道惹建制圍攻、抽水 港府證兩成罐頭無拉環

【13:25】佐敦「受限區域」已解封，但日前多間傳媒報道封鎖期間，區內人士獲發罐頭及即食麵等，但劏房戶、賓館住客等在欠缺罐頭刀等工具下難以食用，其後建制派包括港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北等群起攻擊相關報道，點名批評港台「惡意誤導」，警方FB專頁昨晚亦出帖影射事件，呼籲勿酒後駕駛。港台則發聲明嚴厲譴責抹黑指控。



港府官方社交專頁「添馬台」凌晨發文回應，指約8成罐頭食品設「拉環」設計，即變相承認約兩成罐頭須開罐器打開，意味傳媒未有「惡意誤導」。根據公布數字推算，政府派的罐頭，約1600個罐頭須使用工具始能開啓。

強制檢測大廈｜深水埗暴增18幢 貨車司機憂「封區」手停口停

【13:00】第四波疫情持續，深水埗新增18座大廈，被列入強制檢測樓宇名單，當中16幢大廈的污水樣本監測持續呈陽性，疑有隱性帶病者出現，涉及樓宇遍布長沙灣道、鴨寮街等。有居於鴨寮街的貨車司機指，擔心疫情惡化，一旦封區便會「手停口停」；亦有長沙灣道居民指，由新聞看到大廈被列要求強制檢測，故偕家人前來檢測站，又指不太擔心。

▼1.26楓樹街遊樂場流動採樣站情況▼

新冠肺炎｜伊院今設採樣站排長龍 醫護：院內更多人感染唔出奇

【12:37】醫院管理局昨日（25日）公布，伊利沙伯醫院3名護士初步確診。該院今日（26日）安排承辦商到院內網球場設採樣站，為全體員工提供檢測。早上10時許，採樣站外大排長龍，估計最高峰有近百人排隊；而約11時許，仍有約30人排隊等候採樣。有醫護人員認為，由於社區出現個案，醫院內亦難免有感染，相信醫院內「有更多人感染都唔出奇」。有人亦直言，現時確診個案感染途徑未必與病人接觸有關，故不擔心出現院內爆發。

▼1.26伊利沙伯醫院流動檢測站情況▼

+ 3 + 3 + 3

傳油麻地果欄或被封區 欄商：願強檢盼勿封區 多店無廁所床舖

【12:08】九龍果菜同業商會理事長張志祥今日（26日）表示，暫無收到任何政府消息談及此事，他重申果欄絕大部份範圍並無民居，而據他所知，截至昨日果欄從業員仍是零確診。他表示，理解食物行業有責任保障市民食物安全，若政府要求，從業員可做強檢，但坦言若封區檢測是「好勉強」。

新冠肺炎｜麗港城5座疑有百人未遵強檢令 區議員指數據或未更新

【11:36】藍田麗港城5座出現多宗確診個案。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日到場視察後表示，指大廈疑出現垂直傳播，E室居民需撤離。當區區議員李煒林今日（26日）出席電台節目時指，由於D及E單位共用同一天井位置，若D室未來連續有數宗確診個案，料有機會要撤離。

對於有指麗港城5座只有400多人接受強制檢測，惟住戶人數預計有600至700人，李煒林表示，據他了解，有近9成居民已做檢測，上述數據或只計及檢測中心數字。

▼麗港城5座多人確診 E座單位住戶須全部撤離▼

+ 7 + 7 + 7

新冠肺炎｜許樹昌相信油麻地果欄一帶要強檢 若參與率高未必封區

【11:26】政府日前封鎖佐敦一帶的「受限區域」，居民要檢測及禁足，至昨日凌晨（25日）正式解封。政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌早前曾表示，若果欄確診個案增加，應考慮擴大「受限區域」範圍。



許樹昌今日在電台節目中說，相信果欄一帶會做強制檢測，認為若居民參與率高，料政府未必選擇封區。他指，根據上次經驗，若強制檢測參與高，但疫情在該區持續擴散、污水樣本持續不正常，相信政府才會考慮封區。

▼1.26市民到銀行換新鈔派利市▼

+ 2 + 2 + 2

牛年到｜今起換新鈔 市民稱疫情減拜年 集中資源為利市轉色加碼

【10:40】不足一個月就到農曆新年，以往不少人都會到銀行換新鈔以準備派利市。香港三大發鈔銀行，包括中國銀行、渣打銀行及匯豐銀行，今日(26日)起有換領新鈔安排，位於旺角的滙豐銀行分行，今早7時已有市民到現場排隊，大部分為年長人士。

