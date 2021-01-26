精神障礙漢藏5刀及林鄭公仔　官不信刀是送父的禮物　罪成候判

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-01-26 12:08

患精神障礙及自閉症男保安，被指去年在北角藏有5把刀，因而被控管有攻擊性武器，警方另在他身上搜出一個特首林鄭月娥的公仔、寫有「中共病毒」的刊物。裁判官今日（26日）在東區法院裁決時指，被告稱因市民不喜歡林鄭，所以他才攜有林鄭公仔，加上他會光顧「黃店」等，認為他有清𥇦政治立場，而他另攜有頸套、口罩，屬示威者常用物品，裁定他為可隨時加入示威行動才攜帶有關物品，管有涉案物品有傷人意圖。案件將於下月9日判刑。

索取精神及心理報告

男被告郭梓賢（24歲），報稱保安員。他被控於2020年4月9日在‪北角健康中街及英皇道‬交界管有5把刀。裁判官張志偉先為被告索取心理及精神科報告再作判刑，期間他要還押。

被告郭梓賢被捕時亦被發現有頸套、口罩等示威者常用物品，裁判官認為郭的用具可隨時加入示威行動，故認為他帶備刀等亦有傷人等意圖。(資料圖片)

背包內有「冷靜水」

控方案情指，警方事發當日見到被告形跡可疑，於是上前截查，並在他身上搜出5把刀、手套、雷射筆、內含辣椒醬的「冷靜水」，拘捕警員又指他藏有反中共的刊物。

背包內有親手製作的林鄭公仔

被告在錄影會面解釋，該5把刀是送給父親的生日禮物，背包內的特首林鄭月娥公仔，由他親手製作，因為每個市民都不喜歡林鄭月娥；而背包內寫有「五大訴求」、「中共病毒」的刊物在「黃店」內拿取。

不信送5刀給父作生日禮物

張官表示，不相信5把刀為被告送給父親的生日禮物，被告早在事發前一個月已購買背包中的菜刀，被告偶爾會拿背包中其他物品使用，他沒理由留意不到菜刀；而在其衫袋的摺刀，他沒可能一直感覺不到存在，並一直忘記送給父親，不相信被告忘記已買3把刀，而事發當日再買2把刀給父親。

指被告政治立場清晰

張官續指，被告稱每個市民都不喜歡林鄭月娥，所以他才攜有林鄭月娥公仔，他也會光顧「黃店」，亦會拿取「黃店」內的物品，被告有清晰的政治立場，他攜帶的頸套、口罩等，屬於參與堵路、「私了」、破壞行動示威者的常用物品，堵路及破壞行動多半屬突發性，裁定被告藏有該些物品，是為了隨時加入行動，更認為他管有涉案的物品有傷人意圖。

案件編號：ESCC539/2020