有由葵青區到場換鈔的婦人，直言子女擔心油尖旺一帶疫情嚴重，今早悄悄出門換新鈔。有換鈔的市民表示，疫情下已減少家庭聚會，只會與子女見面，拜年機會相信亦會減少，利市方面計劃會集中「資源」，每封利市有機會加碼皆大歡喜，「既然都冇得去旅行，利是都係派俾最親嗰啲啫，所以都會有少少加價，20（蚊）轉50（蚊）囉，100都係100啦」。

新冠疫苗｜陳肇始：首批100萬劑BioNTech疫苗 料2月下旬抵港

【10:16】新冠肺炎疫情反覆，港府已准復星醫藥及德國藥廠BioNTech的疫苖在港緊急使用。食物及衞生局局長陳肇始，今日（26日）在港台節目《千禧年代》表示，首批100萬劑BioNTech疫苗，已完成生產及通過安全品質測試，預料2月下旬可由德國運抵本港，而政府正準備在18區設立接種中心，若完成質檢程序，便會開始接種。

陳肇始表示，首批100萬劑BioNTech疫苗，預料2月下旬可由德國運抵本港。（資料圖片／高仲明攝）

林鄭預告再封區：下次突襲式！圍封範圍或「打散來做」

【09:59】特首林鄭月娥表示，昨日零晨政府完成圍封佐敦受限區域工作，涉逾150幢樓宇。她強調封區是限制和檢測行動，旨為盡快完成強制檢測，整個過程順暢且有效，一共44小時，比原定需 48小時短，禁足時間壓縮到38小時。封區期間，政府人員進行3600多宗家訪，找到200多個須強制檢測，但未做檢測的居民，當局會跟進有關情況。她指，行動亦成功找到13宗隱性個案，料可切斷傳播鏈。

她又說，為加強檢測，佐敦及深水埗外，已物色更多地點將會列作指定區域強制檢測，相關地區內的樓宇，只要一個污水樣本呈陽性，或有一宗確診，整幢樓宇將須強檢。

圍封佐敦被質疑無效 林鄭反駁成效比全民檢測高

佐敦封區｜林鄭：揪13隱性患者 成功斷傳播鏈 超200人無強檢

林鄭總結圍封佐敦經驗，指有三點總結，包括認為消息過早外洩「有少少不幸」，但行動涉百多幢大廈，動員3000多員工及3間化驗所，保密有困難。她指，日後或縮少圍封範圍，可能只封幾條街或幾幢樓宇，「打散個案來做」，另會壓縮居民限制外出時間。

新冠疫苗︱林鄭向中央爭取國藥供港 強調須受法律框架規管

新冠疫苗｜孔繁毅：接種後4星期最關鍵 強調疫苗安全是最重要

【09:54】新冠肺炎疫情反覆，港府認可復星醫藥及德國藥廠BioNTech的疫苖，在港緊急使用。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅重申，市民接種疫苗安全是最重要，委員會有感染科、免疫科及神經感染科、藥劑科專家，留意有否嚴重不良反應，以及不良反應與疫苗有否直接關係。屆時當局會請接種者以日記形式紀錄情況，並提供熱線等方式，供接種者在嚴重不適或神經系統有問題時求醫，相關個案會再交兩個專家委員會審視。

新冠肺炎｜亞博館今起設免費中醫診療 中西醫結合為病人紓緩病情

【09:18】亞洲博覽館社區治療設施內，年滿18歲的普通及輕症病人，今日（26日）起可自願參與免費中醫特別診療服務。醫管局總行政經理黃巧雲今早在電台節目表示，中醫服務主要讓有病徵、而不用食較重西藥的病人參與，讓他們紓緩病徵。她又指，醫管局並非要以中醫取代西醫治療，而是採用中西醫結合，中西醫都會為病人做評估，認為是恰當做法。

新冠肺炎｜伊院三名醫護染疫 消息稱急症室今早起只接收危急傷者

【01:50】疫情肆虐，有醫護人員亦不幸染疫。伊利沙伯醫院3名醫護人員，昨日（25日）初步確診。院方指，醫院感染控制組與衞生防護中心檢視過相關資料後，暫時未有足夠證據確定3人之間有流行病學關連。

感染控制組進行接觸追蹤調查後，共有10名醫護人員被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，他們已接受毒病測試，其中7人結果呈陰性，其餘結果待定。據了解，伊利沙伯醫院於今日起，全院員工自願進行檢測；消息稱，伊院急症室將於今日上午起，只接收危急傷病者，其他一般傷病者則須轉至其他醫院。

確診食肆｜增10間餐廳 麥當勞、MOS Burger、兩間大家樂上榜

【01:30】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（25日）公布新增73宗確診個案，根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增10間食肆上榜，離島區和沙田區各佔3間為最多，到訪患者幾乎全為感染源頭不明的個案。上榜食肆包括長沙灣廣場2期麥當勞、富東廣場MOS Burger、英皇道75-83號大家樂、逸東商場大家樂等。

強制檢測大廈｜增21幢 深水埗16大廈污水呈陽性 另2幢再檢測

【01:04】食物及衞生局公布強制檢測令，除了周一下午疫情記者會公布的布三幢大廈外，政府早前劃出「深水埗指定區域」，如過去14日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案，或即使未有確診個案但其污水樣本檢測持續呈陽性，居民均強制檢測。按此準則，在1月25日有18幢位於「深水埗指定區域」大廈須被納入強制檢測公告，當中16幢大廈的污水樣本檢測持續呈陽性。

此外，由於就碧街15-27A號的強制檢測中發現多宗個案，病毒潛伏期有機會較長，而深水埗南昌街141-145號南方樓的污水樣本檢測持續呈陽性，因此有關人士須進行第二次檢測。

當局指任何在1月12日至25日期間，曾身處有關樓宇超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於28日或之前接受檢測。

昨日總覽：新冠肺炎・1.25｜新增73宗確診 深水埗16幢大廈污水樣本呈陽性

佐敦封區｜梁卓偉評行動合格 有改善空間︰消息混亂居民不懂應變

佐敦封區｜婆婆無飯食 少數族裔不知安排 總結：需增強資訊發放

佐敦封區｜收30間商戶求助 有餐廳損失6萬 余德寶促每戶賠2萬元

確診大廈｜北角三廈上榜 半世紀皇冠大廈多劏房 疫情殺入長洲

【01:00】新冠肺炎疫情持續，周一（25日）新增73宗個案，其中69屬本地個案。根據衞生防護中心晚上更新的資料，多區都有確診個案，其中舊樓林立的北角區錄得3宗個案，當中樓齡逾50年的皇冠大廈，據報道有不少劏房，在2017年時，警方更在大廈展開掃黃行動。皇冠大廈對面、位處英皇道另一邊的恆英大廈，同樣有一宗確診。

此外，除了中產區太古城、麗港城等續爆疫；位處長洲的雅寧苑峻澤閣，亦見新增個案。至於「重災區」油尖旺區，增20宗個案，續為18區之冠，其中盛傳或需「封區」的油麻地果欄一帶，新增5宗個案，其中3宗來自順安大廈。

【00:36】麗港城5座爆疫，E室多戶居民確診，衞生署人員至凌晨仍在安排撤離E室住戶往檢疫。

▼麗港城5座E室居民撤離往檢疫▼

麗港城5座10人中招 E單位住戶須撤離 袁國勇：或四成居民無強檢

麗港城5座E室須撤離 居民稱不擔心染疫 但全家會暫時搬走

增73宗確診逾半無源頭 筲箕灣天悅廣場中醫染疫疑傳染衞生署醫生

伊院3護士初步確診 三間內科病房關閉 全體醫護要檢測

【00:40】伊利沙伯醫院3名醫護人員初步確診，院方晚上補充，醫院感染控制組與衞生防護中心檢視過相關資料後，暫時未有足夠證據確定三人之間有流行病學關連。感染控制組進行接觸追蹤調查後，共有10名醫護人員被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫，他們已接受毒病測試，其中七人結果呈陰性，其餘結果待定。

院方指，由於3名護士在工作期間一直佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者，但為審慎起見，醫院正陸續安排有關病房員工及病人接受病毒測試，暫時有157名員工及107名病人已完成檢測，結果呈陰性。

院方稱，已為有關病房、職員茶水間及更衣室安排徹底清潔及消毒。為審慎起見，連同早前有員工確診的內科病房，醫院三個內科病房會暫時關閉並停收新症，此措施將會加劇病床供應緊張的情況，輪候入院的時間亦會相應增加。

▼「深水埗指定區域」鴨寮街▼

強制檢測大廈｜增3大廈上榜 兩幢在深水埗汝洲街 屬指定區域

確診病人在亞博館可獲免費中醫診療 出院後亦可選擇中醫復康服務

新冠肺炎｜機組人員下月需檢疫 國泰向員工提「直踩21日」 方案

新冠肺炎｜周三起香港入境北京 須持7天內有效核酸檢測陰性證明

譚文豪茶餐廳「一日三餐」即時停業 因有確診者曾到訪

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

新冠疫苗｜食衞局批准使用復星/BioNTech疫苗 首批二月底到港

新冠疫苗｜復星／BioNTech疫苗獲批使用 疫苗中文取名復必泰

科興疫苗未出第3期報告 坊間倡改購國藥 港大孔繁毅：國藥都無

教育局為全港資助學校安裝自動感應水龍頭 取代手動式水龍頭